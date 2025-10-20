دبي: أسعار الذهب ترتفع في التعاملات المبكرة اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عند افتتاح أسواق دبي اليوم الاثنين تماشيا مع الأسعار العالمية.
في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 514 درهمًا للغرام، بارتفاع قدره 1.75 درهم عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبالمثل، ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطًا، وعيار 21 قيراطًا، وعيار 18 قيراطًا إلى 476 درهمًا، و456.5 درهمًا، و391.25 درهمًا على التوالي.
استقر سعر الذهب الفوري عند 4,248.93 دولارًا للأونصة صباح الاثنين حوالي الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت الإمارات. افتتح على ارتفاع في التعاملات المبكرة، لكنه تراجع لاحقًا. ولا يزال المستثمرون متأثرين بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
قال إيبك أوزكارديسكايا، المحلل البارز في سويسكوت، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عادت بالكامل بعد أن فرضت الصين قيودًا على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة وهددت الولايات المتحدة الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة.
أعطى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تلميحًا جديدًا الأسبوع الماضي حول خفض أسعار الفائدة القادم بحلول نهاية هذا الشهر، وكانت كلماته هي المؤشر الوحيد القوي على ما قد يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي في غياب البيانات الاقتصادية مع بقاء الحكومة الأمريكية مغلقة.
قال إن احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية الشهر يُتوقع الآن أن يصل إلى 100% تقريبًا. والخبر السار هو أن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي سيصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر يوم الجمعة، مما يمنح المستثمرين مؤشرًا موثوقًا به قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي في أواخر أكتوبر.