الى دبي.. 33 مغامراً على ظهور الجمال يتحدون العاصفة

هطل المطر الغزير عبر الصحراء. هزّت الرياح العاتية الخيام طوال الليل. أصبحت أكياس النوم مبللة، والأرض تحت الخيام مغمورة. لم يتمكن بعض المغامرين من النوم على الإطلاق. لكن بالنسبة لـ33 مغامراً يركبون الجمال عبر صحراء الإمارات، لم يكن التوقف خياراً أبداً.

مع اجتياح المطر والرياح أجزاء من البلاد، كانت المجموعة في الأيام الأخيرة من رحلة جمل طولها 1,000 كم عبر الإمارات. اختبرت الرحلة، إحدى أطول رحلاتها نوعاً ما، قوتهم وصبرهم وعمل جماعيهم.

بالنسبة لهو شياوجه من مقاطعة خنان في الصين، كانت هذه أصعب رحلة واجهتها في سبع سنوات.

"كانت هذه السنة مختلفة جداً لأن المسار كان أطول بكثير، أكثر من ألف كيلومتر"، قالت. "مررنا مناطق حدودية وحتى مشينا قرب البحر. كان جميلاً جداً، لكن المطر جعله صعباً جداً."

قالت هو إن أسوأ لحظة جاءت ليلاً. "خيامنا وأكياس نومنا كانت مبللة. ليلة واحدة، لم نتمكن من النوم على الإطلاق"، قالت. "كان المطر غزيراً والرياح عاتية. كل شيء داخل الخيمة كان رطباً."

بدلاً من النوم، بقيت المجموعة مستيقظة معاً. "جلسنا وتحدثنا طوال الليل حتى الصباح"، قالت.

رغم الطقس السيئ، بقيت الجمال هادئة. "كانت الجمال بخير طوال الوقت. تعاملت مع المطر أفضل منّا"، قالت هو.

بعد مشاركتها في الرحلة لسبع سنوات، قالت إن الأمور تحسنت كثيراً.

"كل عام، يتحسن التخطيط. الآن يختار المنظمون المسار بعناية أكبر، ويُعطى الجمال للركاب بناءً على الوزن والخبرة. هذا يساعد حقاً عندما تكون الظروف سيئة."