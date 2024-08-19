دبي:عروض مبتكرة..خصومات بناءً على درجة حرارة اليوم
دائماً ما تبحث المقيمة في دبي "أنثريجا براشانت" عن سبب لتناول العشاء مع مجموعة من أصدقائها، لذا عندما وجدت مطعماً محلياً يقدم عرضاً ترويجياً وخصومات بناءً على درجة حرارة اليوم، انتهزت الفرصة.
قالت: "أحاول أنا وأصدقائي تناول الطعام معاً في الخارج مرة واحدة على الأقل شهرياً، نحتفل بالمناسبات المهمة والذكرى السنوية وأي سبب للاحتفال بصراحة، لذا عندما رأيت إعلاناً لمطعم "كايلاش بارباث"Kailash Parbat على Instagram يتحدث عن خصومات بناءً على درجة الحرارة، انتهزنا الفرصة على الفور".
وقالت ربة المنزل أنها تناولت الغدأء مع صديقاتها في المطعم وحصلن على خصم بنسبة 39%، بمقدار درجة الحرارة الخارجية في ذلك اليوم. وقالت: "كان عرضاً فريداً للغاية ولم نسمع أبداً عن شيء مثله. اتصلت مسبقاً للتأكد من أن العرض حقيقي وليست مجرد منشور مزيف على Instagram. لذلك عندما أكدوا لي أن العرض حقيقي، قررت أنا وأصدقائي الذهاب إلى هناك وتناولنا وجبة جيدة، كنا سعداء بالخصم".
مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يحاول العديد من السكان مثل أنثريا الاستفادة من العروض الموسمية. وتقدم بعض العلامات التجارية عروضاً فريدة مثل الخصومات المستندة إلى درجة الحرارة لجذب المزيد من العملاء.
توافد الناس
يقدم فرع مطعم "كايلاش بارباث" الهندي في منطقة عود ميثاء خصومات لعملائه خلال أيام الأسبوع بين الساعة 9 صباحاً و5 مساءً. ويقيم أحد عملاء المطعم، "أرون كيشافان"، بالقرب من المطعم. وقال: "عندما رأيت العرض، قررت تجربته، رأيت أن الكثير من الناس يتدفقون إلى المطعم مثلي تماماً. كانت صفقة واضحة إلى حد ما دون أي شروط".
مع سفر العديد من المقيمين في الإمارات لقضاء العطلة المدرسية، يميل شهري يوليو وأغسطس إلى أن تكونا فترة ركود للعديد من الشركات، وقد سعى العديد منها إلى جذب العملاء من خلال تقديم مثل هذه الخصومات والأسعار الخاصة.
صادفت الوافدة الصربية "مايا سي" صالوناً مجاوراً يقدم عرضاً مشابهاً. قالت: "رأيت خصماً يعتمد على درجة الحرارة في صالون Noona بالقرب من منزلي في JVC وقررت تجربته. لقد قمت بتقليم أظافري وحصلت على خصم بنسبة 40 في المائة لأن درجة الحرارة كانت كذلك في ذلك اليوم. الآن، أفكر في العودة وتصفيف رموشي قبل انتهاء العرض في نهاية أغسطس".
وبحسب قولها، كانت إجراءات الخصم بسيطة إلى حد ما. وأوضحت: "ينشرون درجة الحرارة على حالاتهم على موقع إنستغرام كل يوم، وكل ما عليك فعله هو إظهار لقطة شاشة للحالة عند وصولك إلى هناك. وهناك أيضاً نساء أخريات ذهبن للاستفادة من العرض، وقد قاد بعضهن سياراتهن من أماكن بعيدة لغاية الوصول إلى هناك".
عروض الصيف
وبعيداً عن الخصومات التي تعتمد على درجة الحرارة، تقدم العديد من العلامات التجارية أنواعاً مختلفة من العروض الصيفية لجذب المزيد من العملاء. بدءاً من المبيعات السريعة إلى عروض الباقات، توفر هذه العروض قيمة كبيرة للمقيمين وتمنحهم فرصة للقيام بتجارب جديدة بسعر اقتصادي للغاية. واستفادت "مهناز إلياس" المقيمة في دبي وعائلتها من عرض العطلة الصيفية في أبو ظبي الشهر الماضي.
"لقد استفدنا من عرض جزيرة ياس حيث يمكنك الحصول على دخول مجاني إلى المنتزه عند حجز إقامتك في أحد الفنادق على الجزيرة"، كما قالت: "لقد أقمنا في فندق هيلتون واستمتع أطفالي حقاً بمعرض عالم البحار، إنه مكيف بالكامل وقضينا حوالي خمس ساعات في المنتزه، لقد استمتعت كثيراً بركوب الأفعوانية بالإضافة إلى معرض البطاريق، لقد كان عرضاً رائعأ لفصل الصيف".