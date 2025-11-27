دبي: أسعار الذهب عيار 24 مستقرة فوق 500 درهم

“لقد أدت عدة عوامل إلى تحريك هذا الأمر، لكن الدافع الأخير يبدو أنه زيادة احتمالات أن يقوم كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس، بأن يتم اختياره من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد العام المقبل. ويُعتقد أن تركيزه الحمائمي على النمو هو الأكثر توافقًا مع وجهات نظر ترامب بأن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض أكثر بكثير، مما يجعله المرشح المثالي. وإذا تم انتخابه، فسوف يتم تسعير دورة تيسير أسرع”، قال هاثورن.