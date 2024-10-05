دبي:عاملات نظافة يكسبن أموالاً إضافية من صناعة الدمى

أثناء وجودها في نيبال، كانت كوماري تعرف أساسيات الخياطة، لكنها تعلمت الكروشيه من المتطوعين في المخيم. وكانت متعلمة متحمسة واستوعبت الغرز والأنماط بسهولة تامة، حتى أنها كانت قادرة على توجيه النساء الأخريات في أنماط الكروشيه. "أعمل لمدة 12 ساعة كل يوم. ولكن بمجرد عودتي إلى غرفتي، أقضي كل وقتي في الكروشيه. الآن يمكنني صنع دمية كاملة في غضون ثلاث إلى أربع ساعات"، كما قالت.