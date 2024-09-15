دبي:ضبط 54 كيلوجراماً من الماريجوانا بتقنيات متقدمة

وقد قام المهربون بعد ذلك بإخفاء هذه الحزم المفرغة من الهواء داخل صناديق من الورق المقوى والبلاستيك لمنتجات غذائية من علامات تجارية معروفة، وهو تكتيك يهدف إلى التهرب من الكشف عن طريق الاختلاط بالسلع الاستهلاكية العادية. وقد أدى التحقيق إلى اعتراض 13 محاولة تهريب شملت 54 كيلوغراماً من الماريجوانا.