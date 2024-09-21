دبي: أول تجمع خالٍ من الهواتف لتعزيز التواصل الإنساني
تستعد دبي لاستضافة أول اجتماع خالٍ من الهواتف يوم غدٍ الأحد الموافق 22 سبتمبر. حيث سيتم تحويل مقهى في جميرا إلى منطقة خالية من الأجهزة حيث سيتمكن الزوار من فصل هواتفهم وإعادة الاتصال بالآخرين في مساحة غير رقمية.
تم ابتكار هذه الحملة لإزالة السموم الرقمية من قبل نادي"اولاين كلوب" Offline Club من هولندا، والذي تعاون مع "سيفا كافيه" Seva Café لإحضار حركة مجتمعهم المتنامية غير المتصلة بالإنترنت إلى دبي.
عند دخول المقهى، يتم تسليم الهواتف ولا يتم إعادتها إلا في نهاية الجلسة. وبدون أي تشتيتات رقمية، يكون الزوار أحرارًا في قراءة كتاب أو الرسم أو الكتابة أو القيام بأي نشاط آخر يستمتعون به؛ أو ببساطة بدء محادثة مع شخص غريب.
سيتضمن الجزء الأول من اللقاء وقتًا للتواصل الفردي، يليه جلسة اجتماعية تفاعلية وتجربة علاجية بالصوت في حديقة المقهى.
"ستكون أمسية خاصة، حيث يمكن للناس العودة بالزمن إلى الوراء والاستمتاع بالمتعة البسيطة المتمثلة في التواجد الكامل - لا هواتف، ولا شاشات، مجرد شركة رائعة وبيئة مريحة"، هذا ما قاله "أندريا ستيفانيلي"، أحد مؤسسي The Offline Club، لصحيفة خليج تايمز .
أول مكان للتجمع بدون هاتف
أقام النادي أول لقاء من هذا النوع منذ حوالي سبعة أشهر، في فبراير 2024، في مقهى في أمستردام، وسرعان ما حقق نجاحًا هائلاً.
ولكن من عجيب المفارقات أن مقطع الفيديو الذي نشروه على موقع إنستغرام انتشر على نطاق واسع، وتلقى مؤسسو النادي سيلاً من الرسائل التي تطالبهم باستضافة مثل هذه اللقاءات على مستوى العالم. وفي المقطع الذي حصد مليون إعجاب، شوهد زوار الاجتماع وهم يحيكون ويرسمون ويدونون يومياتهم. وفي عالم اليوم المشبع بالتكنولوجيا، يوفر هذا المشهد نافذة على ملاذ آمن يحتاج إليه الناس بشدة لتجربة التخلص من السموم الرقمية من العالم الافتراضي.
"إن العلاقة الحالية بين الناس والهاتف لها عواقب سلبية عديدة، ونحن نريد تغيير ذلك. هدف النادي هو إحداث تأثير عالمي لأن الناس في كل مكان يقضون وقتًا أطول أمام الشاشات مما يريدون"، شارك ستيفانيلي، وهو مقيم في دبي ذهب لأول مرة إلى أحد الاجتماعات في مايو 2024 في أوتريخت وأصبح متحمسًا جدًا للقضية لدرجة أنه انضم إلى الفريق كمنظم.
وأضاف: "دبي مدينة متصلة بشكل كبير وتتميز بأسلوب حياة سريع الخطى، حيث يشعر السكان بالحاجة إلى الانفصال عن الأجهزة الإلكترونية وإعادة شحن طاقاتهم. ومع هذه المبادرة المنعشة، يمكن لسكان دبي أيضًا اكتشاف قوة الحياة غير المتصلة بالإنترنت".
انتشار الحركة غير المتصلة بالإنترنت
وبالإضافة إلى دبي وهولندا، انتشرت الحركة غير المتصلة بالإنترنت إلى لندن وآرهوس وميلانو وباريس وبرشلونة.
بالمناسبة، نشأ مؤسسو النادي الثلاثة في أواخر العشرينيات من عمرهم في العصر الرقمي. وقد بُذرت فكرة النادي لأول مرة في صيف عام 2021، عندما أمضى الهولندي جوردي فان بينيكوم البالغ من العمر 28 عامًا، أحد مؤسسي النادي، عطلة نهاية الأسبوع في منزل في هولندا، محاطًا بالطبيعة للقراءة والتأمل والتباطؤ. عاد مرتاحًا تمامًا ومتجدد الطاقة.
وقد دفعه التأثير العميق للوقت الذي أمضاه بعيدًا عن أجهزته إلى التعاون مع أصدقائه إيليا كنيبلهوت وفالنتين كلوك لإطلاق The Offline Club في فبراير 2024.
"بصفتي شخصًا نشأ في عالم مدفوع بالتكنولوجيا، فأنا أعلم مدى صعوبة الانفصال عن شاشاتنا. وهذا يزعجني عندما أدرك أن هاتفي يستهلك مني وقتًا كنت أفضل أن أقضيه في القيام بأشياء أقدرها حقًا. يفكر العديد من الآخرين بنفس الطريقة، حيث شهدنا نمو الحركة غير المتصلة بالإنترنت من اجتماعنا الأول قبل سبعة أشهر إلى جدولنا الحالي المكون من 27 حدثًا في شهر سبتمبر نفسه،" كما لاحظت نيبلهوت.
التخلص من التحميل الزائد الرقمي
لقد تركت حركة عدم الاتصال بالإنترنت بصمتها في وقت يشهد فيه العالم حمولة رقمية زائدة وأزمة وحدة. فوفقًا لتقرير DataReportal الصادر في يناير 2024، يقضي الشخص العادي على مستوى العالم ست ساعات و40 دقيقة في النظر إلى الشاشة كل يوم، منها ساعتان و23 دقيقة في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي.
تشير منظمة الصحة العالمية إلى وجود علاقة بين ارتفاع مستويات القلق واليأس والشعور بالوحدة والإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
لاحظت سانجيتا مانجلاني، عالمة النفس المقيمة في دبي، أن البالغين والمراهقين يشعرون بالإرهاق بسبب الرغبة المستمرة في التواصل. وأشارت إلى أن "إدمان الإنترنت يمكن أن يسبب إرهاقًا عاطفيًا ومشاكل في النوم وحتى العلاقات المكسورة. إنه يعزز ثقافة التسلية حيث يتم تجاهل الروابط العميقة والتأمل الذاتي في كثير من الأحيان".
في هذا السيناريو، تساعد التجمعات الرقمية التي ينظمها نادي أوفلاين الناس على إيجاد التوازن بين حياتهم الرقمية وغير الرقمية. ويؤكد مانجلاني أن "مثل هذه التجمعات غير المتصلة بالإنترنت تعيد إلى الأذهان ذكريات زمن قبل أن تسيطر الهواتف الذكية والإنترنت، عندما كان الناس يجتمعون دون ضغوط التحديثات والإشعارات - لبناء علاقات أكثر أصالة وعمقًا".
وأضاف بينيكوم، المؤسس المشارك للنادي: "يحتاج الناس حقًا إلى تقليل وقت استخدام الشاشات وزيادة ساعات عدم الاتصال بالإنترنت. لقد شهدنا العديد من الصداقات الرائعة التي نشأت وقصص الحب تتفتح في فعالياتنا. على المستوى الشخصي، ساعدني الابتعاد عن التشتيت الرقمي في تقليل مستويات التوتر لدي، وجعلني أكثر تركيزًا وانخراطًا، ووعيًا بحضوري ككائن حي".