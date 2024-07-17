دبي: إصابة طفيفة لمقيم هندي في حادث بمركز الغرير

وجاء في البيان: " نحن على علم بوقوع حادث في مركز الغرير بتاريخ 11 يوليو 2024، أدى إلى إصابة أحد العملاء بجروح طفيفة، ونحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات أثناء التحقيق في الحادث، ونحن في مركز الغرير نعتبر رفاهية وخصوصية وسلامة عملائنا هي أولويتنا القصوى."

وتواصلت صحيفة الخليج تايمز مع شرطة دبي لكنها لم تتلق أي رد حتى وقت نشر هذا المقال.

وعند الاتصال بالقنصلية الهندية للتعليق، قالت إنها ليست على علم بالحادث .