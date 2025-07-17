دبي:اشتراك شهري في مواقف السيارات للطلاب والمعلمين

إليكم أخبار جيدة للطلاب وموظفي المدارس لتوفير نفقات مواقف السيارات: أعلنت شركة"باركين" Parkin Company PJSC يوم الأربعاء عن اشتراكات جديدة لمواقف السيارات مصممة للطلاب والمعلمين ومستخدمي مواقف السيارات متعددة الطوابق.

ويمكن للطلاب الذين يمتلكون سيارات الآن الاشتراك في تصريح موقف سيارات موسمي ابتداءً من 100 درهم شهريًا. وصرحت شركة باركين، أكبر مزود لخدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، بأن الطلاب يمكنهم "تعظيم التوفير من خلال اشتراك مواقف السيارات الطلابي، مما يتيح لهم الوصول إلى مواقف السيارات على جانب الطريق وفي قطع الأراضي ذات رموز المناطق A وB وC وD، ضمن دائرة نصف قطرها 500 متر من حرمهم الجامعي".

ويمكن لموظفي المؤسسات التعليمية الخاصة أيضًا الاشتراك في بطاقة مواقف موسمية ابتداءً من 100 درهم شهريًا للاستمتاع بـ "مواقف سيارات مريحة وبأسعار معقولة بالقرب من حرمهم الجامعي".

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يُتاح الآن أيضًا الاشتراك في مواقف السيارات متعددة الطوابق ابتداءً من 735 درهمًا إماراتيًا شهريًا. وسيوفر هذا لسائقي السيارات "مواقف سيارات متعددة الطوابق مريحة بالقرب من منازلهم أو أماكن عملهم أو وجهاتهم المفضلة في دبي"، وفقًا لما نشره باركين على منصة X للتواصل الاجتماعي.