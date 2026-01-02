"عناق الطمأنينة"..شرطة دبي تعيد البسمة لعائلة عمانية فقدت ابنتيها في ليلة رأس السنة

في ليلة رأس السنة 2026، وجد أب عُماني كان يزور الإمارة مع أطفاله نفسه في موقف غاية في الصعوبة — فقدان ابنتيه بالقرب من دبي مول. إن الضياع في مدينة كبرى مثل دبي في ليلة رأس السنة يمكن أن يكون تجربة قاسية. ومع ذلك، تمكنت السلطات في الإمارة من لم شمل الأب بابنتيه في وقت قياسي، مما يؤكد سمعة دبي الراسخة كواحدة من أكثر المدن أماناً في العالم.