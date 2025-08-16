دبي: أول بطلة سباقات سيارات هندية تستعد لظهورها الأول في الشرق الأوسط

بمجرد أن تضغط ديانا بوندولي على دواسة الوقود، لا يمكن إيقافها. هدير المحرك، وإثارة السرعة، والتركيز الحاد على كل لفة؛ عالم السباقات هو عالمها. والآن، هي تجلب مهاراتها إلى الشرق الأوسط.

في سبتمبر المقبل، ستخوض أول متسابقة هندية ظهورها الأول في تحدي نادي فيراري، حيث ستتنافس في أبوظبي والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية ودبي.

قالت بوندولي، التي زارت دبي مؤخرًا كضيفة شرف للاحتفال بيوم الاستقلال الهندي الذي أقامه المجلس الهندي للأعمال والمهنيين (IBPC) يوم الجمعة (15 أغسطس): "سيكون هذا فصلًا جديدًا بالكامل. المسارات هنا عالمية، والسرعات أعلى. لا أستطيع الانتظار لأبدأ السباق."

كيف بدأت القصة

يعود حب ديانا للسباقات إلى والدها الراحل، الذي كان من عشاق رياضة السيارات. وقالت: "عندما كنت طفلة، كنت أشاهد سباقات الفورمولا 1 مع والدي. كنت أتابع السائقين ونجحت ببطء في الانجذاب إلى عالمهم."

بدأت رحلتها بسباقات الكارتينج كهواية في مومباي وبيون. كانت مهنة في رياضة السيارات تبدو مستبعدة، حتى رأت إعلانًا على الإنترنت عن مسابقة سباقات للسيدات. الشرط الوحيد كان معرفة قيادة سيارة يدوية.

وقالت: "فكرت، لمَ لا أجرب؟ لم يكن لدي أي فكرة أن ذلك سيغير حياتي." من بين ما يقرب من 200 امرأة في جميع أنحاء الهند، وصلت ديانا إلى المراكز الستة الأولى، وفازت بعام كامل من السباقات الاحترافية برعاية كاملة. "في اللحظة التي جلست فيها في سيارة السباق، حدث شيء ما. عرفت أن هذا هو المكان الذي أنتمي إليه."

سباق بلا حدود

لم تكن رحلة ديانا سلسة. لقد دخلت رياضة يهيمن عليها الرجال، وتنافست ضد سائقين لديهم سنوات من التدريب والدعم العائلي. من ناحية أخرى، لم يكن لدى ديانا دليل إرشادي، بل مجرد إصرار بجانبها.

وقالت: "في موسمي الأول، قال لي مدرب إنني لن أفوز أبدًا. في تلك اللحظة، أشعلت نارًا في داخلي. وعدت نفسي أنني لن أتوقف حتى أتغلب على الرجال."

سنوات من الساعات الطويلة، والتدريب المستمر، والتركيز الثابت أتت بثمارها. في عام 2023، صنعت التاريخ لتصبح أول امرأة هندية تفوز بسباق مختلط. وقالت: "كانت لحظة لن أنساها أبدًا. لم يكن الأمر يتعلق فقط بإثبات أنهم على خطأ. بل كان يتعلق بإثبات لنفسي أنني أستطيع فعل ذلك."

لم تشارك ديانا أبدًا في بطولات خاصة بالنساء فقط. "السباق لا يحتاج إلى فئات منفصلة للرجال والنساء. إنه يتعلق بالمهارة والتركيز ودفع نفسك. أردت أن أتحدى الأفضل، بغض النظر عن هويتهم."

قادتها هذه العقلية إلى صنع التاريخ مرة أخرى في عام 2024، لتصبح أول امرأة تفوز ببطولة الهند الوطنية لسباقات سيارات الصالون.