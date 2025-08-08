دبي: أكاديمية كريكيت جديدة لـ "روهيت شارما" تعيد الأمل للمدربين وأولياء الأمور

بعد أسابيع من تسليط "خليج تايمز" الضوء على شكاوى أولياء الأمور في الإمارات العربية المتحدة إثر الإغلاق المفاجئ لأكاديمية للكريكيت في دبي، ظهرت تطورات إيجابية.
تلقى حوالي 30 ولي أمر، كانوا قد دفعوا مقدماً مقابل تدريب أطفالهم في أكاديمية "جراسبورت" التي أغلقت الآن، استرداد أموالهم من "كريك كينغدوم" التابعة لروهيت شارما، وهي العلامة التجارية التي كانت وراء الشركة، مما جلب بعض الراحة بعد أسابيع من عدم اليقين. الآن، يتواصل أولياء أمور آخرون، كانوا قد فقدوا الأمل ولم يكونوا جزءًا من مجموعة الواتساب التي أنشئت للمطالبة باسترداد الأموال، مع الشركة على أمل استعادة أموالهم.
وقال براتاب كومار، الذي بدأ مجموعة أولياء الأمور لعملية استرداد الأموال: "نشكر الرئيس التنفيذي لـ 'كريك كينغدوم'، شيتان سورياوانشي، الذي تدخل لتعويض أولياء الأمور بالمبالغ المستحقة على الرغم من توضيحه أن هذا كان فشلًا من الشريك التجاري 'جراسبورت سبورتس أكاديمي'."
وأضاف ولي أمر آخر، إنديرجيت سينغ: "فقط بعد نشر تقرير 'خليج تايمز' تدخلت 'كريك كينغدوم' ووافقت على رد أموال أولياء الأمور. قبل ذلك، كانوا يصرون على أنه لا علاقة لهم بـ 'جراسبورت'. كان الانتظار طويلاً بالنسبة لنا، حيث كانت 'كريك كينغدوم' بصدد تأسيس شركتها وحساباتها المصرفية في الإمارات".
وفي بيان، قال الرئيس التنفيذي لـ "كريك كينغدوم"، شيتان سورياوانشي: "لقد اتخذنا خطوات ملموسة لمعالجة المخاوف التي أثارها أولياء الأمور في الإمارات العربية المتحدة بعد المشاكل مع مركز كان يعمل بموجب اتفاقية شراكة سابقة. نجحت القيادة في 'كريك كينغدوم' في معالجة عمليات استرداد الأموال للعائلات التي سجلت أطفالها. ومنذ ذلك الحين، تقدم العديد من أولياء الأمور للتعبير عن تقديرهم لكيفية تعاملنا مع الوضع".
وعبر جيغار بوبتاني عن امتنانه لـ "خليج تايمز" لدورها "الرئيسي" في مساعدة أولياء الأمور على استرداد أموالهم، بفضل تغطيتها. وقال جيغار: "في البداية، اعتقد العديد من أولياء الأمور أن لا أحد منا سيستعيد أمواله أبدًا. ومع ذلك، نحن نقدر أن 'كريك كينغدوم' قد وفت في النهاية بالتزامها برد الأموال لأولياء الأمور".
على الرغم من التطورات الإيجابية، أشار جيغار إلى أن المدربين الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير الأطفال ما زالوا بدون أجر. وقال: "من المهم تسليط الضوء على أنه بينما تلقى أولياء الأمور أموالهم الآن، فإن المدربين الذين قدموا وقتهم وجهدهم ما زالوا ينتظرون رواتبهم. نأمل أن تعالج 'كريك كينغدوم' هذه المسألة دون تأخير".
كان ما لا يقل عن أربعة مدربين، لم تدفع لهم "جراسبورت" رواتبهم لعدة أشهر، قد تواصلوا مع إدارة "كريك كينغدوم" طالبين التدخل ودفع مستحقاتهم. وفي رسالة إلكترونية اطلعت عليها "خليج تايمز"، أكد سوشيل شارما من "كريك كينغدوم" للمدربين أن الدفعات سيتم تسويتها بعد التحقق من المستحقات مع "جراسبورت".
عبرت المدربة تشاماني سينيفيراتني، وهي لاعبة دولية سابقة من سريلانكا، عن إحباطها: "ما زلنا نعاني لأن المالك السابق للشركة يستمر في تقديم وعود فارغة. في كل شهر، هناك موعد دفع جديد لا يتحقق أبدًا؛ لقد مضى ستة أشهر. لقد أجرت 'كريك كينغدوم' مقابلات معنا، وانضممنا بسبب علامتهم التجارية واسم روهيت شارما. وقفنا بجانبهم عندما كانوا بحاجة إلينا؛ والآن نتوقع منهم أن يفعلوا الشيء نفسه ويدفعوا ما هو حقنا".
ويدعي المدرب الصربي آيو ميني إيجيجي والمدرب السريلانكي تيران ساندون ويجيسوريا أنهما يواجهان صعوبات مالية ويحثان على حل سريع.
وفيما يتعلق بالرواتب المعلقة للمدربين، التي تبلغ أكثر من 51,500 درهم لأربعة أفراد على الأقل، قال شيتان سورياوانشي: "'كريك كينغدوم' تعمل بنشاط أيضًا على حل مسألة الرواتب غير المدفوعة للمدربين الذين تم توظيفهم بموجب نموذج الشركة السابقة.
وأضاف: "على الرغم من أن مسؤولية دفع الرواتب تقع على عاتق الشريك التجاري ('جراسبورت') وفقًا للاتفاقية، فقد اختارت 'كريك كينغدوم' التدخل والتواصل مباشرة مع المدربين لتقييم شكاواهم. نحن نؤمن بأن المدربين هم العمود الفقري لأي أكاديمية كريكيت، حيث يلعبون دورًا رئيسيًا في رعاية المواهب الشابة. تظل 'كريك كينغدوم' ملتزمة بدعم رفاهيتهم وضمان سماع أصواتهم وتقديرها".
في غضون ذلك، أعلنت "كريك كينغدوم" عن خطط لإطلاق أكاديميتها الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، والتي سيتم تشغيلها وإدارتها بالكامل من قبل فريق قيادتها الأساسي. وهذا يمثل ابتعادًا واضحًا عن نموذج الشراكة السابق.
وقال شيتان: "تعكس هذه الخطوة نيتنا في توفير بيئة كريكيت أكثر اتساقًا ورقابة وجودة عالية للاعبي الكريكيت الشباب الطموحين في المنطقة. ولقيادة هذه المبادرة، سينتقل سوشيل شارما من فريق قيادة 'كريك كينغدوم' إلى الإمارات العربية المتحدة للإشراف على إنشاء وتشغيل الأكاديمية الجديدة".
وأكد براتاب: "التزم شيتان بمواصلة تطوير الكريكيت للأطفال في دبي من خلال بدء الأكاديمية قريبًا. وأكد من جديد التزام علامة روهيت شارما التجارية العالمي بتطوير الكريكيت".
وعبر آشيش، وهو ولي أمر آخر، عن ثقته المستمرة في قيادة الشركة. وقال: "بينما أثار التأخير (في استرداد الأموال) القلق، فقد قدرت الشفافية والاحترافية التي أظهرها رئيس العمليات العالمية، سوشيل شارما. هذه التجربة لم تثبط إيماننا برؤية الأكاديمية. سأكون سعيدًا بتسجيل طفلي مرة أخرى عندما يكونون مستعدين".
وبينما يبدو آشيش واثقًا في مشروع "كريك كينغدوم" الجديد، قال العديد من أولياء الأمور الآخرين إنهم سينتظرون ويراقبون كيف تستقر الأكاديمية الجديدة قبل التسجيل.
قال ولي أمر، طلب عدم الكشف عن هويته: "لم نواجه أي مشاكل مع المدربين، وسنفكر في إعادة التسجيل إذا تم الاحتفاظ بنفس المدربين والموقع".
ومن بين المدربين الستة المرتبطين بالأكاديمية القديمة سابقًا، تواصلت "كريك كينغدوم" حتى الآن مع اثنين فقط.
وفي حديثه لـ "خليج تايمز"، قال المدرب الجنوب أفريقي فرانسوا لومبارد إنه عُرض عليه منصب في الأكاديمية الجديدة. وقال: "تحدثت مع سوشيل، وتواصلوا معي عدة مرات. ومع ذلك، هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تسوية قبل أن أفكر في عرضهم". وقال الشاب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يعمل الآن لحسابه الخاص مع أكاديمية أخرى في الإمارات، إنه تأخر في سداد المدفوعات المصرفية بسبب الضائقة المالية بعد انهيار "جراسبورت".
ومن المتوقع أيضًا أن يوقع المدرب الهندي سانديب فينكاترامان، البالغ من العمر 32 عامًا، عقدًا في الأسابيع المقبلة. وقال لـ "خليج تايمز": "'كريك كينغدوم' اسم كبير. أنا أنضم إليهم لأنهم يديرون مؤسسة عالمية ويفهمون كيف تسير الأمور. أكاديمياتهم الأخرى حول العالم ناجحة. أنا راضٍ بعد مقابلة الإدارة وأعتقد أن هذه الأكاديمية الجديدة في الإمارات ستكون ناجحة".
وأشارت "كريك كينغدوم" إلى خطط لبدء الأكاديمية بحلول شهر سبتمبر، على أن تبدأ التسجيلات في 15 أغسطس.