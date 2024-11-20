داماك تعلن عن مشروعها الجديد وتوضح حقيقة "داماك إير"

وذكرت الشركة على موقعها: "تدعوكم "داماك إير"، المبادرة الرائدة من داماك العقارية التي تعيد تعريف مفهوم السفر الفاخر، إلى الاستمتاع بالهدوء في بالي، وسحر المياه الزرقاء في جزر المالديف، والروح النابضة بالحياة في هاواي. يوفر لكم مفهومنا المبتكر فرصة استكشاف ستة وجهات استوائية عالمية هي: بالي، جزر المالديف، هاواي، سيشل، فيجي، وبورا بورا."