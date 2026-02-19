خيار بدلاً من إلزام..القواعد المحدثة لقبول رياض الأطفال

أشار توضيح حديث صادر عن وزارة التربية والتعليم أن أولياء أمور الأطفال المولودين بين 1 سبتمبر و31 ديسمبر 2022، لديهم خيار بين المرحلة التأسيسية 1 (FS1) والمرحلة التأسيسية 2 (FS2) للعام الدراسي 2026-2027 — مما يلغي القاعدة السابقة التي كانت تتطلب منهم تخطي FS1 تمامًا.

لقد جلب هذا التغيير الراحة والتفكير المتجدد. فبينما يشعر بعض الآباء بالاطمئنان لأن جاهزية طفلهم التنموية ستوجه الآن قرارات التنسيب، يعيد آخرون تقييم الخطط التي وضعوها بالفعل بموجب الإرشادات السابقة.

بالنسبة للمدارس، تحول التركيز إلى التواصل المفتوح، والتقييمات الدقيقة، وضمان وضع كل طفل في المكان الذي يمكنه أن يزدهر فيه اجتماعيًا وعاطفيًا وأكاديميًا.

إليك نظرة فاحصة على ما تغير — وماذا يعني ذلك للعائلات.

1. ما الذي تغير في قبول السنوات المبكرة في الإمارات؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا أن الأطفال المولودين بين 1 سبتمبر و31 ديسمبر 2022، والذين لم يلتحقوا بأي نظام تعليمي بعد، سيُعرض عليهم خيار بين FS1 وFS2 للعام الدراسي 2026-2027. في السابق، كان هؤلاء الأطفال مطالبين تلقائيًا بتخطي FS1 والبدء مباشرة في FS2.

أوضح لي هول، مدير مدرسة دبي البريطانية، “مهمتنا الرئيسية كانت التواصل مع عائلاتنا، الحالية والمستقبلية، لمساعدتهم على فهم التغييرات، وماذا تعني لأطفالهم وكيف سندعمهم خلال هذه العملية.”

وشدد على أن التركيز ينصب على ضمان وضع كل طفل في بيئة يمكنه أن يزدهر فيها، قائلاً: "نحن نقضي وقتًا في العمل مع كل طفل يتقدم إلينا للحصول على أفضل فهم ممكن له كشخص صغير لضمان قدرته على الازدهار في بيئتنا."

2. كيف يتفاعل أولياء الأمور مع المرونة الجديدة؟

رحب العديد من أولياء الأمور بالمرونة، قائلين إن وجود خيار بدلاً من التنسيب الإلزامي قد جلب لهم الارتياح.

قالت عائشة رحمن إن ابنتها، المولودة في أكتوبر 2022، كان عليها أن تنتقل مباشرة إلى FS2 بموجب السياسة السابقة، مما يجعلها واحدة من أصغر الأطفال في الفصل.

“لقد كان الإعلان الأخير الذي يمنح أولياء الأمور خيارًا للعام الدراسي 2026-2027 مصدر ارتياح كبير،” قالت، معترفة بأنها كانت قلقة بشأن ما إذا كان طفلها سيكون جاهزًا من الناحية التنموية. “نحن نقدر حقًا التوضيح الأخير. هذا بلد تضع فيه الحكومة باستمرار احتياجات وشواغل شعبها في المقدمة.”

بالنسبة للآخرين، عنى التغيير إعادة التفكير في الخطط.

قالت أوليفيا بينيت: "مع منح الوزارة الآن أولياء الأمور خيارًا بين FS1 و FS2، نشعر وكأننا عدنا إلى نقطة البداية. لقد أعددنا أنفسنا ذهنيًا لإرساله إلى FS2 بموجب الإرشادات المحدثة." وأضافت: “إنه اجتماعي جدًا ويتكيف بسهولة... لكن لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان كونه الأصغر في الفصل قد يؤثر عليه على المدى الطويل.” خلال زيارة مدرسية حديثة، طمأنت بينيت بأن المدارس ستسعى إلى تجميع الأطفال الذين يبدأون مباشرة في FS2 للمساعدة في الانتقال.

3. كيف تدعم المدارس هذه التغييرات للأطفال؟

تقوم المدارس بمراجعة عمليات القبول وتقييمات الاستعداد الخاصة بها لتتوافق مع الإرشادات المحدثة.

قالت نيتا شيتي، مديرة مدرسة الضيافة الثانوية: “نبدأ بفحص الاستعداد المتوافق مع النطاق 3 من إطار عمل إرشادات السنوات المبكرة (Birth to Five Matters)، مما يمكننا من تحديد نقطة البداية التنموية لكل طفل بدقة.”

تؤكد المؤسسات أنها ستحاول تسهيل مناقشات الاستعداد التي تستند إلى المعالم التنموية بدلاً من العمر الزمني وحده، مدعومة بملاحظات المعلمين المحترفين والتقييمات غير الرسمية.

وأضافت: “نهجنا استباقي: نركز على الأمان العاطفي بقدر ما نركز على الاستعداد الأكاديمي، من خلال برامج تعريف منظمة، وورش عمل توجيهية لأولياء الأمور، وزيارات تعريفية للفصول الدراسية، وجلسات ترابط بين المعلم والطفل. على مدار أسبوعين، نهدف إلى دعم الأطفال في الانتقال تدريجيًا من وجود الوالدين إلى التسليم الكامل.”

4. لماذا يعتبر الاستعداد العاطفي بنفس أهمية الاستعداد الأكاديمي؟

يؤكد قادة المدارس أن وضع الطفل حسب العمر وحده لا يكفي. ويوضحون أن الأطفال بحاجة إلى الثقة والاستقلالية والأمان العاطفي والفضول والقدرة على التعامل مع التحديات.

قالت ناتاليا سفيتينوك، مديرة مدرسة وودلم البريطانية في عجمان: “الاستعداد أكثر من مجرد عمر. إذا كانت هناك حاجة إلى دعم إضافي أو وقت انتقالي، فإننا نوفره. مسؤوليتنا ليست مجرد وضع الأطفال بشكل صحيح على الورق، بل ضمان دخولهم إلى FS2 أو السنة الأولى وهم يشعرون بالاستعداد - وليس التسرع، لأنه عندما يشعر الطفل بالأمان، يأتي التعلم بشكل طبيعي.”

5. كيف ستؤثر القواعد الجديدة على العام الدراسي القادم؟

يُعامل العام الدراسي 2026-2027 كسنة انتقالية. وينطبق الموعد النهائي المحدّث فقط على الطلاب الجدد الذين يسجلون في نظام هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) للمرة الأولى. وسيواصل الأطفال المسجلون بالفعل في مدرسة خاصة بدبي أو مركز للطفولة المبكرة تقدمهم الطبيعي. لا ينطبق الموعد النهائي المعدل للعمر بأثر رجعي.

صرحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA): “سيُعامل العام الدراسي 2026-2027 كسنة انتقالية، حيث سيتم دعم المدارس ومراكز الطفولة المبكرة والعائلات في تطبيق المتطلبات المحدّثة ضمن معايير الإطار الاتحادي. نأمل أن يساعد هذا التحديث في معالجة بعض المخاوف التي شاركها أولياء الأمور.”

6. هل هذا إجراء دائم أم لمرة واحدة؟

تتضمن الإرشادات المحدّثة إجراءً لمرة واحدة للأطفال المولودين بين 1 سبتمبر و 31 ديسمبر 2022، والذين لم يتم تسجيلهم بعد في أي نظام تعليمي.

يمكن لأولياء الأمور والمدارس أن يقرروا بشكل مشترك ما إذا كان FS1 (ما قبل الروضة) أو FS2 (الروضة 1)، أو ما يعادله في المناهج الأخرى، هو الأنسب. يجب أن يستند القرار إلى التقييم التعليمي والمصلحة الفضلى للطفل.

7. ماذا يجب على أولياء الأمور فعله الآن؟

يُشجع أولياء الأمور على التفاعل بنشاط مع المدارس لتقييم الاستعداد وضمان وضع أطفالهم في البيئة الأنسب لتطورهم.

كما يوضح لي هول: “الأمر يتعلق حقًا بضمان وضع الأطفال في أنسب الظروف والإعدادات الممكنة. وهذا يعني العمل مع العائلات لوضع الأطفال وفقًا للإرشادات وتوقعات العائلات وما نعتبره مناسبًا تعليميًا وتنمويًا للطفل.”