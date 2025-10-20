دبي: أسعار الذهب ترتفع في التعاملات المبكرة اليوم

في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 514 درهمًا للغرام، بارتفاع قدره 1.75 درهم عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبالمثل، ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطًا، وعيار 21 قيراطًا، وعيار 18 قيراطًا إلى 476 درهمًا، و456.5 درهمًا، و391.25 درهمًا على التوالي.