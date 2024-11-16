دبي:"مبادلة للخير"مبادرة تقلل النفايات بتبادل السلع المستعملة

وأوضحت رضوان أن "هدفنا هو أن يتطور هذا الأمر بشكل طبيعي، حتى يصبح التبادل جزءًا منتظمًا من أنماط حياة الناس"، مشيرًا إلى أن كل عملية تبادل تتبع تنسيقًا مباشرًا. تتم مشاركة تفاصيل الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُطلب من المتابعين التسجيل عبر الإنترنت. يمكن للمشاركين إحضار ما يصل إلى خمسة عناصر للتبادل مجانًا، مع تطبيق رسوم رمزية تتراوح بين 20 و40 درهمًا إماراتيًا على العناصر الإضافية.