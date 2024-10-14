دبي:تحسينات الطرق تسهل وصول الطلاب إلى المدارس
شهدت العديد من المناطق المدرسية في دبي انخفاضاً في وقت السفر بنسبة 15 إلى 20 في المائة، وفقًا للعديد من الآباء والأمهات. ويعزى هذا التحسن إلى ترقيات الطرق الشاملة التي تغطي 37 مدرسة.
وقامت هيئة الطرق والمواصلات بتوسيع الشوارع المؤدية إلى المدارس، وإضافة أماكن إضافية لوقوف السيارات للموظفين وأولياء الأمور، وتحسين مداخل ومخارج المدارس، وتقديم تحويلات مرورية في المناطق المحيطة.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتعبيد مواقف السيارات أمام المدارس وخصصت مناطق محددة لضمان صعود الطلاب وإنزالهم بشكل آمن.
منطقة إنزال جديدة وأماكن وقوف السيارات
"سارة رامزي"، وهي مهاجرة بريطانية يذهب أطفالها إلى مدرسة "صفا" البريطانية، قالت: "لقد بنوا منطقة إنزال جديدة عند إحدى البوابات الأخرى. عندما يلتزم الآباء بالقواعد ويتبعون تعليمات ضباط المرور الذين يوجهون المرور، فإن هذا يعمل بشكل رائع. لقد جعل إنزال الأطفال أسهل بكثير. هناك منطقة رملية كبيرة نوقف فيها سياراتنا لالتقاط الأطفال لأنها أسهل في الدخول والخروج. ربما يوفر لي ذلك 10-15 دقيقة".
وأكدت رامزي أن المشاكل تحدث عندما لا يقوم بعض الآباء بركن سياراتهم في أماكن وقوف السيارات ثم يقومون "بركنها مرتين وعرقلة الطريق".
"ولكن عندما لا يفعلون ذلك، يكون من السريع جدًا القيادة وإحضارهم في الصباح، ويكون الأمر أكثر تعقيداً بعض الشيء عند الاستلام لأن لدي طفلاً صغيراً بما يكفي لدخول الفصل والذهاب إلى هناك."
واستفاد من الأعمال التي أنجزتها الهيئة عدة مناطق رئيسية، منها مدرسة كينجز دبي على شارع أم سقيم، ومدرسة الشويفات الدولية، وكلية دبي على شارع حصة، ومجمع مدارس الصفا، ومدرسة البحث العلمي في الورقاء الرابعة، ومجمع مدارس القصيص، ومجمع مدارس المزهر، ومجمع مدارس ند الشبا، ومجمع مدارس الطوار 2.
وعن أعمال تطوير الطرق، قالت "ريتو أجراوال"، المقيمة في سبرينغز: "أستطيع أن أوصل ابني إلى الشويفات في غضون 10 دقائق وأعود بسهولة في غضون 10 دقائق أخرى. وعلى مر السنين، عملت هيئة الطرق والمواصلات على تحسين شبكة الطرق بشكل كبير، وخاصة حول مناطق المدارس. وبصفتي ولي أمر لطفل يذهب إلى هذه المدرسة منذ سنوات، أستطيع أن أرى بوضوح العمل الجاري في جميع أنحاء المدينة".
وتشكل هذه التحسينات جانباً رئيسياً من استراتيجية المدينة الأوسع نطاقاً لتحسين كفاءة شبكة الطرق، وخاصة حول المناطق المدرسية. وهي مصممة لتستفيد منها مختلف مستخدمي الطرق، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس وسائقي الحافلات وأسر الطلاب مع إعطاء الأولوية لسلامة جميع مستخدمي الطرق في دبي.
حارة الخدمة الجديدة
وقالت "ديبلينا ساها"، والدة طالبين من أكاديمية جيمس مودرن أكاديمي (GMA)، "لقد أنشأت هيئة الطرق والمواصلات مسار خدمة جديداً أو طريقاً واحدًا يساعدنا على تجنب حركة المرور في مدرسة ريبتون تماماً. الآن يوجد طريق جديد عند الدخول إلى أكاديمية جيمس مودرن أكاديمي. وقد ساعد ذلك الآباء كثيراً. توجد منطقة رملية مقابل المدرسة مباشرةً، وقد بدأنا جميعًا في ركن سياراتنا هناك، لذا أصبحت الحياة أسهل كثيرًا بالنسبة لنا جميعًا.
"لكنني لا أعرف إلى متى سيُسمح لنا بالقيام بذلك حيث توجد بعض أعمال البناء الجارية في تلك المنطقة. إذا تم تقييد منطقة الرمال لركن السيارات، فإن الوصول إلى هذا الطريق الجديد سيثبت أنه يشكل تحديًا وسيتعين علينا القيادة طوال الطريق قبل أن نصل إلى منعطف على شكل حرف U، وفي الواقع، سنواجه مرة أخرى حركة مرور مدرسة ريبتون. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لدينا بعض الراحة. أصل إلى منزلي في عود ميثاء في 25 دقيقة من ند الشبا بمجرد جلوس أطفالي في السيارة. في السابق كان الأمر يستغرق وقتًا أطول، بسهولة ما يقرب من ساعة بسبب حركة المرور."
يصل الآباء مبكرًا لتأمين موقف سيارات مميز
في هذه الأثناء، يحث بعض الآباء الذين لم يستفيدوا حتى الآن من أي أعمال طرق، السلطات على تخفيف الازدحام حول مناطق المدارس الأخرى أيضًا.
وقالت "كريستين كوارتير لا تينت"، وهي مهاجرة فرنسية تذهب ابنتها إلى أكاديمية رافلز العالمية: "أصل دائماً قبل الآخرين بقليل. تنتهي ابنتي في الساعة 2.50 مساءً وأتأكد من وجودي هناك لاستقبالها في الساعة 2.40 مساءً، وحتى في الساعة 2.30 مساءً في بعض الأحيان. إذا وصلت مبكرًا، فأنت تعرف مكان ركن السيارة وتعرف كيفية الخروج بسرعة من الشارع دون أن تتعطل. يميل بعض الآباء أحيانًا إلى ركن سياراتهم على الأرصفة وكذلك خارج فيلات الناس. إنها فوضى عارمة. هناك مدرستان أخريان، هما كلية دبي والشويفات، وعلى مر السنين أصبحت حركة المرور مروعة على هذا الطريق.
"ومع ذلك، تم إنشاء طريق خدمة يخدم مدرسة دبي كوليدج والشويفات، ولكن الناس ما زالوا يغلقون المسارات المخصصة للقيادة. ويتجاوز بعض الآباء الخط، وهذا غير آمن حقًا. لا أرى تحسنًا كبيرًا في مدرسة طفلي. ومع ذلك، فإن هذا المسار يفيد بعض مستخدمي الطريق في المدارس الأخرى الواقعة على طول الخط."
بعض الآباء يبقون بالقرب من المدرسة يوم الجمعة
وشاركتنا "شون خين شون لاي ثا"، وهي مهاجرة من ميانمار تعيش في الإمارات العربية المتحدة، تحدياتها مع حركة المرور أثناء توصيل الأطفال إلى المدارس واستلامهم منها. تدرس ابنتها في مدرسة جرينفيلد الدولية في مجمع دبي للاستثمار، بينما تقيم الأسرة في قرية جميرا الدائرية.
"على الرغم من أن القيادة إلى المدرسة تستغرق عادة أقل من 20 دقيقة، فإننا نغادر المنزل في الساعة 7 صباحًا على الرغم من أن المدرسة تبدأ في الساعة 8 صباحًا. نفعل هذا فقط لتجنب حركة المرور. قد يؤدي التأخير لمدة خمس دقائق فقط إلى ازدحام شديد وطوابير طويلة لدخول المدرسة. بعد توصيلها، تكون العودة صعبة بنفس القدر، وغالبًا ما تستغرق من 35 إلى 40 دقيقة بسبب حركة المرور."
وأضافت شون: "في أيام الجمعة، بما أن اليوم الدراسي ينتهي في الساعة 12 ظهراً، فأنا عادة ما أبقى في المنطقة بعد توصيل الأطفال، إما لتناول وجبة الإفطار أو لقضاء بعض المهمات لتجنب متاعب القيادة عائداً إلى المنزل فقط للعودة بعد بضع ساعات لاستلامهم".