دبي:زيارة مؤثرة من رواد الفضاء الإماراتيين لأطفال السرطان

وتمكن الأطفال من التعرف على الفضاء والحصول على معلومات حول رحلات رواد الفضاء. وروت نورا المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، للأطفال قصص صعودها إلى الفضاء الخارجي. وأخبرتهم كيف تم استخدام الصواريخ لنقل المركبات الفضائية من سطح الأرض. وكانت وجوه الأطفال تعبر عن اهتمامهم وانبهارهم بما قالته، تحدثت أيضاً عن الرحلات الفضائية ومحطة الفضاء الدولية وأنظمتها. تفاجأ الأطفال بمعرفة أنه من الممكن البقاء في المحطة الفضائية لفترات طويلة. وكان لدى الأطفال فضول بشأن التواصل مع المحطات الأرضية بالإضافة إلى التحكم في الروبوت.