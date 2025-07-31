"داماك دبي": "روبرتو كافالي" ليس للبيع

قالت مجموعة داماك دبي، الخميس، إن العلامة التجارية الإيطالية الرائدة في مجال الأزياء "روبرتو كافالي" ليست للبيع.

منذ استحواذها على أعمال روبرتو كافالي عام ٢٠١٩، استثمرت داماك بشكل كبير في نمو الشركة ونجاحها. روبرتو كافالي ليست للبيع. وكما في السابق، لا نزال مهتمين بشركاء استراتيجيين قادرين على إضافة قيمة إلى أعمالنا،" صرّح متحدث باسم مجموعة داماك.