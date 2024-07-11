دبي:إنجازإصلاحات مجانية ل4500 منزل متضررمن الأمطار
قالت شركة "إعمار" العقارية أنه تم إصلاح إجمالي 4500 منزل تضرر جراء الأمطار الغزيرة الاستثنائية في أبريل، مجاناً حتى نهاية يونيو.
وقدمت الشركة المطورة التي تتخذ من دبي مقراً لها، إصلاحات مجانية لجميع الوحدات السكنية داخل مناطقها بعد أن شهدت دولة الإمارات هطول أمطار غزيرة استثنائية منذ 75 عاماً، ممّا أدى إلى أضرار جسيمة لبعض المناطق في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.
وتعد "داون تاون دبي" و"إعمار الجنوب" و"دبي هيلز استيت" و"دبي كريك هاربور" و"المرابع العربية" و"دبي مارينا" و"ذا فالي" من المجتمعات التابعة لشركة إعمار.
كما أعلنت شركات تطوير كبرى أخرى، مثل "ماج" و"داماك" العقارية، عن إصلاحات مجانية للمنازل المتضررة من الأمطار.
في يونيو، أعلنت حكومة دبي عن مشروع متكامل لتطوير شبكة صرف مياه الأمطار في الإمارة بتكلفة 30 مليار درهم، بما يعزز شبكة الصرف الصحي بنسبة 700% ويغطي كافة مناطق الإمارة.
تسليم 8,400 وحدة
وأطلقت "إعمار العقارية" 30 مشروعاً في النصف الأول من عام 2024، باعت 8400 وحدة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 56 في المائة.
وقالت أكبر شركة تطوير في الإمارات العربية المتحدة أنّ بعض مشاريعها، بما في ذلك العنوان رزيدنسز زعبيل وقصر ريزيدنسز دبي هيلز استيت، باعت 2500 وحدة لكل منها في سبعة أيام فقط. ومنحت الشركة 50 عقد بناء بقيمة 8.7 مليار درهم في الفترة من يناير إلى يونيو 2024.
وأضاف محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، خلال اجتماع داخلي لموظفي الشركة في منتصف عام 2024، وهو تجمع ربع سنوي تقوم فيه الإدارة بمراجعة ومشاركة الأداء التشغيلي للشركة مع الموظفين: "يُظهر أدائنا في النصف الأول من عام 2024 سعي إعمار الحثيث نحو التميز والابتكار. نحن لا ندير الأعمال فقط؛ بل نصنع إرثاً ونغير مجتمعات من أجل مستقبل مزدهر".
وكشفت إعمار أنها قدمت إصلاحات مجانية لجميع الوحدات السكنية داخل مجتمعاتها التي تأثرت بالأمطار الغزيرة في 16 أبريل، حيث تم إصلاح أكثر من 4500 منزل قبل نهاية يونيو 2024.
سجل دبي مول – المكان الأكثر زيارة على وجه الأرض في عام 2023 مع 105 ملايين زائر – زيادة بنسبة 8 بالمائة في عدد الزوار في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما شهدت دبي أوبرا حضوراً قياسياً، حيث استقطبت 250 ألف متفرج.