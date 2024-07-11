دبي:إنجازإصلاحات مجانية ل4500 منزل متضررمن الأمطار

قالت شركة "إعمار" العقارية أنه تم إصلاح إجمالي 4500 منزل تضرر جراء الأمطار الغزيرة الاستثنائية في أبريل، مجاناً حتى نهاية يونيو.

وقدمت الشركة المطورة التي تتخذ من دبي مقراً لها، إصلاحات مجانية لجميع الوحدات السكنية داخل مناطقها بعد أن شهدت دولة الإمارات هطول أمطار غزيرة استثنائية منذ 75 عاماً، ممّا أدى إلى أضرار جسيمة لبعض المناطق في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.