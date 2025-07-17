دبي:اشتراك شهري في مواقف السيارات للطلاب والمعلمين

إليكم أخبار جيدة للطلاب وموظفي المدارس لتوفير نفقات مواقف السيارات: أعلنت شركة"باركين" Parkin Company PJSC يوم الأربعاء عن اشتراكات جديدة لمواقف السيارات مصممة للطلاب والمعلمين ومستخدمي مواقف السيارات متعددة الطوابق.
ويمكن للطلاب الذين يمتلكون سيارات الآن الاشتراك في تصريح موقف سيارات موسمي ابتداءً من 100 درهم شهريًا. وصرحت شركة باركين، أكبر مزود لخدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، بأن الطلاب يمكنهم "تعظيم التوفير من خلال اشتراك مواقف السيارات الطلابي، مما يتيح لهم الوصول إلى مواقف السيارات على جانب الطريق وفي قطع الأراضي ذات رموز المناطق A وB وC وD، ضمن دائرة نصف قطرها 500 متر من حرمهم الجامعي".
ويمكن لموظفي المؤسسات التعليمية الخاصة أيضًا الاشتراك في بطاقة مواقف موسمية ابتداءً من 100 درهم شهريًا للاستمتاع بـ "مواقف سيارات مريحة وبأسعار معقولة بالقرب من حرمهم الجامعي".
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يُتاح الآن أيضًا الاشتراك في مواقف السيارات متعددة الطوابق ابتداءً من 735 درهمًا إماراتيًا شهريًا. وسيوفر هذا لسائقي السيارات "مواقف سيارات متعددة الطوابق مريحة بالقرب من منازلهم أو أماكن عملهم أو وجهاتهم المفضلة في دبي"، وفقًا لما نشره باركين على منصة X للتواصل الاجتماعي.
أثار العديد من سائقي السيارات قضية تحمل نفقات إضافية بعد أن فرضت دبي رسومًا متغيرة لمواقف السيارات في جميع أنحاء الإمارة في أبريل/نيسان من هذا العام.
أدى تطبيق رسوم مواقف السيارات المتغيرة إلى ارتفاع رسوم المواقف خلال ساعات الذروة في المواقع المخصصة للمواقف المميزة. على سبيل المثال، أصبح سعر موقف السيارات في منطقة سكنية في البرشاء تحمل الرمز 373CP (المخصصة للمواقف المميزة) 6 دراهم للساعة الواحدة خلال ساعات الذروة (من 8 صباحًا إلى 10 صباحًا، ومن 4 مساءً إلى 8 مساءً)، مقارنةً بالسعر السابق البالغ 2 درهم.
ترتفع رسوم وقوف السيارات إلى 12 درهمًا لمدة ساعتين (من 5 دراهم)؛ و18 درهمًا لمدة 3 ساعات (كانت سابقًا 8 دراهم لمدة 3 ساعات)؛ و24 درهمًا لمدة 4 ساعات (كانت 11 درهمًا لمدة 4 ساعات قبل 4 أبريل)
يتم تطبيق أسعار الذروة لمدة 6 ساعات من أصل 14 ساعة قابلة للدفع يوميًا - من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 صباحًا (ساعتين) ومن الساعة 4 مساءً إلى الساعة 8 مساءً (4 ساعات)، باستثناء أيام الأحد والعطلات الرسمية.
تُصنّف مواقف السيارات المميزة ضمن مرافق وقوف السيارات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والطلب المرتفع، بما في ذلك المناطق المجاورة لوسائل النقل العام أو بالقرب منها. وتُميّز هذه المناطق بلافتات خاصة وتفاصيل التعرفة معروضة.
حققت باركين إيرادات إجمالية قياسية بلغت 273.3 مليون درهم في الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 27% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. وتم تسجيل الدخل قبل تطبيق التعرفة المتغيرة لمواقف السيارات.
ولم تعلن شركة باركين بعد عن إيراداتها للربع الثاني، لكنها توقعت في وقت سابق "نموًا في الإيرادات مدفوعًا بتنفيذ سياسة التعرفة المتغيرة وتوسيع محفظة مواقف السيارات العامة".
أعلنت شركة باركين في وقت سابق من هذا الشهر عن توقيع اتفاقية مع بلدية دبي تمنحها الفرصة لتشغيل مرافق مواقف السيارات في بعض الحدائق العامة في دبي.