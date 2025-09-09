دبي: أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى.. عيار 22 يتجاوز 405 دراهم للجرام

واصل الذهب ارتفاعه حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مساء الاثنين في دبي مع بيع 24 ألف ذهب بسعر 437.5 درهم بينما وصل 22 ألف ذهب إلى 405.25 درهم.
وعالميا، ارتفع المعدن النفيس إلى 3643.38 دولار للأوقية مساء الاثنين، مدفوعا بتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
عندما تصل الأسعار إلى ذروتها، يوقف بعض المتسوقين مشترياتهم من المجوهرات بسبب قدرتهم على تحمل التكاليف، ولكن بعض السكان الذين يستثمرون في العملات الذهبية والسبائك يقعون في حيرة من أمرهم بشأن ما إذا كانوا يشترون مع استمرار الارتفاع أو يبيعون لأن عمليات جني الأرباح قد تحدث.
بشكل عام، يمثل الذهب ملاذا آمنا صامدا في ظل ضعف الدولار وتباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، بدعم من عمليات الشراء المؤسسية واحتياطيات البنك المركزي.
وقال المحللون إن مساره المستقبلي سيعتمد إلى حد كبير على مزيج من السياسة النقدية الأميركية والبيانات الاقتصادية المقبلة ومستويات الطلب العالمي، مما يجعل المعدن النفيس أداة استراتيجية للتخفيف من مخاطر المحفظة.
"أعتقد أن الذهب قادر على اختبار مستويات قياسية جديدة في الأشهر المقبلة إذا استمرت هذه العوامل الداعمة، مع إمكانية حدوث تصحيحات طفيفة إذا أدت البيانات الإيجابية إلى تعزيز الدولار بشكل غير متوقع."
نصحت غول المقيمين والمستثمرين في الإمارات العربية المتحدة بجني أرباح جزئية حول المستويات الحالية، مع الاحتفاظ بجزء آخر للاستفادة من استمرار الارتفاع نحو 3,700 دولار أمريكي إذا حافظ المعدن الأصفر على مستوى الدعم الرئيسي. وأضافت: "في الوقت نفسه، يُعدّ مراقبة مستويات الدعم هذه عن كثب أمرًا ضروريًا لتحديد فرص شراء إضافية أو إعادة الدخول بعد أي تصحيح عميق محتمل".
وقال جول لصحيفة خليج تايمز إن إدارة المحفظة من خلال جني الأرباح الجزئية مع الاحتفاظ بجزء استراتيجي يمثل النهج الأكثر حكمة لتحقيق التوازن بين العائدات والمخاطر.
يشهد الذهب حاليًا ارتفاعًا قويًا، مما يعكس الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار ضعف الدولار. ويُعزز هذا الارتفاع الاتجاه الصعودي طويل الأمد للذهب، مدعومًا باستمرار التضخم العالمي وعدم اليقين الجيوسياسي، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الأمان والحفاظ على قيمته، وفقًا لكبير محللي السوق في xs.com.
وقال راشد حاجييف مؤسس شركة آر إم كابيتال كونسلتينج إن الذهب لن يذهب إلى أي مكان حتى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في 17 سبتمبر/أيلول.