دبي:عطلة رأس السنة لموظفي القطاع العام 1 يناير 2025

سيستمتع المقيمون بما يصل إلى 13 يومًا كعطلة رسمية في عام 2025. ووفقًا لقرار أصدره مجلس الوزراء الإماراتي، فإن عطلة عيد الفطر ستكون مختلفة قليلاً في العام المقبل.