"دانا" يؤجل رحلات طيران الإمارات والاتحاد إلى"كالكوتا"
تم الإعلان عن تأخير الرحلة الجوية من دبي إلى كالكوتا يوم الجمعة 25 أكتوبر لمدة ثماني ساعات بسبب الإغلاق المؤقت لمطار نيتاجي سوبهاش تشاندرا بوس الدولي تحسباً لوصول الإعصار "دانا" المتوقع غداً.
قال متحدث باسم طيران الإمارات لصحيفة خليج تايمز يوم الخميس: "تم تأجيل رحلة طيران الإمارات EK570 من دبي إلى كالكوتا المقررة في 25 أكتوبر في الساعة 2.05 صباحاً بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن إعصار دانا وتم تعليق العمليات في المطار".
وأضاف المتحدث باسم الشركة: "من المقرر الآن أن تغادر الرحلة الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي لدبي يوم 25 أكتوبر (الجمعة). نعتذر عن الإزعاج، لكن سلامة طاقمنا وركابنا هي أولويتنا القصوى ونسعى لعدم تعريضهم للخطر ".
وقال المتحدث باسم شركة الطيران: كما تم تأجيل رحلة الاتحاد للطيران رقم EY258 التي كان من المقرر أن تغادر يوم الخميس من مطار أبوظبي زايد الدولي (AUH) إلى مطار كالكوتا الدولي (CCU). وبالتالي، سيتم تأجيل رحلة العودة رقم EY259 من مطار كالكوتا الدولي إلى أبوظبي غداً (25 أكتوبر)"، مضيفًا: "تراقب الاتحاد للطيران الوضع وستقدم تحديثات منتظمة".
كما قالت شركة الطيران فلاي دبي التي مقرها دبي أنه ليس لديها رحلة إلى كالكوتا مساء الخميس.
وأعلنت السلطات الهندية في وقت سابق تعليق العمليات في مطار كالكوتا الدولي لمدة 15 ساعة اعتباراً من الساعة 6 مساءً يوم الخميس كإجراء احترازي ضد الظروف الجوية القاسية المتوقعة بسبب الإعصار دانا. كما وردت أنباء عن إجلاء ما يقرب من 1.5 مليون شخص في مسار الإعصار المقترب في أوديشا وغرب البنغال.