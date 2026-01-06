دبي: أسعار الذهب تسجل رقماً قياسياً لليوم الثاني

في الوقت نفسه، أصدر ترامب تحذيرات للقيادة المؤقتة، مما يعزز من خطر تطور الوضع ليس فقط من خلال السياسة الداخلية ولكن أيضًا من خلال الضغط الخارجي وتغير المواقف السياسية بسرعة. بالنسبة للأسواق، يزيد هذا المزيج من احتمالية حدوث تغييرات مفاجئة في الوصول إلى التجارة واستمرارية العمليات وشدة التنفيذ حول القنوات المالية والتجارية”، أضاف.