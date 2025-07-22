دبي: أيقونات الذكاء الاصطناعي تدخل المدارس والمحاكم والمؤسسات

تتوقع دبي أن يتم اعتماد نظام أيقونات ومعايير التعاون البشري-الآلي (HMC) عبر مجموعة واسعة من القطاعات — من المدارس الثانوية والجامعات لأغراض تسليم الواجبات، وصولاً إلى مستشاري الاستثمار الذين يحددون استراتيجيات السوق.

قالت الدكتورة هبة شحادة، رئيسة قسم أبحاث الاستشراف في مؤسسة دبي للمستقبل (DFF)، في مقابلة مع خليج تايمز:

"يمكن للباحثين ومستشاري الإدارة استخدام هذه الأيقونات لبناء ثقة العملاء، أما الشركات القانونية فقد تستخدمها لتوضيح متى يلعب الخبراء البشريون دورًا جوهريًا في التوصيات القضائية." وأضافت أن هناك تبنيًا مرتقبًا أيضًا من قبل محترفين مبدعين في الإعلام والفن والإعلان، الذين قد يستفيدون من النظام لإبراز التوازن بين الإبداع البشري ومساهمة الآلة.

"هذا النظام يمكّن المؤسسات من إبراز القيمة والأصالة أمام جمهورها"، بحسب تعبيرها.

تم الإعلان عن النظام العالمي الجديد من خلال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حيث أدخل النظام خمس تصنيفات رئيسية تُبيّن مستويات التعاون بين الإنسان والآلة، إلى جانب تسع أيقونات توضّح المرحلة التي حدث فيها هذا التفاعل خلال العملية.

وتشمل كلمة "الآلات" هنا التقنيات الرقمية بمختلف أشكالها مثل الخوارزميات، وأدوات الأتمتة، ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، والروبوتات.

عند سؤالها ما إذا كان سيتم مراقبة استخدام هذه الأيقونات، أوضحت الدكتورة شحادة أن نظام HMC لا يستهدف الرقابة أو فرض القيود التنظيمية.

"على عكس أدوات الكشف عبر الإنترنت أو العلامات المائية الرقمية — وهي أدوات لا تزال تواجه محدوديات تقنية وتركز فقط على النواتج — صُمم نظام HMC لتعزيز الشفافية منذ بداية العملية. الهدف الأساسي هو تمكين المنتجين من الإفصاح الذاتي عن دور الذكاء الاصطناعي، وتوضيح أنه حتى الباحثين أنفسهم يعتمدون أحيانًا على تقديرهم الشخصي عند العمل بشكل تكراري مع الآلات. الهدف هو ترسيخ الشفافية والمساءلة، لا فرض الالتزام أو العقوبات."