دبي: أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها وتواصل ارتفاع متوقع

علاوة على ذلك، يُعتبر الذهب، من الناحية الاقتصادية، استثمارًا مستقرًا وآمنًا. فكثيرًا ما ينظر إليه الناس في الإمارات العربية المتحدة كوسيلة للحفاظ على الثروة عبر الأجيال. كما تُعدّ المجوهرات الذهبية زينةً وثروةً قابلةً للتحويل إلى نقود يمكن صرفها بسهولة عند الحاجة.