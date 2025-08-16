دبي: أول بطلة سباقات سيارات هندية تستعد لظهورها الأول في الشرق الأوسط

بمجرد أن تضغط ديانا بوندولي على دواسة الوقود، لا يمكن إيقافها. هدير المحرك، وإثارة السرعة، والتركيز الحاد على كل لفة؛ عالم السباقات هو عالمها. والآن، هي تجلب مهاراتها إلى الشرق الأوسط.
في سبتمبر المقبل، ستخوض أول متسابقة هندية ظهورها الأول في تحدي نادي فيراري، حيث ستتنافس في أبوظبي والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية ودبي.
قالت بوندولي، التي زارت دبي مؤخرًا كضيفة شرف للاحتفال بيوم الاستقلال الهندي الذي أقامه المجلس الهندي للأعمال والمهنيين (IBPC) يوم الجمعة (15 أغسطس): "سيكون هذا فصلًا جديدًا بالكامل. المسارات هنا عالمية، والسرعات أعلى. لا أستطيع الانتظار لأبدأ السباق."
يعود حب ديانا للسباقات إلى والدها الراحل، الذي كان من عشاق رياضة السيارات. وقالت: "عندما كنت طفلة، كنت أشاهد سباقات الفورمولا 1 مع والدي. كنت أتابع السائقين ونجحت ببطء في الانجذاب إلى عالمهم."
بدأت رحلتها بسباقات الكارتينج كهواية في مومباي وبيون. كانت مهنة في رياضة السيارات تبدو مستبعدة، حتى رأت إعلانًا على الإنترنت عن مسابقة سباقات للسيدات. الشرط الوحيد كان معرفة قيادة سيارة يدوية.
وقالت: "فكرت، لمَ لا أجرب؟ لم يكن لدي أي فكرة أن ذلك سيغير حياتي." من بين ما يقرب من 200 امرأة في جميع أنحاء الهند، وصلت ديانا إلى المراكز الستة الأولى، وفازت بعام كامل من السباقات الاحترافية برعاية كاملة. "في اللحظة التي جلست فيها في سيارة السباق، حدث شيء ما. عرفت أن هذا هو المكان الذي أنتمي إليه."
لم تكن رحلة ديانا سلسة. لقد دخلت رياضة يهيمن عليها الرجال، وتنافست ضد سائقين لديهم سنوات من التدريب والدعم العائلي. من ناحية أخرى، لم يكن لدى ديانا دليل إرشادي، بل مجرد إصرار بجانبها.
وقالت: "في موسمي الأول، قال لي مدرب إنني لن أفوز أبدًا. في تلك اللحظة، أشعلت نارًا في داخلي. وعدت نفسي أنني لن أتوقف حتى أتغلب على الرجال."
سنوات من الساعات الطويلة، والتدريب المستمر، والتركيز الثابت أتت بثمارها. في عام 2023، صنعت التاريخ لتصبح أول امرأة هندية تفوز بسباق مختلط. وقالت: "كانت لحظة لن أنساها أبدًا. لم يكن الأمر يتعلق فقط بإثبات أنهم على خطأ. بل كان يتعلق بإثبات لنفسي أنني أستطيع فعل ذلك."
لم تشارك ديانا أبدًا في بطولات خاصة بالنساء فقط. "السباق لا يحتاج إلى فئات منفصلة للرجال والنساء. إنه يتعلق بالمهارة والتركيز ودفع نفسك. أردت أن أتحدى الأفضل، بغض النظر عن هويتهم."
قادتها هذه العقلية إلى صنع التاريخ مرة أخرى في عام 2024، لتصبح أول امرأة تفوز ببطولة الهند الوطنية لسباقات سيارات الصالون.
سبق أن قادت ديانا في الإمارات خلال جلسات تدريبية، حيث دفعت بسيارة فيراري إلى سرعة 270 كم/ساعة في حلبة مرسى ياس. والآن، هي مستعدة للمنافسة. يبدأ تحدي نادي فيراري في أبوظبي، وينتقل عبر الخليج، وينتهي في حلبة دبي أوتودروم.
وقالت: "كل حلبة لها طابعها الخاص. حلبة مرسى ياس تقنية ودقيقة، في حين تتطلب دبي تركيزًا مطلقًا. أنا متحمسة لاختبار نفسي ضد الأفضل هنا."
بينما تقيم ديانا في الهند، تزور دبي عادة مرتين في الشهر حيث توازن بين السباق ووقت العائلة. وقالت: "دبي لا تُصدق. لقد نمت بسرعة، وأصبحت ديناميكية للغاية، وتحولت إلى مركز عالمي للفرص. الطاقة هنا ملهمة."
تُثني ديانا أيضًا على الجالية الهندية في الإمارات. وقالت: "أينما ذهبت، أرى الآسيويين من جنوب آسيا المجتهدين - الهنود، والباكستانيين، والبنغلاديشيين - جميعهم يساهمون في نجاح المدينة. إنه مثل رياضة السيارات. الأمر يتعلق بالتفاني والتركيز وعدم الاستسلام أبدًا."
بالنسبة لها، السباق هو أكثر من مجرد عبور خطوط النهاية؛ إنه يتعلق بإلهام الآخرين لملاحقة أحلامهم. وقالت: "سواء كان شغفك بالسباقات، أو الطهي، أو الرسم، اتبع نداءك الداخلي. تجاوز توقعات الناس وافعل ما تشعر أنه صحيح بالنسبة لك. النجاح سيأتي بشكل طبيعي."
منذ يومها الأول في سيارة سباق حتى صنعها التاريخ على منصة التتويج، أظهرت ديانا أن أصعب السباقات غالبًا ما تُخاض في الداخل. وبينما تستعد للمنافسة على بعض من أكثر الحلبات تحديًا في الشرق الأوسط، قالت إنه عندما تضغط على دواسة الوقود في دبي، ستكون في كامل طاقتها، وتسعى لتحقيق الفوز الكبير التالي.