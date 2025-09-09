دبي: أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى.. عيار 22 يتجاوز 405 دراهم للجرام

يشهد الذهب حاليًا ارتفاعًا قويًا، مما يعكس الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار ضعف الدولار. ويُعزز هذا الارتفاع الاتجاه الصعودي طويل الأمد للذهب، مدعومًا باستمرار التضخم العالمي وعدم اليقين الجيوسياسي، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الأمان والحفاظ على قيمته، وفقًا لكبير محللي السوق في xs.com.