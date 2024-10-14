دبي:تحسينات الطرق تسهل وصول الطلاب إلى المدارس

"لكنني لا أعرف إلى متى سيُسمح لنا بالقيام بذلك حيث توجد بعض أعمال البناء الجارية في تلك المنطقة. إذا تم تقييد منطقة الرمال لركن السيارات، فإن الوصول إلى هذا الطريق الجديد سيثبت أنه يشكل تحديًا وسيتعين علينا القيادة طوال الطريق قبل أن نصل إلى منعطف على شكل حرف U، وفي الواقع، سنواجه مرة أخرى حركة مرور مدرسة ريبتون. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لدينا بعض الراحة. أصل إلى منزلي في عود ميثاء في 25 دقيقة من ند الشبا بمجرد جلوس أطفالي في السيارة. في السابق كان الأمر يستغرق وقتًا أطول، بسهولة ما يقرب من ساعة بسبب حركة المرور."