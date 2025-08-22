دبي: إدانة 18 شخصاً في اختلاس وغسيل أموال بـ185 مليون درهم

أُدين ثمانية عشر شخصًا من جنسيات مختلفة مؤخرًا بسبب دورهم في مخطط اختلاس ملايين الدراهم وغسيل الأموال الذي استهدف شركة محاماة في دبي.

وقضت محكمة دبي الابتدائية بأن المتهمين سرقوا مبلغًا إجماليًا قدره 185 مليون درهم من الشركة، كما سربوا بيانات تجارية حساسة، بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية داخل الدولة وخارجها لإخفاء أنشطتهم. كما أُدينت المجموعة بغسل الأموال المسروقة عبر ثلاث شركات وهمية أُنشئت خصيصًا لهذا الغرض.