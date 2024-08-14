دبي:تجديد الوثائق الرسمية الباكستانية عبر الإنترنت بسهولة

وقال: "إن عمليات إصدار وتجديد جوازات السفر تمثل عبئاً كبيراً على القنصلية حيث يزورها ما يقرب من 900 شخص لتقديم طلب للحصول على وثائق السفر. بالإضافة إلى ذلك، يأتي ما يصل إلى 400 شخص للحصول على بطاقة الهوية. ليس لدى القنصلية القدرة على التعامل مع هذا العدد الكبير ولكننا مع ذلك نحاول استيعاب الجميع. أطلب وأذكر جميع الإخوة والأخوات الباكستانيين أن خدمة تجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية متاحة عبر الإنترنت ويمكنهم القيام بالعمليات وهم مرتاحون بمنازلهم ولا يوجد حاجة إلى القدوم إلى القنصلية للتجديد".