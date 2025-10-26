"دارة آل مكتوم" مبادرة جديدة لحفظ تاريخ دبي وإرثها للأجيال القادمة

أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق دارة آل مكتوم، حيث تهدف لحفظ التاريخ، وترسيخ الذاكرة، ورواية القصة الكاملة للسيرة والمسيرة للأجيال القادمة.
يسعى المشروع إلى توثيق المسيرة الرائعة للإمارة، مع تسليط الضوء على محطاتها وإنجازاتها وقيادتها ومساهماتها في المنطقة والعالم.
وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس" : "أطلقنا اليوم دارة آل مكتوم.. هدفها حفظ التاريخ، وترسيخ الذاكرة، ورواية القصة الكاملة للسيرة والمسيرة للأجيال القادمة وللمنطقة والعالم".
وأضاف سموه: "هدفنا حفظ أرث دبي.. وأرشفته ونشره".
وختم سموه بالقول: " ليس الهدف من الدارة أن نؤسس مؤسسة… بل أن نروي تاريخنا، لأن التاريخ ليس ماضٍ فحسب بل مرآة ننظر فيها لنبني غداً أعظم بإذن الله".
يأتي إطلاق "دارة آل مكتوم" امتداداً لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حماية الذاكرة الثقافية والتاريخية للإمارة. ففي 20 ديسمبر 2024، أصدر سموه القانون رقم (28) لعام 2024 بإنشاء "أرشيف آل مكتوم"، وهي مؤسسة عامة تُعنى بتوثيق وحفظ التراث المادي وغير المادي لحكام دبي وأسرة آل مكتوم.
وتشرف "مؤسسة أرشيف آل مكتوم"، التابعة للمكتب التنفيذي لسموه، على هذه المبادرة لضمان بقاء الإرث التاريخي للإمارة متاحاً للأجيال القادمة.