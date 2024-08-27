دبي: أندية ليلية تحتال على الزبائن عبر تطبيقات المواعدة

في إحدى الحالات، كان "أليكس" أحد الضحايا، حيث دفع 4,300 درهم بعد أن تمت دعوته إلى حانة في منطقة الخليج التجاري من قبل امرأة تُدعى "لورا" تعرف عليها عبر تطبيق تيندر. قال "أليكس": "قالت إنها تبحث عن أصدقاء خارج العمل". وعندما وصلت، طلبت نبيذاً وجرعات من التكيلا، حيث تم تحصيل 400 درهم لكل منها، وأطعمة خفيفة لموظفي النادي الليلي، وحوالي 650 درهم لصحون الفاكهة والجبن. بعدها غادرت للقاء صديق ولم تعد أبداً، ليجد "أليكس" نفسه مضطراً لدفع مبلغ إجمالي قدره 1,062 يورو. تظهر مبالغ الفواتير باليورو كما ظهرت في إشعارات العملاء الذين استخدموا بطاقات ائتمان تعتمد على اليورو.