الى دبي.. 33 مغامراً على ظهور الجمال يتحدون العاصفة

هطل المطر الغزير عبر الصحراء. هزّت الرياح العاتية الخيام طوال الليل. أصبحت أكياس النوم مبللة، والأرض تحت الخيام مغمورة. لم يتمكن بعض المغامرين من النوم على الإطلاق. لكن بالنسبة لـ33 مغامراً يركبون الجمال عبر صحراء الإمارات، لم يكن التوقف خياراً أبداً.
مع اجتياح المطر والرياح أجزاء من البلاد، كانت المجموعة في الأيام الأخيرة من رحلة جمل طولها 1,000 كم عبر الإمارات. اختبرت الرحلة، إحدى أطول رحلاتها نوعاً ما، قوتهم وصبرهم وعمل جماعيهم.
بالنسبة لهو شياوجه من مقاطعة خنان في الصين، كانت هذه أصعب رحلة واجهتها في سبع سنوات.
"كانت هذه السنة مختلفة جداً لأن المسار كان أطول بكثير، أكثر من ألف كيلومتر"، قالت. "مررنا مناطق حدودية وحتى مشينا قرب البحر. كان جميلاً جداً، لكن المطر جعله صعباً جداً."
قالت هو إن أسوأ لحظة جاءت ليلاً. "خيامنا وأكياس نومنا كانت مبللة. ليلة واحدة، لم نتمكن من النوم على الإطلاق"، قالت. "كان المطر غزيراً والرياح عاتية. كل شيء داخل الخيمة كان رطباً."
بدلاً من النوم، بقيت المجموعة مستيقظة معاً. "جلسنا وتحدثنا طوال الليل حتى الصباح"، قالت.
رغم الطقس السيئ، بقيت الجمال هادئة. "كانت الجمال بخير طوال الوقت. تعاملت مع المطر أفضل منّا"، قالت هو.
بعد مشاركتها في الرحلة لسبع سنوات، قالت إن الأمور تحسنت كثيراً.
"كل عام، يتحسن التخطيط. الآن يختار المنظمون المسار بعناية أكبر، ويُعطى الجمال للركاب بناءً على الوزن والخبرة. هذا يساعد حقاً عندما تكون الظروف سيئة."
بالنسبة للدكتورة راشيل ستراتون، كانت العاصفة مرعبة لكنها لا تُنسى. "كانت مرعبة حقاً"، قالت. "كانت الرياح قوية جداً لدرجة أن خيامنا كانت تهتز طوال الليل."
قالت إن بعض الخيام طارت. "جزء من خيمتنا غُمر. لذا ذهبنا جميعاً إلى خيمة واحدة. كنا جالسين قريبين جداً بينما كان المطر يهطل على الخيمة."
ومع ذلك، بقيت المجموعة آمنة. "نجونا من الليل"، قالت.
قالت الدكتورة ستراتون إن الرحلة كانت أيضاً واحدة من أجمل ما رأت في حياتها.
"بدأنا في شمال غرب الإمارات، حيث بدت الرمال البيضاء والبحر الأزرق كشيء أعيشه للمرة الأولى. ثم انتقلنا عبر الصحراء العميقة، قرب الحدود السعودية، نحو الحدود العمانية، وعبر الربع الخالي"، قالت.
دهشت الدكتورة ستراتون باختلاف المناظر. "كل يوم كان يبدو مختلفاً. أن يكون لدى بلد واحد هذا التنوع الجميل أمر مذهل."
أشادت بالمنظّمين للعناية بالمجموعة. "حتى خلال العاصفة، تم التعامل مع كل شيء جيداً. شعرنا دائماً بالأمان"، أضافت الدكتورة ستراتون.
إنهاء الرحلة الطويلة كان له معنى كبير بالنسبة لها وهي مستعدة للمشاركة في السنوات القادمة. "أن تكوني جزءاً من شيء كهذا يشعركِ بشيء خاص جداً. أشعر بالفخر والشرف."
ديفيد من كولومبيا، راكب مسار طويل آخر، قال إن التحمل كان التحدي الأكبر. "كان علينا إكمال رحلة الأسابيع الثلاثة كاملة مع نفس الجمال. لم نكن متأكدين إن كان ذلك سيعمل، لكنه نجح."
خلال العاصفة، كان يتحقق باستمرار من جمله للتأكد من سلامتها. "كان جملي بخير تماماً. أعتقد أن الجمال مصممة لهذا النوع من البيئة"، أضاف ديفيد.
دهش ديفيد بكيفية حماية الجمال نفسها. "يغلقون منخريهم حتى لا تدخل الرمال، وعيونهم محمية طبيعياً. كان جملي هادئاً حتى خلال العاصفة."
عندما هطل المطر يوم الأربعاء، أحضر مشكلات جديدة للركاب. "عبرنا برك ماء وأرض ناعمة. لم نختبر ذلك من قبل في رحلة جمل"، قال ديفيد، الذي شارك العام الماضي أيضاً.
انبهر بجمال تضاريس البلاد وقال إن الرحلة أظهرت له جانباً مختلفاً من الإمارات. "مررنا مناطق لا يمكن للناس العاديين زيارتها. بعض الأماكن خاصة أو محمية أو مقيدة."
بعد 21 يوماً في الصحراء، شعر المغترب الكولومبي بالغرابة عند العودة إلى الحياة المدنية. "التواجد حول السيارات والحشود يشعر غريباً الآن. تصبح الصحراء روتينك"، أضاف ديفيد.
ديفيد بيرني، مغترب يقيم في الإمارات ومغامر انضم إلى الرحلة قبل أربع سنوات، قال إن هذا العام أظهر كم نمت الفعالية.
"قبل أربع سنوات، كنا لا نزال نتعلم كيفية إدارة رحلة كهذه. الآن كل شيء يشعر أكثر سلاسة وتنظيماً"، قال المغترب الإسباني.
قال إن المسار جُعل أطول عمداً لاختبار التحمل والخبرة، وجعله يشعر بشيء خارج هذا العالم. "سابقاً، أو رحلة العام الماضي، كانت حوالي 550 كم. هذا العام، كانت الفكرة اختبار الحدود للركاب والجمال والفريق بأكثر من 1,000 كم."
غاب بنيتا عن أسوأ عاصفة لأنه اضطر إلى العودة إلى دبي مؤقتاً للعمل. عندما عاد، رأى الضرر. "رؤية ما حدث بعد العاصفة كانت صادمة. أظهرت مدى صعوبة الظروف حقاً."
عند سؤاله إن كان سيفعلها مرة أخرى، لم يتردد. "إذا شمل المسار ليوا والربع الخالي، سأفعلها مرة أخرى. إنها صعبة جداً، لهذا هي خاصة"، أضاف ديفيد.
مع اقتراب قافلة الجمال من دبي، أصبحت العاصفة ذكرى أخرى في رحلة مليئة بالمصاعب والجمال والعمل الجماعي. "هذه الرحلة التي اختبرت قوتنا، أظهرت القوة الهادئة للجمال، وكشفت جانباً من صحراء الإمارات لا يراه قلة من الناس"، قالت هو.