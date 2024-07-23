دبي:اعتقال المغني الباكستاني"رهط خان" شائعة

نفى محامي المغني الباكستاني "رهط فاتح علي خان" ، لخليج تايمز، شائعة القبض عليه في دبي، وكانت قناة إخبارية باكستانية قد ذكرت أنه تم اعتقال المغني على خلفية قضية تشهير.

وقال محاميه، وهو المؤسس والشريك الإداري لشركة "أشيش ميهتا وشركاه": "هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق". "موكلي موجود في دبي لتسجيل بعض الأغاني، كما نشر المغني، وهو من بين الأعلى أجراً في باكستان، مقطع فيديو على موقع إنستغرام، ينفي فيه اعتقاله".

وقال في التسجيل المصور: "أنا في دبي لتسجيل أغنياتي. كل شيء على ما يرام. وأرجو من الجميع عدم الالتفات للشائعات التي لا أساس لها من الصحة. سأعود قريباً معكم جميعاً في بلدي الحبيب ، وأضاف المغني الباكستاني الشهير عالمياً في الفيديو مع أفق دبي في الخلفية: "سوف تستمتع بالأغاني الرائعة، وأطلب من جميع المعجبين في جميع أنحاء العالم عدم إضاعة الوقت والاستماع إلى الأخبار والشائعات الكاذبة، الجمهور والمشجعين هم قوتي. وأضاف المغني: "أنا أحبهم جميعاً".

وفي وقت سابق، نشرت العديد من القنوات الباكستانية والهندية تقريراً يزعم أن خان اعتقل بعد وصوله إلى دبي.

رهط فتح علي خان هو ابن شقيق الراحل نصرت فتح علي خان، الذي كان أيضاً مغنياً وكاتب أغاني ومخرجاً موسيقياً مشهوراً، وهو متخصص في موسيقى القوالي ، وقد عمل مع أكبر منتجي الموسيقى في صناعات الأفلام الهندية والباكستانية. يقوم كثيراً بجولات في دبي وأوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى لتقديم العروض.