العثور على الشاب المفقود بعد 5 أيام من البحث المضني
وجهت مقيمة في دبي من الجنسية الفلبينية شكرها للمجتمع بعد العثور على ابنها البالغ من العمر 20 عاماً سالماً بعد اختفائه لمدة خمسة أيام.
وفي مساء يوم الإثنين، وجهت آنا بيل هيلو آبينج، البالغة من العمر 40 عاما، نداء يائسا على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد أن غادر ابنها مارك ليستر آبينج منزلهما دون أن يلاحظه أحد يوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز ، قالت آنا بيل إنه منذ اختفاء ابنها، كانت أسرتها تبحث عنه بشكل محموم. واتصلت بالمستشفيات المحلية ونشرت في مجموعات المجتمع، لكنها لم تحظ باهتمام كبير حتى شاركت قصة ابنها على حسابها الشخصي على فيسبوك مساء الاثنين.
وبحسب والدة أربعة أطفال، فإن مارك ليستر، الذي يعاني من الفصام، استخدم مجموعة من المفاتيح وجدها معلقة بجوار غرفة جدته للتسلل خارج المنزل في منتصف النهار. وأوضحت أن الشاب غير مسموح له بمغادرة المنزل دون مراقبة، وتعتقد والدته أنه ربما خرج بحثًا عن السجائر.
وقالت آنا بيل "اتصلت بالمستشفيات، لكن لم أجد أي أثر له"، مضيفة أنها ذهبت أيضًا إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ عن اختفاء في اليوم السابق. ومع ذلك، طُلب منها العودة اليوم لمعالجة البلاغ.
وأشارت أيضًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يختفي فيها مارك ليستر. فقبل ثلاثة أسابيع فقط، اختفى لمدة أربعة أيام، مما دفع أفراد الأسرة إلى البحث عنه قبل العثور عليه في النهاية في الكافيتريا القريبة.
وشكرت آنابيل كل من ساعد في البحث قائلة: "لقد وجدناه. شكراً للجميع. إنه لأمر مؤثر كيف نساعد بعضنا البعض. بارك الله في الجميع".