دبي:مجموعة فيسبوك تثير جدلاً حول الخصوصية والقوانين

قال خبراء قانونيون أنّ مجموعة جديدة على "فيسبوك" تشجع النساء في دبي على مشاركة الصور والتفاصيل الشخصية للرجال الذين واعدوهم قد تشكل انتهاكاً للقوانين المتعلقة بالخصوصية في الإمارات العربية المتحدة.

وقد اجتذبت المجموعة التي تحمل اسم "هل نواعد نفس الرجل في دبي؟ Are We Dating the Same Guy in Dubai" أكثر من 5000 عضو خلال أيام من إطلاقها مؤخراً، والعديد من الأعضاء انتقلو من مجموعة أخرى تسمى "من هو الرجل على أي حال"Whose Guy Is It Anyway والتي تم إنشاؤها قبل عامين وتعمل على مبادئ مماثلة. ومع ذلك، فإن مجموعة "من هو الرجل على أي حال" أكثر سرية، حيث يتم فيها مشاركة تلميحات فقط حول الرجال بدلاً من التفاصيل الصريحة.