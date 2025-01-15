خياطون ومواطنون: الحفاظ على الكندورة التقليدية دون إضافات كجزء من الهوية الإماراتية
تم إلغاء تعميم حثّ محلات الخياطة في رأس الخيمة على الالتزام بالمعايير المحددة لخياطة اللباس الوطني الإماراتي. ومع ذلك، يدعو الخياطون والمواطنون المجتمع إلى الحفاظ على اللباس الوطني دون إجراء أي تعديلات أو تغييرات.
وبحسب صحيفة "خليج تايمز"، فقد صدر هذا التعميم يوم الاثنين، لكن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أعلنت عن إلغائه في اليوم التالي.
وأعرب الإماراتيون والخياطون المحليون عن التزامهم بالحفاظ على أصالة الملابس التقليدية، وخاصة الكندورة.
الكندورة الإماراتية التقليدية هي ثوب طويل أبيض اللون يرتديه الرجال في الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى، وعادة ما يصل طوله إلى الكاحل بأكمام طويلة وفضفاضة. وفي حين أن اللون الأبيض هو اللون الأكثر شيوعاً، خاصة خلال فصل الصيف، إلا أنه يمكن أيضاً العثور على الكندورة بألوان أخرى مثل البيج، والأزرق، والبني لفصل الشتاء.
الكندورة ليست مجرد لباس عادي، ألا إنها الهوية والتقاليد الإماراتية، ويتم ارتداؤها خلال الأنشطة اليومية والمناسبات الخاصة والفعاليات الرسمية، وغالباً مع غطاء للرأس يُعرف باسم الغترة.
ويعتقد الخياطون والمواطنون على حد سواء أن الحفاظ على أصالة الكندورة أمر ضروري للحفاظ على الهوية والتراث الإماراتي. وقال "خالد الطنيجي"، صاحب محل "السنيار" لخياطة الملابس الرجالية في رأس الخيمة، لصحيفة "خليج تايمز ": "نحن ندعم هذه المبادرة لأنها تحافظ على الهوية والتراث الإماراتي، وتضيف قيمة إلى الملابس التقليدية".
وأضاف: "الزي متوازن ولا يحتاج إلى أي إضافات، فهذه الإضافات لا تنتمي إلى هويتنا." وقد أدخلت بعض التصاميم الحديثة التطريز على الكندورة الرجالية. وتابع خالد قائلاً: "نحن في المتجر نلتزم دائماً بالخياطة الأساسية لملابس الرجال."
وأكد مواطن إماراتي من الفجيرة أن الكندورة تمثل العادات والتقاليد المحلية للعالم، وقال "سعيد الكندي": "الالتزام بخياطتها التقليدية هو أفضل طريقة لتأكيد ثقافتنا وتقاليدنا، ومؤخراً رأينا مزيجاً غريباً في الكندورة العربية الإماراتية قد شوه مظهرها بصراحة".
وتحدث "نايف سيف" من الشارقة عن أهمية الالتزام بالزي الوطني التقليدي دون الخروج عنه أو إضافة تعديلات وتصميمات، وقال: "بما أن الزي الوطني رمز لهويتنا ومصدر فخر بمظهرنا الخارجي، فإننا نحثّ شبابنا على الحفاظ على هذا الرمز الوطني الأصيل والالتزام به، كما نحثّ الآباء والأولياء على نصح وإرشاد أبنائهم للالتزام بالمنهج التربوي الذي تربينا عليه، وعدم السماح لأي عناصر دخيلة في مجتمعنا بالتأثير على رموزنا وثقافتنا وهويتنا الإماراتية الأصيلة".
وقالت "أمينة عبدالله" من الشارقة: "من المهم الحفاظ على الهوية الوطنية فيما يتعلق بالزي الوطني التقليدي والرموز الأخرى".
ويظل الالتزام بالحفاظ على التراث الإماراتي أولوية بالنسبة للكثيرين، ممّا يضمن أن تحمل الأجيال القادمة هذا الجانب الأساسي من هوية دولة الإمارات العربية المتحدة.