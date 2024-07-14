دبي:إنقاذ ناجح لسائق تعطلت مركبته على طريق الشيخ زايد
أنقذت دوريات الشرطة سائقاً تعطل مثبت السرعة في سيارته بشكل غير متوقع على أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في دبي. وكان السائق قد اتصل برقم الطوارئ 999 طالباً المساعدة بعد أن فشلت مركبته في الاستجابة أثناء سيره على طريق الشيخ زايد باتجاه أبوظبي.
ووصلت دوريات الشرطة إلى سيارة السائق في "خلال دقائق" فقط.
وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور: "رصدت الدوريات المرورية التي تم إرسالها إلى شارع الشيخ زايد، المركبة أمام جسر إكسبو، ونظراً للخطر الكبير الذي كانت تشكله المركبة على الطريق السريع، سارعت الدوريات إلى تأمين المنطقة المحيطة بها، وتفعيل الإشارات التحذيرية لسائقي السيارات الآخرين".
وأضاف العميد بن سويدان، "عملنا بعد ذلك على طمأنة السائق الذي بدا عليه الحزن، ثم تمركزت إحدى الدوريات أمام السيارة وبدأت في إيقافها تدريجياً، فيما قامت الدوريات الأخرى بتأمين المسار الخلفي".