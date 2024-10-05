دبي:عاملات نظافة يكسبن أموالاً إضافية من صناعة الدمى
تكسب مجموعة من العاملات في دبي دخلاً ثانياً من خلال خياطة الدمى المصنوعة من "الكروشيه". وقد اشترت الشركات والأفراد العديد من هذه الدمى، التي ترتدي ملابس زاهية الألوان وشعراً طويلاً، مما جعل إحدى المشاركات تكسب نحو 1500 درهم، وهو ما يزيد عن دخلها الشهري كعاملة تنظيف.
وقامت مؤسسة "سمارت لايف"، وهي منظمة غير ربحية مقرها دبي، بتعليم النساء المقيمات في سونابور كيفية الحياكة بالكروشيه. وأقيمت الدروس لمدة ساعة في أيام السبت، ومؤخراً، تم تسليم حصة من عائدات بيع الدمى الكروشيه للنساء.
بالنسبة لـ"ريما كوماري"، وهي عاملة تنظيف نيبالية في دبي، كان اليوم مبهجاً ومجزياً. فقد حصلت على 1450 درهمًا من بيع 34 دمية كروشيه. وقالت لصحيفة خليج تايمز: "إنه أمر لا يصدق بالنسبة لي أن أكسب المال من خلال خياطة الدمى. لقد كنت مدمنة على الكروشيه منذ اليوم الأول وكنت أقضي كل وقت فراغي في خياطة هذه الدمى".
أثناء وجودها في نيبال، كانت كوماري تعرف أساسيات الخياطة، لكنها تعلمت الكروشيه من المتطوعين في المخيم. وكانت متعلمة متحمسة واستوعبت الغرز والأنماط بسهولة تامة، حتى أنها كانت قادرة على توجيه النساء الأخريات في أنماط الكروشيه. "أعمل لمدة 12 ساعة كل يوم. ولكن بمجرد عودتي إلى غرفتي، أقضي كل وقتي في الكروشيه. الآن يمكنني صنع دمية كاملة في غضون ثلاث إلى أربع ساعات"، كما قالت.
وتعمل كوماري، المعيلة الوحيدة لأسرتها، في دبي منذ تسع سنوات وتكسب نحو 1000 درهم. وقد فقدت والديها في سن مبكرة وتعول ستة من أشقائها في وطنها. وأضافت: "أخطط لإرسال الأموال التي كسبتها من بيع الدمى إلى نيبال في الوقت المناسب لعائلتي للاحتفال بمهرجاني "دوسيرا وديوالي" القادمين".
هواية جديدة مربحة
"شانتي جورونج"، وهي أيضاً من نيبال، عاملة نظافة في دبي واستفادت من دروس الكروشيه ليس فقط من خلال اكتساب هواية جديدة ولكن أيضاً من خلال جلب دراهم إضافية لها.
"أنا أستمتع حقًا بالكروشيه. نبدأ بربط حذاء الدمية أولاً بغرزة كروشيه واحدة ثم ننسجها لإنشاء جسمها والفستان وشعرها"، شاركت جورونج، التي صنعت 10 دمى في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضافت: "ألتقط الكثير من الصور لعملية الإبداع الكاملة المتمثلة في حياكة الدمى وفساتينها وقبعاتها وشعرها وأستمر في مشاركتها مع زوجي وأطفالي".
تعد حملة دمى الكروشيه جزءاً من مشروع تجريبي يسمى"سمارت هاندز" Smart Hands بقيادة "سواروبا ريكس"Swaroopa Rex، أحد مؤسسي مؤسسة SmartLife. فكرت ريكس في مبادرة دمى الكروشيه كبديل للهدايا التي يتم شراؤها من المتجر والتي يتم تقديمها للضيوف خلال العديد من فعاليات المؤسسة.
وقالت لصحيفة خليج تايمز: "شعرت أن المنتجات المصنوعة يدوياً من قبل العمال ستكون بمثابة تذكار لا يُنسى لضيوفنا. كنت أعرف كيفية الحياكة بالكروشيه وقررت تعليم النساء كيفية صنع هذه الدمى".
بدافع من المشترين
تتطلب صناعة الدمى بالكروشيه الوقت والجهد. وتتطلب كل دمية أكثر من 5000 غرزة مصنوعة بعناية. وكانت أول علامة خضراء للمشروع هي حقيقة أن النساء تمكن من تكرار التصميمات بشكل مثالي، مما أدى إلى مجموعة من الدمى الجذابة من الناحية الجمالية، يبلغ ارتفاع كل منها 12 بوصة.
قال ريكس: "بمجرد اكتمال الدفعة الأولى من الدمى، شاركنا الصور على العديد من مجموعات WhatsApp. ولدهشتي، حجزت سيدة 25 دمية كهدايا رد لعيد ميلاد ابنتها. كان هذا البيع الأول بمثابة حافز كبير لنا وأظهر لنا إمكانات الدمى في توليد دخل إضافي لهؤلاء النساء".
وتحصل النساء الآن على حصة من الأرباح كل ثلاثة أشهر عند بيع الدمى. ويهدف المشروع إلى مساعدتهن على تعلم مهارة جديدة، وأن يكن أكثر انضباطاً، وكسب دخل ثابت من خلال ريادة الأعمال.
وأشارت ريكس إلى أن "هذه الحرفة يمكن أن تكون مفيدة لهن حتى بعد تقاعدهن"، مضيفة: "يتم تزويد كل امرأة بصندوق به إبر وكرات من الخيوط. كما وجدوا طريقة شاملة لقضاء وقتهم وتخفيف التوتر. كما تدعم الأبحاث أن الكروشيه والحياكة يساعدان في تنمية الصحة العقلية الإيجابية وتخفيف القلق والاكتئاب وحتى الأرق".
تشعر "سيتا سونوار"، التي تعمل مربية أطفال في إحدى المدارس، بأنها تستغل وقت فراغها بشكل منتج. "في السابق، كنت أقضي ساعات في تصفح هاتفي ومشاهدة وسائل التواصل الاجتماعي بلا هدف. ولكن الآن، أنا منغمسة تمامًا في خياطة الدمى. كما أن الحياكة تجعلني أشعر بالسعادة والامتنان".