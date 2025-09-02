دبي: أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها وتواصل ارتفاع متوقع

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق في دبي حيث ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى أكثر من 420 درهماً للجرام.
وبحسب مجموعة دبي للمجوهرات، وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 422.25 درهم للجرام في أواخر يوم الاثنين، متجاوزاً أعلى مستوى قياسي سابق بلغ 420 درهماً.
ومن بين الأنواع الأخرى من المعدن النفيس، تم تداول الذهب عيار 22 عند 391.25 درهم للجرام، وعيار 21 عند 375.0 درهم، وعيار 18 عند 321.25 درهم.
سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 3495.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بارتفاع 1.39 بالمئة صباح الثلاثاء.
ارتفاع أسعار المعادن النفيسة يضع مشتري الذهب وتجاره في حيرة من أمرهم، فهل يشترون أم يبيعون أم يحتفظون باستثماراتهم؟ يشتري العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة، وخاصة الآسيويين، العملات والسبائك والمجوهرات الذهبية لأسباب ثقافية واقتصادية وعملية.
علاوة على ذلك، يُعتبر الذهب، من الناحية الاقتصادية، استثمارًا مستقرًا وآمنًا. فكثيرًا ما ينظر إليه الناس في الإمارات العربية المتحدة كوسيلة للحفاظ على الثروة عبر الأجيال. كما تُعدّ المجوهرات الذهبية زينةً وثروةً قابلةً للتحويل إلى نقود يمكن صرفها بسهولة عند الحاجة.
يعود ارتفاع أسعار الذهب على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل رئيسي إلى مشتريات البنوك المركزية، وانخفاض أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، والخلاف حول التعريفات الجمركية، من بين أمور أخرى.
ويتوقع المحللون أن تستمر أسعار المعادن الثمينة في الارتفاع في دبي وعلى مستوى العالم إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، والنزاعات الجمركية، وعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية.
وقال سامر حسن، كبير محللي السوق لدى xs.com، إن المحفز الفوري يكمن في القناعة المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيتحرك نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وسط ضغوط متزايدة من دونالد ترامب، في حين تفقد أسواق الأسهم الأوسع نطاقا زخمها مع بدء الحماس للذكاء الاصطناعي في إثارة القلق.
وقال إن هذه الديناميكيات مجتمعة عززت جاذبية الذهب مع تحوط المستثمرين ضد حالة عدم اليقين في النقد وسوق الأسهم، مضيفا أن بيانات سوق العمل سوف تهيمن على جدول الأعمال هذا الأسبوع.
وأضاف هاسن: "إن تقرير الوظائف الأضعف قد يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما يضغط على الدولار، الذي يتداول بالفعل عند أدنى مستوى في خمسة أسابيع، في حين أن القراءة الأقوى قد تضعف قناعة السوق وتثقل كاهل الذهب".
وبحسب مجلس الذهب العالمي، أظهر الذهب تاريخيا حساسية متزايدة لتوقعات السياسة النقدية خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية السنوية، ولا يختلف هذا العام عن ذلك.