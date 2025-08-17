دبي: أب دنماركي يفوز بحضانة ابنه وينتقل به إلى بلاده

يأتي هذا القرار في وقتٍ تشهد فيه قوانين الأسرة في الإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا. وقد أكدت المحاكم مرارًا وتكرارًا أن قضايا الحضانة والانتقال لا تُحكم بناءً على خلافات الوالدين فحسب، بل على ما يخدم مصلحة الطفل. في قضايا سابقة، أُمر الآباء الذين أخرجوا أطفالهم من البلاد دون موافقتهم بإعادتهم، بينما تُعزز قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، الحماية من السفر غير المصرح به.