دبي:عروض مبتكرة..خصومات بناءً على درجة حرارة اليوم

وبحسب قولها، كانت إجراءات الخصم بسيطة إلى حد ما. وأوضحت: "ينشرون درجة الحرارة على حالاتهم على موقع إنستغرام كل يوم، وكل ما عليك فعله هو إظهار لقطة شاشة للحالة عند وصولك إلى هناك. وهناك أيضاً نساء أخريات ذهبن للاستفادة من العرض، وقد قاد بعضهن سياراتهن من أماكن بعيدة لغاية الوصول إلى هناك".