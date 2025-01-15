خياطون ومواطنون: الحفاظ على الكندورة التقليدية دون إضافات كجزء من الهوية الإماراتية

وتحدث "نايف سيف" من الشارقة عن أهمية الالتزام بالزي الوطني التقليدي دون الخروج عنه أو إضافة تعديلات وتصميمات، وقال: "بما أن الزي الوطني رمز لهويتنا ومصدر فخر بمظهرنا الخارجي، فإننا نحثّ شبابنا على الحفاظ على هذا الرمز الوطني الأصيل والالتزام به، كما نحثّ الآباء والأولياء على نصح وإرشاد أبنائهم للالتزام بالمنهج التربوي الذي تربينا عليه، وعدم السماح لأي عناصر دخيلة في مجتمعنا بالتأثير على رموزنا وثقافتنا وهويتنا الإماراتية الأصيلة".