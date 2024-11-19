العثور على الشاب المفقود بعد 5 أيام من البحث المضني

وقالت آنا بيل "اتصلت بالمستشفيات، لكن لم أجد أي أثر له"، مضيفة أنها ذهبت أيضًا إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ عن اختفاء في اليوم السابق. ومع ذلك، طُلب منها العودة اليوم لمعالجة البلاغ.