دبي: إطلاق مشروع عقاري جديد كل 13.5 ساعة

أطلق ما مجموعه 258 مطوراً مشاريع العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 40% على أساس سنوي عن 2024
منظر لأفق دبي. لقد كان مشهد إبرام الصفقات في المنطقة مدفوعًا بالتركيز المتزايد على الابتكار والاستدامة عبر مختلف القطاعات.   

وحيد عباس
يستمر إطلاق المشاريع العقارية الجديدة في دبي في تجاوز الأرقام القياسية السابقة، حيث شهدت الإمارة إطلاق 648 مشروعًا قياسيًا في عام 2025، أي ما يعادل إطلاق مشروع جديد كل 13.5 ساعة، مع استمرار السوق في مساره التصاعدي الذي بدأ بعد الوباء.

يُقارن هذا بإطلاق مشروع جديد كل 18 ساعة في دبي في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس سرعة ووتيرة الصناعة حيث حاول المطورون الاستفادة من الطلب القوي في عام 2025.

وفقًا لبيانات Property Monitor، أطلق ما مجموعه 258 مطورًا مشاريع العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 40 بالمائة على أساس سنوي عن عام 2024 ويسلط الضوء على التوسع المستمر في مشاركة جانب العرض.

ستجلب الإطلاقات الجديدة أكثر من 167,000 وحدة بقيمة تقارب 463 مليار درهم (126 مليار دولار) في عام 2025. ويُقارن هذا بأكثر من 145,000 وحدة بقيمة إجمالية قدرها 360.1 مليار درهم، بزيادة عن 96,000 وحدة تم إطلاقها في عام 2023 و 53,000 في عام 2022.

ظلت الشقق هي العمود الفقري للعرض الجديد، حيث شكلت 88.8 في المائة من الوحدات، على الرغم من أن الفلل والمنازل المستقلة شكلت حصة متزايدة من إجمالي قيمة الإطلاق، مما يعكس الطلب المستمر على المنتجات ذات الأسعار الأعلى والكثافة الأقل.

المناطق الشعبية

وفقًا لـ Springfield Properties، ظل نشاط السوق مدعومًا بنمو السكان والطلب المستمر من المقيمين والمستثمرين على المدى الطويل، مع تسجيل المعاملات عبر كل من التطورات الجديدة والمجتمعات القائمة على مدار العام.

قال فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة Springfield Properties:

ظل النشاط السكني متركزًا في المجتمعات ذات الحجم الكبير مثل قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، ودبي الجنوب.

في الوقت نفسه، حققت المواقع الرئيسية والواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا، نخلة جبل علي، دبي هيلز استيت، خور دبي، مدينة دبي الملاحية، وشوبا هارتلاند 2، حصة أعلى من قيمة المعاملات مقارنة بالحجم، مما يعكس أسعارًا أقوى وطلبًا مستمرًا على المنازل الفاخرة.

وأضاف سيد:

مع انتقال السوق إلى عام 2026، تعتقد سبرينغفيلد بروبرتيز أن نشاط المعاملات من المتوقع أن يظل مدعومًا ببرامج الإقامة طويلة الأجل، والاستيعاب التدريجي للعرض الجديد، والطلب المستمر في المواقع الراسخة والرئيسية.

