الإمارات
دبي : إخماد حريق قرب برج بالخليج التجاري
رجال الدفاع المدني استجابوا على الفور للحادثة وقاموا بإخماد الحريق خلال 15 دقيقة
اندلع حريق في قطعة أرض صغيرة خالية بالقرب من برج "داماك" للأعمال على طريق مراسي في منطقة الخليج التجاري، صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضح أحد السكان الذي صرح عن الحريق لصحيفة "خليج تايمز" أن الدخان الأسود تصاعد في الجو من الأرض لكن الحريق اندلع بعيداً عن المبنى.
وقال شاهد عيان أن الحريق اندلع حوالي الساعة 9.45 صباحاً ولم تتأثر حركة المرور إذ أن الحادثة لم تقع بالقرب من الطريق الرئيسي، مؤكداً أن رجال الدفاع المدني قد استجابوا على الفور للحادثة وقاموا بإخماد الحريق بعد نحو 15 دقيقة، ولم يتم التعرف بعد على سبب الحريق.
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