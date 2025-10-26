"دارة آل مكتوم" مبادرة جديدة لحفظ تاريخ دبي وإرثها للأجيال القادمة

أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق دارة آل مكتوم، حيث تهدف لحفظ التاريخ، وترسيخ الذاكرة، ورواية القصة الكاملة للسيرة والمسيرة للأجيال القادمة.