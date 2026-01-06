دبي: أسعار الذهب تسجل رقماً قياسياً لليوم الثاني

تواصل أسعار الذهب تسجيل أرقام قياسية كل يوم، حيث اقترب سعر 22 قيراطاً من 500 درهم للجرام عند افتتاح الأسواق في دبي صباح الثلاثاء.
أظهرت بيانات مجموعة دبي للذهب ارتفاع أسعار الذهب عيار 24 قيراطاً بمقدار 2 درهم إلى 538.25 درهم للجرام صباح الثلاثاء، بينما افتتح سعر الذهب عيار 22 قيراطاً عند 498.25 درهم للجرام، بزيادة قدرها 1.75 درهم للجرام.
من بين الأنواع الأخرى، افتتح سعر 21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً أعلى عند 477.75 درهم و409.5 درهم و319.5 درهم للجرام على التوالي. كان الذهب الفوري يتداول عند 4,4674.74 دولار للأونصة، بزيادة 0.6 في المائة.
يعتقد المحللون أنه إذا استمرت التقلبات الجيوسياسية في الأمريكتين والشرق الأوسط وأوروبا، فإن المعدن الثمين سيواصل اتجاهه التصاعدي حيث من المتوقع أن يتجاوز 22 قيراطاً 500 درهم للجرام، ربما هذا الأسبوع.
كان المحرك الأخير لارتفاع الذهب هذا الأسبوع هو الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو يوم السبت.
علاوة على ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات في خمس دول أخرى، بما في ذلك المكسيك وكولومبيا وإيران وجرينلاند وكوبا.
وفقاً لمنصة الاستخبارات والإنتاجية GlobalData، فإن الغارة العسكرية الأمريكية في فنزويلا في 3 يناير قد زادت بشكل حاد من التوترات الجيوسياسية في بداية عام 2026.
“إن الموارد الكبيرة للطاقة والذهب في فنزويلا، إلى جانب الحساسية المتزايدة في السوق بعد المكاسب القوية في عام 2025، تزيد من احتمالية حدوث تقلبات كبيرة وسريعة في الفئات الرئيسية للأصول”، قال.
“يبقى الوضع السياسي على المدى القريب داخل فنزويلا هشًا. وقد تولى رئيس مؤقت السيطرة وسط حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن الأمن واستمرارية المؤسسات واتجاه السياسة الاقتصادية.
في الوقت نفسه، أصدر ترامب تحذيرات للقيادة المؤقتة، مما يعزز من خطر تطور الوضع ليس فقط من خلال السياسة الداخلية ولكن أيضًا من خلال الضغط الخارجي وتغير المواقف السياسية بسرعة. بالنسبة للأسواق، يزيد هذا المزيج من احتمالية حدوث تغييرات مفاجئة في الوصول إلى التجارة واستمرارية العمليات وشدة التنفيذ حول القنوات المالية والتجارية”، أضاف.