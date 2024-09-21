دبي: أول تجمع خالٍ من الهواتف لتعزيز التواصل الإنساني

بالمناسبة، نشأ مؤسسو النادي الثلاثة في أواخر العشرينيات من عمرهم في العصر الرقمي. وقد بُذرت فكرة النادي لأول مرة في صيف عام 2021، عندما أمضى الهولندي جوردي فان بينيكوم البالغ من العمر 28 عامًا، أحد مؤسسي النادي، عطلة نهاية الأسبوع في منزل في هولندا، محاطًا بالطبيعة للقراءة والتأمل والتباطؤ. عاد مرتاحًا تمامًا ومتجدد الطاقة.