خيول وحمير مهجورة تعانق الحرية في جبال رأس الخيمة

في أعماق رأس الخيمة، يوجد مأوى صغير مخصص للخيول والحمير يعرف باسم "رايد تو ريسكيو" (Ride to Rescue)، يقدم لرعاية الخيول والحمير المهجورة أو المتقاعدة فرصة نادرة لتجربة ما لم يعرفته من قبل: الراحة، والوقت، والرعاية دون أي مطالب أو استغلال.

في هذا المكان، لا يُطلب من الحيوانات أداء أي عمل أو تحمل المزيد من الجهد بسبب التقدم في العمر أو الإصابات أو سوء المعاملة في الماضي؛ بل تُترك لتتعافى وتستعيد حيويتها وتعيش وفق وتيرتها الخاصة.

التفاعل مع الزوار والبيئة

إلى جانب عمله في إعادة تأهيل الحيوانات، يوفر المأوى للزوار فرصة لقضاء وقت هادئ ومنظم مع الحيوانات. التجربة هنا مختلفة — إذ لا تتعلق بالركوب أو التدريب بل بـ الرفقة الهادئة، حيث يمكن للزائرين السير بجانب الأحصنة أو المشاركة في جولات مشي موجهة وسط الطبيعة الجبلية المحيطة، مما يمنح الحيوانات شعوراً بالرفقة دون ضغط أو مطالب.

وقالت ياسمين سيد، المشرفة على المأوى:

"هذه الحيوانات قضت حياتها كلها في الخدمة والاستخدام. هنا العلاقة تتغير — لن يُتوقع منها أن تُعطي شيئاً بالمقابل، لكنها مع ذلك تستمتع بالاتصال والهدوء والطاقة الإيجابية للحضور البشري."