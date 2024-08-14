دبي:تجديد الوثائق الرسمية الباكستانية عبر الإنترنت بسهولة
يتاح للباكستانيين المقيمين في دبي والإمارات الشمالية في دولة الإمارات تجديد جوازات سفرهم وبطاقات الهيئة الوطنية لقواعد البيانات والتسجيل عبر الإنترنت مما سيوفر لهم الوقت ويجعل العملية سهلة وبدون المتاعب.
جاء ذلك على لسان القنصل العام الباكستاني في دبي حسين محمد، الذي تحدث مع صحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى الـ 77 للاستقلال في القنصلية.
من بين 1.7 مليون باكستاني يعيشون في الإمارات ، يعيش جزء كبير منهم ويعملون في الإمارات الشمالية، ومن أجل تجديد جوازات سفرهم وبطاقات هويتهم يسافر العديد منهم من الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين والإمارات الأخرى إلى دبي.
وتحدث القنصل حسين محمد عن محدودية الطاقة الاستيعابية للقنصلية حيث يزورها حوالي 900 شخص للحصول على جوازات السفر وما يصل إلى 400 شخص لإصدار وتجديد بطاقات الهوية يومياً.
وقال: "إن عمليات إصدار وتجديد جوازات السفر تمثل عبئاً كبيراً على القنصلية حيث يزورها ما يقرب من 900 شخص لتقديم طلب للحصول على وثائق السفر. بالإضافة إلى ذلك، يأتي ما يصل إلى 400 شخص للحصول على بطاقة الهوية. ليس لدى القنصلية القدرة على التعامل مع هذا العدد الكبير ولكننا مع ذلك نحاول استيعاب الجميع. أطلب وأذكر جميع الإخوة والأخوات الباكستانيين أن خدمة تجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية متاحة عبر الإنترنت ويمكنهم القيام بالعمليات وهم مرتاحون بمنازلهم ولا يوجد حاجة إلى القدوم إلى القنصلية للتجديد".
وأوضح أن هناك إرشادات كاملة متاحة حول كيفية تجديد الوثائق عبر الإنترنت، وأضاف: "إن الأمر لا يستغرق سوى 5 إلى 10 دقائق حتى يتمكن الأشخاص من تجديد جوازات سفرهم وبطاقات الهوية الخاصة بهم عبر الإنترنت من منازلهم".
وتجمّع المئات من الباكستانيين في القنصلية والسفارة مرتدين الملابس التقليدية الملونة للاحتفال بيوم الاستقلال. وبدأ الاحتفال بمراسم رفع العلم ورسائل خاصة من الرئيس "آصف زرداري" التي ألقاها على الناس رئيس الوزراء شهباز شريف، كما تم تشغيل الأناشيد الوطنية إلى جانب مراسم تقطيع الكعكة.
وفي الحفل الذي أقيم في أبوظبي، قدم أطفال المدارس الأناشيد الوطنية الباكستانية.
وأكد فيصل نياز ترمذي، سفير باكستان لدى الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة الوحدة والإيمان والانضباط في متابعة الجهود الجماعية نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي في باكستان، وحث أفراد المجتمع على المشاركة بدور بناء وفعّال في تنمية البلاد.
وأشاد السفير بمساهماتهم في تنمية دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمهم للاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية.
في يوم 11 أغسطس، تجمع أكثر من 10 آلاف شخص للاحتفال بيوم استقلال باكستان في مركز دبي التجاري العالمي.