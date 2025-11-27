دبي: أسعار الذهب عيار 24 مستقرة فوق 500 درهم

كانت أسعار الذهب في دبي مستقرة حيث تم تداول الذهب عيار 24 فوق 500 درهم للغرام عند افتتاح الأسواق.
في صباح يوم الخميس، بلغ سعر الذهب عيار 24 في دبي 500.25 درهم للغرام، بينما تم تداول أسعار الذهب عيار 22 و21 و18 عند 463.25 و444.25 و380.75 درهم للغرام على التوالي.
يشتري السكان والزوار عملات وسبائك ذهبية عيار 24 للاستثمار والادخار، بينما يستخدم الذهب عيار 22 و21 و18 في صناعة المجوهرات. كان الذهب الفوري يتداول عند 4,152.62 دولار للأونصة، منخفضاً بنسبة 0.36 في المئة، بينما يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة.
قالت دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي الأسواق في Capital.com، إن الذهب عاد للتداول باتجاه صعودي بعد بضعة أيام من التماسك الجانبي الذي أعقب تصحيحاً هبوطياً في وقت سابق من هذا الشهر.
قالت: "انجرفت الأسواق دون اتجاه واضح الأسبوع الماضي حيث أدى عدم اليقين بشأن توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع شهية المخاطرة. هذا الأسبوع، يُعزى الارتفاع في الذهب بشكل كبير إلى تجدد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، وهو تحول تغذيه البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال والتصريحات المائلة للتيسير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي".
تُظهر أحدث الأسعار على أداة CME FedWatch أن احتمالات حدوث خفض آخر تبلغ الآن 85 في المئة، بعد أن ارتفعت بشكل حاد من أقل من 20 في المئة قبل أسبوع واحد فقط.
“لقد أدت عدة عوامل إلى تحريك هذا الأمر، لكن الدافع الأخير يبدو أنه زيادة احتمالات أن يقوم كيفن هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس، بأن يتم اختياره من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد العام المقبل. ويُعتقد أن تركيزه الحمائمي على النمو هو الأكثر توافقًا مع وجهات نظر ترامب بأن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض أكثر بكثير، مما يجعله المرشح المثالي. وإذا تم انتخابه، فسوف يتم تسعير دورة تيسير أسرع”، قال هاثورن.