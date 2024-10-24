"دانا" يؤجل رحلات طيران الإمارات والاتحاد إلى"كالكوتا"

وقال المتحدث باسم شركة الطيران: كما تم تأجيل رحلة الاتحاد للطيران رقم EY258 التي كان من المقرر أن تغادر يوم الخميس من مطار أبوظبي زايد الدولي (AUH) إلى مطار كالكوتا الدولي (CCU). وبالتالي، سيتم تأجيل رحلة العودة رقم EY259 من مطار كالكوتا الدولي إلى أبوظبي غداً (25 أكتوبر)"، مضيفًا: "تراقب الاتحاد للطيران الوضع وستقدم تحديثات منتظمة".