"عناق الطمأنينة"..شرطة دبي تعيد البسمة لعائلة عمانية فقدت ابنتيها في ليلة رأس السنة

في كل عام، يتوافد الملايين إلى وسط مدينة دبي في ليلة رأس السنة لمشاهدة الاحتفالات الأسطورية والألعاب النارية المذهلة عند أطول مبنى في العالم، برج خليفة الشهير. ومع ذلك، فإن الحجم الهائل للحشود يجلب تحدياته الخاصة، حيث قد يجد المحتفلون أنفسهم منفصلين عن مرافقيهم أو يفقدون مقتنياتهم الشخصية وسط حماس الاحتفالات.
في ليلة رأس السنة 2026، وجد أب عُماني كان يزور الإمارة مع أطفاله نفسه في موقف غاية في الصعوبة — فقدان ابنتيه بالقرب من دبي مول. إن الضياع في مدينة كبرى مثل دبي في ليلة رأس السنة يمكن أن يكون تجربة قاسية. ومع ذلك، تمكنت السلطات في الإمارة من لم شمل الأب بابنتيه في وقت قياسي، مما يؤكد سمعة دبي الراسخة كواحدة من أكثر المدن أماناً في العالم.
وقبيل الاحتفالات، أعربت لجنة تأمين الفعاليات في دبي (ESC) عن استعدادها الكامل لتأمين الحدث المرتقب، حيث قامت بإنشاء 37 خيمة دعم ومساعدة في مواقع الاحتفالات لتقديم الخدمات الشرطية، ودعم المفقودات والمعثورات، والإسعافات الأولية، والمساعدة اللوجستية، وإرشاد الزوار، ورعاية الأطفال المفقودين.
وقد تم توثيق اللقاء المؤثر بين الأب وابنتيه بالقرب من دبي مول عبر الكاميرا. وفي لقطات الفيديو، ظهر الأب وهو يركض باتجاه إحدى ابنتيه، وعلى وجهه ابتسامة عريضة، قبل أن يغمرها بحضن دافئ وسط حالة من عدم التصديق بعد أن خشي فقدانها للأبد.
وبسبب تأثره الشديد بالعاطفة، قام الأب بتغطية وجهه، بينما طمأنه صوت في الفيديو قائلاً: "لا تقلق، أنت في دار زايد". ليرد الأب ببساطة: "الحمد لله". كما ظهر شقيق الفتاتين في الفيديو وهو ينهار في بكاء الفرح بعد إدراكه أن شقيقتيه بخير ولم يصبهما سوء.
شاهد اللحظة المؤثرة هنا: