خورفكان تودّع أباً وطفله الرضيع في مأساة مرورية تهز القلوب

لقي مواطن إماراتي يبلغ من العمر 41 عاماً وطفله الرضيع ذو السبعة أشهر مصرعهما في حادث تصادم مروع بين مركبتين وقع مساء يوم الاثنين في خورفكان، بينما أصيبت زوجته والسائق الآخر.

ووفقاً لشرطة الشارقة، وقع الحادث في 6 أكتوبر حوالي الساعة 8:55 مساءً بسبب السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ لإحدى المركبات، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة والاصطدام بسيارة قادمة في الاتجاه المعاكس.

هرعت فرق الطوارئ، بما في ذلك الشرطة والدفاع المدني والإسعاف، ونقلت المصابين إلى المستشفى. وعلى الرغم من التدخل الطبي، توفي الرضيع متأثراً بإصابته في اليوم التالي.

وداع حزين وتضامن مجتمعي

أُقيمت صلاة الجنازة على الرضيع يوم الثلاثاء في مسجد مقبرة الشرق، حيث دُفن بجوار والده الذي كان قد ووري الثرى قبل ساعات قليلة بعد صلاة الفجر. وتجمعت العائلة والأصدقاء والجيران لتقديم العزاء في الفقد المزدوج للأب والطفل.

وتجمعت الجالية المحلية مرة أخرى لأداء صلاة العصر والدعاء بالشفاء للأم، وتقديم الدعم لعائلتها الكبيرة. ووصف الكثيرون المشهد بأنه يعكس التضامن والتعاطف، مشيرين إلى أن المأساة مست كل منزل في المنطقة.

ووفقاً للمسؤولين الطبيين، لا تزال الأم في وحدة العناية المركزة (ICU)، وحالتها توصف بأنها مستقرة ولكنها تحت المراقبة الدقيقة. وقال الأطباء إنه من المتوقع أن تبقى في المستشفى لعدة أيام لمواصلة تعافيها.

دعوات للقيادة الآمنة

أكد العقيد الدكتور وليد خميس اليماحي، مدير إدارة الشرطة بالمنطقة الشرقية، أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي وراء الحادث.

وحثت شرطة الشارقة السائقين على تجنب السرعة المفرطة، والانتباه أثناء القيادة، خاصة عند المنعطفات، والامتناع عن استخدام الهواتف أو الانخراط في أي ملهيات أخرى. ونُصح السائقون بضرورة الالتزام بقواعد المرور لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.