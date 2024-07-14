دبي:إنقاذ ناجح لسائق تعطلت مركبته على طريق الشيخ زايد

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور: "رصدت الدوريات المرورية التي تم إرسالها إلى شارع الشيخ زايد، المركبة أمام جسر إكسبو، ونظراً للخطر الكبير الذي كانت تشكله المركبة على الطريق السريع، سارعت الدوريات إلى تأمين المنطقة المحيطة بها، وتفعيل الإشارات التحذيرية لسائقي السيارات الآخرين".