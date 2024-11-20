داماك تعلن عن مشروعها الجديد وتوضح حقيقة "داماك إير"
في حفل إطلاق مشروع "جزيرة داماك" مساء الثلاثاء، نفت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، صحة ما تردد عن نية المجموعة تأسيس شركة طيران.
وأكدت قائلة: "لا نية لنا لإطلاق شركة طيران، فجميع الوجهات التي قد تحتاجها ستكون في متناول يدك في جزيرة داماك، فهي الوجهة الوحيدة التي نحتاجها، وكل الوجهات تبعد 20 دقيقة فقط".
وكانت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بدبي، قد كشفت النقاب عن مشروعها الجديد عبر مقاطع فيديو ومحتوى ترويجي على منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلقت موقعاً إلكترونياً مخصصاً للمشروع المرتقب.
وذكرت الشركة على موقعها: "تدعوكم "داماك إير"، المبادرة الرائدة من داماك العقارية التي تعيد تعريف مفهوم السفر الفاخر، إلى الاستمتاع بالهدوء في بالي، وسحر المياه الزرقاء في جزر المالديف، والروح النابضة بالحياة في هاواي. يوفر لكم مفهومنا المبتكر فرصة استكشاف ستة وجهات استوائية عالمية هي: بالي، جزر المالديف، هاواي، سيشل، فيجي، وبورا بورا."
كما تضمنت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطائرة تحمل شعار "داماك إير" ولوحات إعلانية في المطار تحمل الشعار ذاته.
لكن اتضح لاحقاً أن "داماك إير" لم تكن سوى حملة تسويقية مبتكرة للترويج لمشروع "جزر داماك" الذي يضم مجموعة فاخرة من الفلل المطلة على الواجهة البحرية، وقد منحت الحملة الجمهور فرصة الفوز بتذاكر سفر إلى وجهاتهم المفضلة.
يقع المشروع في منطقة القدرة، بجوار مجمع داماك صن سيتي. وتُظهر التصاميم الأولية للمشروع بحيرات مائية صغيرة تتخلله، لتوفر للسكان منصة يوغا عائمة، وشلالاً خلاباً، وحديقة مائية ترفيهية. كما ستضم نافورة مركزية تجمع بين تأثيرات الماء والنار والليزر في عرض بصري ساحر.
وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة أن المشروع يستوحي تصاميمه من أشهر وجهات الجزر في العالم، ويضم ست مجموعات تحمل أسماء: بالي، جزر المالديف، هاواي، سيشل، فيجي، وبورا بورا، وهي نفس الوجهات التي وردت على موقع "داماك إير".
وكشفت سجواني في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء عن بيع عدد كبير من عقارات "جزر داماك" قبل الإطلاق الرسمي، وتتراوح أسعارها بين 2.5 مليون و100 مليون درهم، بينما تبدأ أسعار الشقق من 600 ألف درهم.