دبي:"مبادلة للخير"مبادرة تقلل النفايات بتبادل السلع المستعملة
عندما انتقلت "كاثرين ليجاسبي" إلى دبي قبل عامين، شعرت بخيبة أمل إزاء ثقافة التوفير المحدودة في المدينة. نشأت وهي تتسوق في أسواق السلع المستعملة ومتاجر التوفير في الفلبين، وتبنت الاستدامة وإعادة الاستخدام والاقتصاد منذ سن مبكرة.
في العام الماضي، أشعل لقاء بالصدفة مع زميلتها المدافعة عن الاستهلاك الواعي فرح رضوان شرارة مهمة مشتركة لتغيير عادات التسوق في دبي. وفي يونيو 2023، أطلقا مبادرة"مبادلة للخير" Swap for Good، التي تتيح للسكان فرصة مقايضة سلعهم المستعملة المحفوظة جيدًا بسلع مستعملة لدى آخرين.
"أنا وأمي كنا نتسوق فقط في متاجر التوفير والتبادل في الفلبين، وعندما انتقلت لاحقًا إلى اليابان، رأيت مدى حيوية سوق السلع المستعملة هناك أيضًا"، قالت مذيعة الراديو البالغة من العمر 31 عامًا.
"في دبي، مع سهولة التوصيل إلى المنازل والدخل المتاح، يميل الناس إلى تجميع الكثير من الأشياء والتخلص منها بنفس السرعة. هناك حاجة إلى زيادة الوعي حول إعادة الاستخدام وإعادة التدوير. ومع دفع الحكومة نحو الاقتصاد الدائري، أستطيع أن أرى أن الأمور بدأت تتغير"، قالت لصحيفة خليج تايمز.
وأضافت أن "مبادرة Swap for Good تعمل على تعزيز النهج الدائري، وتشجيع الناس على إبقاء العناصر قيد الاستخدام لفترة أطول، وتقليل النفايات والحفاظ على الموارد".
وقد نمت المبادرة، التي تقام شهريًا في أماكن مختلفة في جميع أنحاء دبي، من ثلاثة أعضاء فقط إلى 400 مشارك نشط. ويجذب كل لقاء ما بين 70 إلى 100 مشارك يتبادلون الملابس والكتب والإكسسوارات والأحذية والنباتات. وأشار ليغاسبي إلى أن المبادرة نجحت هذا العام في إنقاذ أكثر من 1136 قطعة من مكبات النفايات، مع التبرع بالعناصر المتبقية لدعم جهود الإغاثة في فلسطين ولبنان والفلبين.
بناء مجتمع التبادل
وتعرف المؤسستان على بعضهما البعض من خلال صديق مشترك عندما كانا يعملان بشكل منفصل على مفاهيم تبادل التطبيقات ورقمنة خزانة الملابس، وهي المشاريع التي لم تتحقق في النهاية.
قالت رضوان، التي انتقلت من مهنة التسويق إلى مهنة تركز على العافية، إنه على الرغم من اختلاف مجالاتهما، إلا أنها وليجاسبي تتفقان على قيم متشابهة. وقالت معلمة اليوجا البالغة من العمر 32 عامًا: "لقد رأينا فرصة لإنشاء مجتمع حول الاستهلاك المسؤول واحترام البيئة وروح المشاركة".
ووصفت ليجاسبي مبادرتها بأنها "تجربة اجتماعية" لإنشاء سوق بديلة. وأضافت: "نريد أن ننشئ مكانًا يمكن للناس أن يلجأوا إليه، حيث يمكنهم تبادل الأشياء إذا لم يتمكنوا من شراء زوج من الجينز أو كتاب. أو إذا كان لديهم أشياء إضافية لا يريدون تركها في صناديق التبرعات دون معرفة أين ستنتهي، يصبح التبادل خيارًا أفضل. حتى أن بعض المشاركين في التبادل يحضرون معهم المرطبات كبادرة حسن نية".
كانت المشاركة في فعاليات التبادل الأولية التي أقيمت في مركز تايمز سكوير، خارج متجر ثريفت فور جود الخيري، متواضعة. ومنذ ذلك الحين، ازدادت المشاركة بشكل مطرد كل شهر، حيث حضر أكثر من 100 شخص عملية تبادل استمرت ثلاث ساعات في وقت سابق من هذا العام.
التبادل أصبح سهلاً
واعترفت رضوان أنه في حين أنهم لا يتوقعون تحولاً فورياً نحو المبادلة، فإنهم يعملون على تنمية تحول تدريجي في العقلية حول الاستهلاك.
وأوضحت رضوان أن "هدفنا هو أن يتطور هذا الأمر بشكل طبيعي، حتى يصبح التبادل جزءًا منتظمًا من أنماط حياة الناس"، مشيرًا إلى أن كل عملية تبادل تتبع تنسيقًا مباشرًا. تتم مشاركة تفاصيل الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُطلب من المتابعين التسجيل عبر الإنترنت. يمكن للمشاركين إحضار ما يصل إلى خمسة عناصر للتبادل مجانًا، مع تطبيق رسوم رمزية تتراوح بين 20 و40 درهمًا إماراتيًا على العناصر الإضافية.
وأشارت رضوان إلى أن "هذه الرسوم البسيطة تساعدنا في الحفاظ على الدائرية التي نهدف إليها. نريد من الناس اتخاذ خيارات مدروسة وعدم ترك المزيد من العناصر التي يأخذونها إلى المنزل. وباعتبارها عملية صغيرة، تدعم الرسوم أيضًا موارد الحدث والمرطبات وتخزين العناصر المتبقية".
وأضافت أن "النظام مرن أيضًا، إذ يسمح للمشاركين باستبدال قميص بكتاب أو إكسسوارات. وهذا غالبًا ما يفاجئ الناس، حيث يتوقعون الحصول على أشياء ذات قيمة مماثلة في المقابل. ولكنه يتحدىهم أيضًا لإعادة التفكير في الاستهلاك. فأنت تتخلى عن شيء لم تعد بحاجة إليه وتستبدله بشيء تحتاجه".
التأثير على المستهلكين
ووصفت إيرينا أوخابينا، المقيمة في دبي والتي اكتشفت المبادرة على إنستغرام العام الماضي، نفسها بأنها من محبي التبادل المتسلسل. وقالت: "أقوم بفحص خزانة ملابسي بانتظام لاختيار الملابس التي لم تعد تناسبني أو التي فقدت حبي لها ببساطة. وهذا يمنحني منظورًا جديدًا، وأعلم أن العناصر غير المرغوب فيها قد تصبح المفضلة لدى شخص آخر. كما أعتقد أن الكتب لا ينبغي أن تبقى في خزائن الكتب فقط - بل يجب مشاركتها، وأنا أحب نقل متعة القراءة إلى الآخرين".
وأضافت المساعدة الشخصية في صناعة تكنولوجيا المعلومات، البالغة من العمر 39 عامًا: "أتذكر أن والدي كان يحضر حفلات تبادل أسطوانات الفينيل وأشرطة الكاسيت في روسيا، حيث كان عشاق الموسيقى يجتمعون لتبادل الأشياء. أعتقد أن هذا هو مصدر تقديري للادخار. يتردد بعض الناس في شراء الأشياء المستعملة، لكن بالنسبة لي، فهي كنوز مخفية".
وقالت ليجاسبي إنها تتخيل مدينة يصبح فيها المبادلة الخيار الافتراضي، وليس التسوق. وأضافت: "نريد أن يفكر الناس في المبادلة كخيارهم الأول، ونرى هذا يحدث مع الكثير من مشتري المبادلة لدينا".
ويرغب المؤسسون في توسيع مبادرتهم من خلال تتبع الحفاظ على المياه والموارد، إلى جانب مقاييس خفض الكربون لكل عملية تبادل.
وأضافوا "نريد توسيع نطاق العناصر التي يمكن تبادلها في المستقبل. كما نتخيل وقتًا يمكن فيه تبادل المهارات، حيث يتجاوز التبادل السلع المادية. يتعلق الأمر باستخدام قدراتنا كشكل من أشكال العملة مقابل خدمات أو منتجات أخرى".