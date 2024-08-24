دبي:مطعم ياباني يوفر تعليماً مجانياً لموظفيه لتحقيق الكمال
عندما جاء مالك المطعم الياباني "تاكاهيرو موجي" (32 عاماً) إلى دبي قبل سبع سنوات، وضع لنفسه مهمة لا تقتصر على إنشاء سلسلة من المطاعم اليابانية الأصيلة فحسب، بل تشمل أيضاً نشر "كوداوارى"، وهي طريقة حياة تعني في الأساس "السعي إلى الكمال".
وقال موجي لصحيفة خليج تايمز إن "كوداوارى متأصلة بعمق في الثقافة والفلسفة اليابانية، حيث توجه كل جانب من جوانب حياتهم، بما في ذلك العمل والتطلعات والتطوير الشخصي والعلاقات الاجتماعية".
بالنسبة لموجي، فإن سعيه إلى الكمال لا يقتصر على تقديم طعام بنكهة وذوق ياباني أصيل فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية. وأضاف: "لهذا السبب، لا نقدم في مطاعمنا مأكولات عالمية المستوى فحسب، بل نضمن أيضًا تمكين الموظفين ورفاهيتهم من خلال التعلم والتعليم المستمر".
"لدينا برنامج دراسي مصمم لإلهام موظفينا لتطوير حياتهم المهنية، وهو ما يترجم بدوره إلى خدمة من الدرجة الأولى يتوقعها العملاء. إذا كان المطعم يريد تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، فيجب أن يأتي رضا الموظفين في المقام الأول، لأنهم في الخطوط الأمامية لدينا"، كما أكد موجي، الذي ينحدر من هاتشيوجي (مدينة تقع في الجزء الغربي من مدينة طوكيو).
التقدم الوظيفي
يضم موجي أكثر من 200 موظف في مطعميه موجي-يا في البرشاء والسيف، بالإضافة إلى مطاعم فوجيا وكيمورا-يا وهيسايا. وقد تعاونت شركته التي تتخذ من دبي مقراً لها مع العديد من المعاهد التعليمية لتزويد موظفيه بدورات مجانية في فنون الطهي وإدارة المشاريع والمحاسبة والعمليات التجارية وإدارة الموارد البشرية وحتى التصوير الفوتوغرافي والتصميم الجرافيكي والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال موجي "إن الشركة تدفع رسوم الدراسة وغيرها من الرسوم ذات الصلة"، مضيفًا: "هذه هي كوداواري الخاصة بنا - إنها تتعلق دائمًا بالسعي إلى التحسين والالتزام المستمر بالتميز. الأمر لا يقتصر على مجرد القيام بمهمة ما، بل يتجاوز ذلك إلى تحسين مجال العمل وتعلم مهارات جديدة".
وأكد "إذا لم يكن موظفونا سعداء بالعمل في مطاعمنا، فكيف يمكننا إسعاد عملائنا؟ هذه هي منطقي واستراتيجيتي".
وأضاف موجي، الذي بدأ العمل بدوام جزئي في مطعم ياباني عندما كان في السادسة عشرة من عمره فقط: "أعتقد اعتقادًا راسخًا أن تحسين قدرات موظفينا سيعزز من قوة الشركة الأساسية. وأعتقد أيضًا أن مطاعمنا ليست مجرد أماكن يعمل فيها الموظفون لساعات طويلة، بل هي أماكن توفر لهم التطور والتقدم الوظيفي".
الموظفين راضون
يعد الطاهيان الفلبينيان "غاري بانجيلينان" و"نوح جاي كانتويا" من بين أولئك الذين يدرسون فنون الطهي المتقدمة. وقالا إنهما ارتقيا في سلم مستويات الطهاة بفضل التعليم المستمر الذي توفره شركتهما.
وتدرس "سييلو آن لوبوتون"، التي تعمل حاليًا كنادلة، دورات كمبيوتر عبر الإنترنت وتخطط لتولي أدوار أخرى في الشركة مثل الإدارة أو العمل المكتبي.
كما تدرس "أنجليكا وجانيكا"، شقيقتان تعملان في مجال تقديم الطعام، إدارة الأعمال، والتي قالتا إنها ستزودهما بأساس قوي عندما تفتحان مطعمهما الخاص في المستقبل.
وأعرب موجي عن تفاؤله بأن استراتيجيته "ستشجع موظفيه على أن يصبحوا أكثر تفانياً في العمل وأن يحلموا أيضاً ببدء أعمالهم الخاصة سواء في الإمارات العربية المتحدة أو في بلدانهم الأصلية".
وقال موجي "أنا أيضًا منفتح على الاستثمار في أفكارهم التجارية المحتملة"، مضيفًا: "أريد منهم ألا يتقدموا في حياتهم المهنية فحسب، بل أن يكون لديهم أيضًا الشجاعة لإدارة أعمالهم الخاصة، سواء كان ذلك مقهى أو متجرًا للسلع الأساسية أو مطعمًا.
وأكد قائلاً: "أريد منهم أن يضعوا معايير عالية لأنفسهم ويتجاوزوا قدراتهم من خلال رفع المستوى باستمرار والسعي لتحقيق كوداوارى".