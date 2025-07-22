دبي: أيقونات الذكاء الاصطناعي تدخل المدارس والمحاكم والمؤسسات

تتوقع دبي أن يتم اعتماد نظام أيقونات ومعايير التعاون البشري-الآلي (HMC) عبر مجموعة واسعة من القطاعات — من المدارس الثانوية والجامعات لأغراض تسليم الواجبات، وصولاً إلى مستشاري الاستثمار الذين يحددون استراتيجيات السوق.
قالت الدكتورة هبة شحادة، رئيسة قسم أبحاث الاستشراف في مؤسسة دبي للمستقبل (DFF)، في مقابلة مع خليج تايمز:
"يمكن للباحثين ومستشاري الإدارة استخدام هذه الأيقونات لبناء ثقة العملاء، أما الشركات القانونية فقد تستخدمها لتوضيح متى يلعب الخبراء البشريون دورًا جوهريًا في التوصيات القضائية." وأضافت أن هناك تبنيًا مرتقبًا أيضًا من قبل محترفين مبدعين في الإعلام والفن والإعلان، الذين قد يستفيدون من النظام لإبراز التوازن بين الإبداع البشري ومساهمة الآلة.
"هذا النظام يمكّن المؤسسات من إبراز القيمة والأصالة أمام جمهورها"، بحسب تعبيرها.
تم الإعلان عن النظام العالمي الجديد من خلال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حيث أدخل النظام خمس تصنيفات رئيسية تُبيّن مستويات التعاون بين الإنسان والآلة، إلى جانب تسع أيقونات توضّح المرحلة التي حدث فيها هذا التفاعل خلال العملية.
وتشمل كلمة "الآلات" هنا التقنيات الرقمية بمختلف أشكالها مثل الخوارزميات، وأدوات الأتمتة، ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، والروبوتات.
عند سؤالها ما إذا كان سيتم مراقبة استخدام هذه الأيقونات، أوضحت الدكتورة شحادة أن نظام HMC لا يستهدف الرقابة أو فرض القيود التنظيمية.
"على عكس أدوات الكشف عبر الإنترنت أو العلامات المائية الرقمية — وهي أدوات لا تزال تواجه محدوديات تقنية وتركز فقط على النواتج — صُمم نظام HMC لتعزيز الشفافية منذ بداية العملية. الهدف الأساسي هو تمكين المنتجين من الإفصاح الذاتي عن دور الذكاء الاصطناعي، وتوضيح أنه حتى الباحثين أنفسهم يعتمدون أحيانًا على تقديرهم الشخصي عند العمل بشكل تكراري مع الآلات. الهدف هو ترسيخ الشفافية والمساءلة، لا فرض الالتزام أو العقوبات."
وجّه سمو الشيخ حمدان كافة الجهات الحكومية في دبي إلى اعتماد النظام في المشاريع البحثية والمشاريع المعتمدة على المعرفة.
قالت الدكتورة شحادة:
"إن سموه وجّه جميع الجهات الحكومية في دبي بدمج نظام HMC في جهودها البحثية والمعرفية. ويمكن تطبيق ذلك في أي مجال يُنتَج فيه المحتوى أو يُشارَك: سواء في السياسات أو الاستراتيجيات أو الاتصالات العامة. فكل إنتاج يؤثر على صنع القرار أو المجتمع، على المدى القصير أو الطويل، ينبغي أن يتضمن هذه الأيقونات. مثلًا، تقرير سياسات حول استراتيجيات تطوير المدن المستقبلية يستفيد من عرض هذه الأيقونات لبيان الشفافية في المساهمة البشرية والآلية."
حاليًا، يُعد استخدام أيقونات HMC طوعيًا ومفتوحًا أمام الجميع داخل دبي أو عالميًا.
"لقد بدأنا في مؤسسة دبي للمستقبل باستخدام الأيقونات فور إعلانها، ولاحظنا منذ ذلك الحين اهتمامًا كبيرًا والتزامًا واضحًا من المؤسسات البحثية والهيئات الحكومية لتبنيها. مثلما انتظرت الأوساط الدولية مثل هذه المعايير منذ زمن، نحن متحمسون لرؤية أي الكيانات في دبي وحول العالم ستكون في طليعة التطبيق."
واسترجعت الدكتورة شحادة مراحل تطوير النظام: "انطلقت الفكرة من سؤال مركزي: ماذا لو أنشأنا إطارًا يتيح للباحثين التصريح الذاتي، ويعزز المساءلة، ويشجع الابتكار خارج حدود قدرة الآلات؟
من بلورة الأفكار وصياغة حالات الاستخدام إلى التصميم والتحصينات القانونية، كان العمل تعاونيًا وشاملًا. وحوّل المصممون لدينا المفاهيم الأولية إلى مجموعة الأيقونات التي نراها اليوم — والتي أصبحت إطارًا رائدًا للشفافية في التعاون البشري-الآلي."