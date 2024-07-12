دبي:زيارة مؤثرة من رواد الفضاء الإماراتيين لأطفال السرطان
تلقى 25 طفلاً من مرضى السرطان عدداً كبيراً من الهدايا من رائدي الفضاء الإماراتيين نورا المطروشي ومحمد الملا من مركز محمد بن راشد للفضاء.
الأطفال، الذين ينتابهم فضول لاستكشاف الفضاء، يخضعون حالياً لعلاج السرطان في مستشفى ميديكلينيك دبي ولا يمكنهم مغادرة المستشفى بعد.
وفي محاولة لدعم مرضى السرطان عاطفياً، قامت جمعية أصدقاء مرضى السرطان (FOPC) بتنظيم زيارة رواد الفضاء الخارجي لهم.
عالمان متشابكان
وتمكن الأطفال من التعرف على الفضاء والحصول على معلومات حول رحلات رواد الفضاء. وروت نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، للأطفال قصص صعودها إلى الفضاء الخارجي. وأخبرتهم كيف تم استخدام الصواريخ لنقل المركبات الفضائية من سطح الأرض. وكانت وجوه الأطفال تعبر عن اهتمامهم وانبهارهم بما قالته، تحدثت أيضاً عن الرحلات الفضائية ومحطة الفضاء الدولية وأنظمتها. تفاجأ الأطفال بمعرفة أنه من الممكن البقاء في المحطة الفضائية لفترات طويلة. وكان لدى الأطفال فضول بشأن التواصل مع المحطات الأرضية بالإضافة إلى التحكم في الروبوت.
وتحدث محمد الملا مع الأطفال عن تجربته، بدءاً من اختياره ضمن الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، وصولاً إلى التخرج من دفعة مرشحي رواد الفضاء في ناسا والتدريب المكثف الذي خضع له في الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من ذلك. سأله الأطفال الكثير من الأسئلة حول بدلات الفضاء والخوذات وغيرها من الملابس الخاصة التي تحمي رواد الفضاء من التغيرات في الضغط الجوي.
وتفاعل رواد الفضاء الإماراتيون مع الأطفال وسألوهم عن آمالهم وأحلامهم للمستقبل. وأعرب بعض الأطفال عن رغبتهم في العوم في الفضاء، فيما عبر البعض الآخر عن أحلامهم بالعيش على القمر. حتى أن البعض قالوا أنهم يريدون التقاط بعض النجوم وإخفائها تحت وسائدهم.
وحضر الزيارة، التي نظمتها جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وجوهان سنيغ، المدير الطبي لمستشفى ميديكلينيك دبي، والعديد من الأطباء المتخصصين الذين يشرفون على برامج علاج الأطفال.