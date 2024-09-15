دبي:ضبط 54 كيلوجراماً من الماريجوانا بتقنيات متقدمة
أعلنت جمارك دبي، اليوم الأحد، عن اكتشاف طريقة متطورة لتهريب الماريجوانا، وأحبطت الشبكة التي كانت تعمل منذ فترة.
وتم العثور على المادة المحظورة مخبأة في أكياس بلاستيكية مضغوطة ومختومة تحت فراغ. استخدمت العصابة هذه الطريقة لإخفاء رائحة الماريجوانا وتقليل حجمها لتسهيل نقلها.
وقد قام المهربون بعد ذلك بإخفاء هذه الحزم المفرغة من الهواء داخل صناديق من الورق المقوى والبلاستيك لمنتجات غذائية من علامات تجارية معروفة، وهو تكتيك يهدف إلى التهرب من الكشف عن طريق الاختلاط بالسلع الاستهلاكية العادية. وقد أدى التحقيق إلى اعتراض 13 محاولة تهريب شملت 54 كيلوغراماً من الماريجوانا.
وتمكن المحققون من كشف هذه الشبكة من خلال سلسلة من عمليات التفتيش المخطط لها بعناية، وكشفوا عن تقنية تهريب يستخدمها المسافرون من دولة آسيوية معينة بشكل متكرر لفترة طويلة. وتمثل هذه العملية انتصاراً كبيراً في المعركة المستمرة ضد الاتجار الدولي بالمخدرات.
ورغم تعقيدات الجريمة، إلا أن مفتشي جمارك دبي، باستخدام تقنيات الكشف المتقدمة وأساليب التفتيش الدقيقة، تمكنوا من تحديد محاولات التهريب.
وتسلط هذه العملية الضوء على اليقظة المتزايدة التي تتمتع بها الوكالة وقدراتها العالمية في تحديد المواد غير المشروعة ومكافحة أنشطة التهريب.