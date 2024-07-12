المطروشي والملا مع الأطفال وطاقم المستشفى
المطروشي والملا مع الأطفال وطاقم المستشفى
الإمارات

دبي:زيارة مؤثرة من رواد الفضاء الإماراتيين لأطفال السرطان

الإطفال تلقوا عدداً كبيراً من الهدايا من رائدي الفضاء الإماراتيين نورا المطروشي ومحمد الملا

تلقى 25 طفلاً من مرضى السرطان عدداً كبيراً من الهدايا من رائدي الفضاء الإماراتيين نورا المطروشي ومحمد الملا من مركز محمد بن راشد للفضاء.

الأطفال، الذين ينتابهم فضول لاستكشاف الفضاء، يخضعون حالياً لعلاج السرطان في مستشفى ميديكلينيك دبي ولا يمكنهم مغادرة المستشفى بعد.

وفي محاولة لدعم مرضى السرطان عاطفياً، قامت جمعية أصدقاء مرضى السرطان (FOPC) بتنظيم زيارة رواد الفضاء الخارجي لهم.

الملا يشرح لطفال عن عالم الفضاء
الملا يشرح لطفال عن عالم الفضاء

عالمان متشابكان

وتمكن الأطفال من التعرف على الفضاء والحصول على معلومات حول رحلات رواد الفضاء. وروت نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، للأطفال قصص صعودها إلى الفضاء الخارجي. وأخبرتهم كيف تم استخدام الصواريخ لنقل المركبات الفضائية من سطح الأرض. وكانت وجوه الأطفال تعبر عن اهتمامهم وانبهارهم بما قالته، تحدثت أيضاً عن الرحلات الفضائية ومحطة الفضاء الدولية وأنظمتها. تفاجأ الأطفال بمعرفة أنه من الممكن البقاء في المحطة الفضائية لفترات طويلة. وكان لدى الأطفال فضول بشأن التواصل مع المحطات الأرضية بالإضافة إلى التحكم في الروبوت.

المطروشي في لقطة حانية مع ط
المطروشي في لقطة حانية مع ط

وتحدث محمد الملا مع الأطفال عن تجربته، بدءاً من اختياره ضمن الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، وصولاً إلى التخرج من دفعة مرشحي رواد الفضاء في ناسا والتدريب المكثف الذي خضع له في الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من ذلك. سأله الأطفال الكثير من الأسئلة حول بدلات الفضاء والخوذات وغيرها من الملابس الخاصة التي تحمي رواد الفضاء من التغيرات في الضغط الجوي.

الملا في صورة تذكارية مغ الأطفال
الملا في صورة تذكارية مغ الأطفال

وتفاعل رواد الفضاء الإماراتيون مع الأطفال وسألوهم عن آمالهم وأحلامهم للمستقبل. وأعرب بعض الأطفال عن رغبتهم في العوم في الفضاء، فيما عبر البعض الآخر عن أحلامهم بالعيش على القمر. حتى أن البعض قالوا أنهم يريدون التقاط بعض النجوم وإخفائها تحت وسائدهم.

المطروشي والملا مع عدد من الأطفال
المطروشي والملا مع عدد من الأطفال

وحضر الزيارة، التي نظمتها جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وجوهان سنيغ، المدير الطبي لمستشفى ميديكلينيك دبي، والعديد من الأطباء المتخصصين الذين يشرفون على برامج علاج الأطفال.

لقطات حاتية لرائد الفضاء محمد الملا مع عدد من الأطفال
لقطات حاتية لرائد الفضاء محمد الملا مع عدد من الأطفال
رائدا الفضاء في حديث مع الإطفال
رائدا الفضاء في حديث مع الإطفال
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com