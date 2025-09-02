خمس قواعد مدرسية على أولياء الأمور معرفتها

[ملاحظة المحرر: هذه المقالة جزء من قسم " المدارس وأولياء الأمور" في صحيفة "خليج تايمز"، وهو قسم مخصص لدعم الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف الخيارات التعليمية المتاحة. يقدم القسم شروحات وتوجيهات من قادة التعليم، ونصائح الخبراء، ورؤى أولياء الأمور لمساعدة القراء على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المدارس والمناهج الدراسية والمجتمعات المحلية.]
مع عودة المدارس في دبي إلى أجواء الدراسة، حيث تبدأ المناهج الدولية عامها الأكاديمي الجديد، وتبدأ المدارس الهندية فصلًا دراسيًا جديدًا، يتم تذكير أولياء الأمور بأن هناك قواعد أساسية خارج نطاق التعليم داخل الفصل عليهم الالتزام بها.
فهذه السياسات المتعلقة بالزي المدرسي، الحضور، السلامة، استخدام الأجهزة الرقمية، وحتى التقاط صور الطلبة، تلعب دورًا أساسيًا في ضمان تجربة مدرسية سلسة وآمنة للأطفال.
ورغم أن العديد من هذه القواعد مذكورة في الأدلة الإرشادية أو في عقود أولياء الأمور مع المدارس، إلا أن الكثير من العائلات تتغاضى عن التفاصيل الدقيقة، ما قد يؤدي إلى توترات في اللحظة الأخيرة، أو إلى تحذيرات، بل وحتى إلى إجراءات انضباطية.
وفيما يلي خمس قواعد مهمة يجب على أولياء أمور الطلبة في دبي معرفتها والالتزام بها هذا العام:
تظل سياسات الزي المدرسي في مدارس دبي من أكثر القواعد تطبيقًا. ومع ذلك، يختلف مستوى التطبيق باختلاف المنهج الدراسي.
المدارس الهندية : بشكل عام، صارمة للغاية فيما يتعلق بالزي الرسمي والأحذية والترتيب
المدارس البريطانية والأمريكية: الحفاظ على معايير صارمة فيما يتعلق بالزي الرسمي والأحذية والمظهر العام
مدارس البكالوريا الدولية : أكثر مرونة ولكنها لا تزال تتطلب الالتزام بإرشادات موحدة محددة
تُؤكد معظم المدارس على ضرورة التزام السترات الشتوية بسياسة المدرسة، وأن ارتداء الأحذية السوداء مع الجوارب السوداء إلزامي في الأيام الدراسية العادية، وأن الأحذية الرياضية البيضاء مخصصة فقط لحصص التربية البدنية أو الرقص. يجب أن يقتصر ارتداء المجوهرات على العناصر الثقافية أو الدينية، بينما يُحظر على الفتيات استخدام طلاء الأظافر أو ربط الشعر الطويل.
المبادئ التوجيهية الرئيسية للزي الرسمي التي تتبعها معظم المدارس
في أغلب المدارس يُسمح فقط بالأحذية المدرسية السوداء ؛ ولا يُسمح بالأحذية الملونة أو الشعارات.
لا يُسمح عمومًا بارتداء الأحذية الرياضية ، حتى لو كانت سوداء بالكامل، إلا في أيام التربية البدنية، وقد تمنعها بعض المدارس تمامًا.
يُسمح بارتداء الأحذية الرياضية البيضاء فقط في أيام التربية البدنية، مع ارتداء الجوارب النظيفة.
ويواجه الطلاب خطر المنع من حضور الدروس إذا لم يمتثلوا للتعليمات.
يجب أن تكون قصات الشعر بسيطة وأنيقة: يُمنع استخدام المسامير والجل والخصلات الملونة. يجب أن يكون شعر الأولاد قصيرًا، بينما يجب على الفتيات ذوات الشعر الطويل الحفاظ على ضفائره.
يُطلب من الفتيات المسلمات ارتداء الحجاب الذي توفره المدرسة في بعض الحالات، بينما في حالات أخرى يجوز لهن شراؤه من الخارج، بشرط أن يكون بالألوان المحددة من المدرسة وأن يكون مربوطًا بشكل أنيق.
يُحظر ارتداء القبعات إلا في الرحلات الميدانية.
قامت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا بتحديث إرشاداتها المتعلقة باستخدام المكياج ، مشيرةً إلى ضرورة تجنب الطالبات لأي شيء يتجاوز مرطب الشفاه العادي. وتُكثّف المدارس إجراءاتها بعد ملاحظة استخدام الطالبات لمكياج كثيف في الصباح.
نصيحة لأولياء الأمور : يُرجى دائمًا مراجعة موقع المدرسة الإلكتروني أو دليلها للاطلاع على تفاصيل الزي المدرسي. الأحذية وتسريحات الشعر والإكسسوارات هي أكثر جوانب عدم الالتزام شيوعًا.
يظل الحضور والالتزام بالمواعيد من أهم أولويات هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، الجهة التنظيمية للتعليم في دبي للمدارس الخاصة. وتوضح هذه المعايير بوضوح في عقد ولي الأمر والمدرسة، وقد تؤدي المخالفات المتكررة إلى توجيه إنذارات، أو عدم ترقية، أو سحب مقعد الطالب .
توقعات الحضور من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية هي كما يلي:
متميز : 98% وما فوق
جيد جدًا : 96% وما فوق
جيد : 94% وما فوق
مقبول : 92% وما فوق
ضعيف : أقل من 92%
ضعيف جدًا : أقل من 90%
ومع ذلك، تضع المدارس سياساتها الخاصة لفرض هذه المعايير.
قواعد الغياب في المدارس الخاصة
يتم قبول الغيابات المسموح بها فقط - مثل المرض (مع مذكرة من الطبيب) أو وفاة أحد أفراد الأسرة.
إن الغيابات غير المصرح بها بسبب العطلات أو التسوق أو لأسباب غير أساسية قد تعرض الترقية للخطر.
قد يفقد الطلاب الغائبون لمدة 20 يومًا متتالية أو 25 يومًا غير متتالية مكانهم ما لم يكن ذلك مبررًا بالوثائق.
يجب على الوالدين إخطار المدرسة في اليوم الأول من الغياب عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو التطبيق.
اللائحة المدرسية الجديدة لوزارة التعليم (2025-2026)
يؤدي غياب واحد بدون عذر إلى توجيه تحذير.
بعد مرور 15 يومًا، يتم إحالة الطالب والولي إلى السلطات ووكالات حماية الطفل.
قد يتطلب تجاوز 15 يومًا غير مبرر بحلول نهاية العام إعادة العام.
يمكن للوالدين تقديم استئناف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار.
قواعد الالتزام بالمواعيد لمدارس هيئة المعرفة والتنمية البشرية
يتم تسجيل الوصول المتأخر يوميًا .
قد يؤدي التأخر المتكرر إلى الاحتجاز أو اجتماعات الوالدين أو التحذيرات .
وقد يؤدي التأخير المزمن إلى تعريض إعادة التسجيل للخطر.
يجب على المتأخرين التوجه إلى مكتب الاستقبال للحصول على تصريح قبل دخول الفصل الدراسي.
نصيحة للآباء : انتبهوا لحركة المرور في دبي، خاصةً في ساعات الذروة. تتوقع المدارس الالتزام بالمواعيد بغض النظر عن ازدحام الطرق.
إن توصيل الأطفال إلى المدرسة واستلامهم أمرٌ مُرهق، لكن قواعد السلامة لا تُقاوَم. القاعدة الذهبية: الأطفال دائمًا في المقام الأول .
قواعد القيادة الرئيسية في المناطق المدرسية
عند تمديد إشارة توقف حافلة مدرسية ، يجب على المركبات التوقف على مسافة لا تقل عن 5 أمتار من كلا الجانبين. تُغرّم المخالفات 1000 درهم و10 نقاط مرورية .
لا تركن سيارتك في الأماكن المخصصة لأصحاب الهمم .
استخدم فقط مناطق النزول والاستلام المخصصة .
لا تتوقف أبدًا على الجانب الآخر من الطريق من المدرسة - فهذا يجبر الأطفال على العبور بشكل غير آمن.
احرص على إبقاء مسارات الطوارئ خالية .
حدود السرعة في منطقة المدرسة هي 30-40 كم / ساعة .
اتبع دائمًا إشارات حراس المعابر .
تجنب عوامل التشتيت مثل الهواتف المحمولة عند القيادة بالقرب من المدارس.
نصيحة للآباء والأمهات : خططوا لمسار الرحلة وانطلقوا مبكرًا لتجنب القيادة الخطرة في اللحظات الأخيرة حول مناطق المدارس.
مع انتشار أجهزة iPad والساعات الذكية والهواتف الذكية بشكل متزايد، تعمل مدارس دبي على تشديد سياسات التكنولوجيا للحد من سوء الاستخدام.
المرحلة الابتدائية : تمنع العديد من المدارس الساعات الذكية والهواتف الذكية بشكل قاطع.
أجهزة آيباد : يقتصر استخدامها على الدروس. يُمنع إرسال الرسائل أو الألعاب أو مقاطع الفيديو أثناء أوقات الانتظار أو الاستراحات.
AirTags : تسمح بعض المدارس للآباء باستخدام AirTags لتتبع الأطفال أثناء سيرهم إلى المنزل بمفردهم.
لا يوجد رسائل iMessaging : تريد المدارس أن يتم توجيه الاتصالات من خلال الموظفين الرسميين أو التطبيقات.
سياسة الاستخدام المقبول : غالبًا ما يُطلب من الآباء التوقيع رقميًا على اتفاقيات لفرض قيود التطبيق أثناء اليوم.
يؤكد مديرو المدارس على ضرورة تعلّم الأطفال الموازنة بين فوائد التكنولوجيا والانضباط. وتُحذّر المدارس أولياء الأمور: "كانت الحياة قبل الرسائل الفورية".
نصيحة للآباء : عززوا قواعد المدرسة الرقمية في المنزل. الاتساق يساعد الأطفال على فهم الحدود.
تلتقط المدارس بانتظام صورًا ومقاطع فيديو للطلاب أثناء الدروس والحفلات الموسيقية والمسابقات والمخيمات. قد تظهر هذه الصور على المواقع الإلكترونية، أو قنوات التواصل الاجتماعي، أو النشرات الإخبارية، أو المواد الترويجية .
يجب على الآباء الذين لا يرغبون في نشر صور أطفالهم إبلاغ المدرسة كتابيًا .
تتم تغطية الموافقة عادةً بموجب عقد الوالدين والمدرسة أو من خلال نماذج الانسحاب السنوية.
نصيحة للآباء : إذا كانت الخصوصية مصدر قلق، فيجب التحقق من أذونات التصوير وتوضيحها مع المدرسة في بداية العام.
إخلاء مسؤولية: هذه قواعد عامة على مستوى دبي. قد تُصدر المدارس تعليمات إضافية أو أكثر تفصيلاً بشأن الزي المدرسي، والالتزام بالمواعيد، واستخدام التكنولوجيا، وما إلى ذلك.