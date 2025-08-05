20 مليون درهم لخياط بنغلاديشي من "بيج تيكيت": بين فرحة الفوز ودهشة التصديق

قال سابوج ميا أمير حسين ديوان، الخياط البنغالي المقيم في دبي والذي فاز بجائزة بيغ تيكيت الكبرى البالغة 20 مليون درهم في السحب الأخير من أول محاولة له، إن قلبه هو من دفعه لشراء التذكرة. سابوج مقيم في الإمارات منذ أكثر من 18 عاماً، وكان في أبوظبي مع أحد العملاء عندما قرر شراء التذكرة.

قال لـ"خليج تايمز": "ذهبت إلى أبوظبي لغرض عمل مع أحد العملاء، وفجأة خطرت لي فكرة شراء تذكرة بيغ تيكيت. على مر السنين، كان أصدقائي يشترونها وغالبًا ما يطلبون مني المشاركة، لكنني كنت أرفض دائماً. هذه المرة فقط، شعرت بدافع داخلي قوي لشراء التذكرة."

تعتبر "بيغ تيكيت" واحدة من أقدم مسابقات الجوائز في المنطقة، وقد أعلنت عن عدة جوائز هذا الصيف. في يوليو الماضي، فاز بنغالي آخر، وهو كهربائي يُدعى محمد ناصر بلال، بالجائزة الكبرى البالغة 25 مليون درهم. وكان هو نفسه من اختار التذكرة الفائزة لهذا الشهر.

"قلبي كان واثقًا"

بعد الانتهاء من عمله في أبوظبي، سأل سابوج سائق سيارة أجرة عن كيفية شراء تذكرة. "أشار لي على المحل. وعندما وصلت، قالوا إن التذكرة تكلف 500 درهم. ترددت وفكرت إذا كان يجب أن أنفق كل هذا المال على تذكرة سحب، كان يمكنني فعل أشياء كثيرة بهذا المبلغ، لكن قلبي أصر عليّ. ظلَّ يقول لي إن عليّ الشراء."

وبعد أن اشتراها في 29 يوليو، قال إنه ظل يفكر في التذكرة كل يوم. "كنت أمارس حياتي اليومية، لكن فجأة أتذكر التذكرة، ويهمس لي قلبي بأني سأفوز. ظللت أقول لنفسي إنه لا يمكن أن أفوز من أول مرة أشتري فيها التذكرة، لكن قلبي كان واثقًا."

وبعد خمسة أيام، تم اختيار اسمه في سحب "بيغ تيكيت" الشهري.

أول ما سيفعله

على الرغم من تلقيه الاتصال الرسمي، لا يزال سابوج يجد صعوبة في تصديق فوزه. قال: "سأصدق عندما أستلم المبلغ بيدي. تلقيت العديد من المكالمات من وسائل الإعلام البنغلاديشية لكنني رفضت جميعها لأنني ما زلت خائفًا من التصديق."

وأضاف أن أول ما يرغب في فعله هو الذهاب إلى مكة لأداء العمرة. "كنت أنوي أداء العمرة في يناير، وحتى عندما اشتريت التذكرة فكرت أنه حتى إذا فزت، أول ما سأفعله هو أداء الحج الأصغر، وبعدها سأفكر فيما سأفعله بالمال."

وقال سابوج إن عائلته، بمن فيهم زوجته وولديه البالغين من العمر 10 سنوات و3 سنوات ووالدته وأخته، علموا بفوزه عبر القنوات الإخبارية البنغالية المحلية وسألوه عن ذلك. "أخبرتهم أنني اشتريت التذكرة، لكنني لست متأكدًا إذا كنت قد فزت أم لا. إذا استلمت المال، فأنا متأكد أن الله سيهديني للطريقة الأفضل لإنفاقه. أنا أتوكل في كل شيء على مشيئة الله."