دبي:عطلة رأس السنة لموظفي القطاع العام 1 يناير 2025
أعلنت دبي أن يوم الأول من يناير 2025، سيكون عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة لموظفي القطاع العام، وذلك بحسب ما أعلنته دائرة الموارد البشرية الحكومية.
وسيكون يوم الاربعاء عطلة رسمية لموظفي الحكومة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.
ويستثنى من ذلك الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات أو ترتبط أعمالهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمة العامة.
وفي وقت سابق، أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الأول من يناير 2025 سيكون عطلة رسمية لموظفي الحكومة وكذلك العاملين في القطاع الخاص بالدولة.
وستكون هذه أول عطلة رسمية في البلاد خلال العام المقبل.
سيستمتع المقيمون بما يصل إلى 13 يومًا كعطلة رسمية في عام 2025. ووفقًا لقرار أصدره مجلس الوزراء الإماراتي، فإن عطلة عيد الفطر ستكون مختلفة قليلاً في العام المقبل.
ومن بين المدن الأخرى، أعلنت عجمان والشارقة عن عطلة رأس السنة الميلادية لموظفي الحكومة في الأول من يناير 2025.