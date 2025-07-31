"داماك دبي": "روبرتو كافالي" ليس للبيع

قالت مجموعة داماك دبي، الخميس، إن العلامة التجارية الإيطالية الرائدة في مجال الأزياء "روبرتو كافالي" ليست للبيع.
منذ استحواذها على أعمال روبرتو كافالي عام ٢٠١٩، استثمرت داماك بشكل كبير في نمو الشركة ونجاحها. روبرتو كافالي ليست للبيع. وكما في السابق، لا نزال مهتمين بشركاء استراتيجيين قادرين على إضافة قيمة إلى أعمالنا،" صرّح متحدث باسم مجموعة داماك.
رداً على التكهنات الأخيرة في الصحافة حول روبرتو كافالي، قالت مجموعة داماك العقارية العملاقة إنها أعطت تأكيدات واضحة بشأن مستقبل الأعمال.
وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الرئيس التنفيذي لشركة روبرتو كافالي سيرجيو أزولاري سيتنحى عن منصبه، وتسعى داماك إلى جلب شريك استراتيجي لإعادة الشركة إلى الربحية.
تأسست روبرتو كافالي في عام 1970، وهي علامة تجارية إيطالية رائدة في مجال الموضة والإكسسوارات وأسلوب الحياة الفاخر.
مجموعة داماك - وهي مجموعة أعمال بمليارات الدولارات أسسها حسين سجواني ويقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة - لها مصالح في العقارات وأسواق رأس المال والفنادق والمنتجعات والتصنيع والمطاعم والأزياء الراقية ومراكز البيانات.
وتصدر مالك داماك عناوين الأخبار العالمية في وقت سابق من هذا العام عندما التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعلن عن خطط لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات المزدهر في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة.