دبي:مطعم ياباني يوفر تعليماً مجانياً لموظفيه لتحقيق الكمال

"لدينا برنامج دراسي مصمم لإلهام موظفينا لتطوير حياتهم المهنية، وهو ما يترجم بدوره إلى خدمة من الدرجة الأولى يتوقعها العملاء. إذا كان المطعم يريد تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، فيجب أن يأتي رضا الموظفين في المقام الأول، لأنهم في الخطوط الأمامية لدينا"، كما أكد موجي، الذي ينحدر من هاتشيوجي (مدينة تقع في الجزء الغربي من مدينة طوكيو).