الإمارات
دبي: إصابة طفيفة لمقيم هندي في حادث بمركز الغرير
الجهات المختصة تواصل التحقيق في الحادث
أصيب مقيم هندي، في «حادثة» بمركز الغرير يوم الخميس بمنطقة ديرة بدبي،ولم تتضح طبيعة الحادث، الذي أدى لتعرض الشخص لبعض الإصابات الطفيفة.
وفي تصريح لصحيفة الخليج تايمز ، أكد متحدث باسم مركز الغرير وقوع الحادث، موضحاً إنهم يتعاونون مع الأجهزة المختصة في التحقيق بالحادث.
وجاء في البيان: " نحن على علم بوقوع حادث في مركز الغرير بتاريخ 11 يوليو 2024، أدى إلى إصابة أحد العملاء بجروح طفيفة، ونحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات أثناء التحقيق في الحادث، ونحن في مركز الغرير نعتبر رفاهية وخصوصية وسلامة عملائنا هي أولويتنا القصوى."
وتواصلت صحيفة الخليج تايمز مع شرطة دبي لكنها لم تتلق أي رد حتى وقت نشر هذا المقال.
وعند الاتصال بالقنصلية الهندية للتعليق، قالت إنها ليست على علم بالحادث .