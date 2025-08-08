دبي: أكاديمية كريكيت جديدة لـ "روهيت شارما" تعيد الأمل للمدربين وأولياء الأمور

بعد أسابيع من تسليط "خليج تايمز" الضوء على شكاوى أولياء الأمور في الإمارات العربية المتحدة إثر الإغلاق المفاجئ لأكاديمية للكريكيت في دبي، ظهرت تطورات إيجابية.

تلقى حوالي 30 ولي أمر، كانوا قد دفعوا مقدماً مقابل تدريب أطفالهم في أكاديمية "جراسبورت" التي أغلقت الآن، استرداد أموالهم من "كريك كينغدوم" التابعة لروهيت شارما، وهي العلامة التجارية التي كانت وراء الشركة، مما جلب بعض الراحة بعد أسابيع من عدم اليقين. الآن، يتواصل أولياء أمور آخرون، كانوا قد فقدوا الأمل ولم يكونوا جزءًا من مجموعة الواتساب التي أنشئت للمطالبة باسترداد الأموال، مع الشركة على أمل استعادة أموالهم.

وقال براتاب كومار، الذي بدأ مجموعة أولياء الأمور لعملية استرداد الأموال: "نشكر الرئيس التنفيذي لـ 'كريك كينغدوم'، شيتان سورياوانشي، الذي تدخل لتعويض أولياء الأمور بالمبالغ المستحقة على الرغم من توضيحه أن هذا كان فشلًا من الشريك التجاري 'جراسبورت سبورتس أكاديمي'."

وأضاف ولي أمر آخر، إنديرجيت سينغ: "فقط بعد نشر تقرير 'خليج تايمز' تدخلت 'كريك كينغدوم' ووافقت على رد أموال أولياء الأمور. قبل ذلك، كانوا يصرون على أنه لا علاقة لهم بـ 'جراسبورت'. كان الانتظار طويلاً بالنسبة لنا، حيث كانت 'كريك كينغدوم' بصدد تأسيس شركتها وحساباتها المصرفية في الإمارات".

وفي بيان، قال الرئيس التنفيذي لـ "كريك كينغدوم"، شيتان سورياوانشي: "لقد اتخذنا خطوات ملموسة لمعالجة المخاوف التي أثارها أولياء الأمور في الإمارات العربية المتحدة بعد المشاكل مع مركز كان يعمل بموجب اتفاقية شراكة سابقة. نجحت القيادة في 'كريك كينغدوم' في معالجة عمليات استرداد الأموال للعائلات التي سجلت أطفالها. ومنذ ذلك الحين، تقدم العديد من أولياء الأمور للتعبير عن تقديرهم لكيفية تعاملنا مع الوضع".

