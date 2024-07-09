دبي : إخماد حريق قرب برج بالخليج التجاري

وقال شاهد عيان أن الحريق اندلع حوالي الساعة 9.45 صباحاً ولم تتأثر حركة المرور إذ أن الحادثة لم تقع بالقرب من الطريق الرئيسي، مؤكداً أن رجال الدفاع المدني قد استجابوا على الفور للحادثة وقاموا بإخماد الحريق بعد نحو 15 دقيقة، ولم يتم التعرف بعد على سبب الحريق.