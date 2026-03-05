خمسة مواقف جسدت الهدوء الإماراتي خلال أيام الصراع

منذ الساعات الأولى من يوم 28 فبراير، شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية عملية 'الغضب الملحمي' ضد إيران، وردت طهران بموجة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت دول الخليج.
تم إرسال تنبيهات إلى دبي وأبوظبي، واعتُرضت الصواريخ في الجو، وأُغلقت مطارات البلاد. ومع ذلك، وخلال كل ذلك، كان هناك شيء رائع يحدث، حيث لم يتراجع قادة الإمارات بل ظهروا بدلاً من ذلك لدعم المجتمع.
من مضمار السباق في الليلة الأولى التي اعترضت فيها الصواريخ الإيرانية فوق المجال الجوي لدولة الإمارات، إلى نزهة في دبي مول في اليوم الثالث من الصراع، إلى تجمعات إفطار رمضان التي استمرت دون انقطاع، تلتقط هذه الفيديوهات الخمسة قيادة تختار الحضور على الحذر، والهدوء على القلق.
1. حاكم دبي يحتفل في ميدان بفوز الحصان ‘ميدان’ بكأس آل مكتوم الكلاسيكي
في 28 فبراير 2026، وهو اليوم نفسه الذي ضربت فيه القوات الأمريكية والإسرائيلية إيران وتم فيه اعتراض أولى الصواريخ الإيرانية فوق أجواء الإمارات، استمرت فعالية "سوبر ساترداي" في مضمار ميدان كما كان مخططاً لها. وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حاضراً هناك.
تواجد الشيخ محمد في "ميدان" بعد ساعات قليلة فقط من التقارير التي أفادت باعتراض صواريخ إيرانية داخل المجال الجوي للإمارات، وبقي للاحتفال. وصور فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الشيخ محمد على أرض المضمار، مبتهجاً بشكل واضح وهو يستمتع بالفوز. وبينما كانت الدفاعات الجوية للدولة نشطة والمطارات مغلقة، كان حاكم دبي هنا، في السباقات، مبتسماً.
2. رئيس الدولة والشيخ حمدان يتجولان في "دبي مول"
في مساء يوم 2 مارس 2026، اليوم الثالث من الصراع الإيراني، والذي وردت فيه أنباء عن وقوع انفجارات في كل من دبي وأبو ظبي، حظي زوار "دبي مول" بلقاء لن ينسوه أبداً.
تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برفقة ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بشكل طبيعي في أروقة المول الأكثر زيارة في العالم، مبتسمين وغير متسرعين.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقطع فيديو لهذا اللحظة، مصحوباً بكلمات كان لها صدى واسع في البلاد: "قريبون من الشعب.. ثابتون في القيادة". وفي فيديو منفصل انتشر على مواقع التواصل، ظهر رئيس الدولة وهو يحيي رجلاً في المول، وسأله سموه: "هل أنت سعيد؟"، فأجاب الرجل بأنه سعيد وأنه يشعر بالأمان في دولة الإمارات.
3. حاكم دبي ينضم إلى إفطار في المجلس بمدينة جميرا
مع دخول الصراع يوميه الثاني والثالث واستمرار سماء الإمارات في شهد عمليات اعتراض للصواريخ، شوهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو يتناول إفطاره في "المجلس" بمدينة جميرا، أحد أكثر المواقع شهرة في دبي، والذي يحمل أهمية ثقافية عميقة خلال شهر رمضان.
وأظهر الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، حاكم دبي في تجمع الإفطار، هادئاً ومتفاعلاً مع من حوله.
4. منصور بن زايد يستضيف إفطار رمضان لقادة الشؤون الإسلامية والمصرفية والإعلامية
في فيديو تمت مشاركته خلال فترة الصراع، شوهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وهو يستضيف مأدبة إفطار رمضانية في فندق قصر الإمارات الشهير في أبو ظبي.
ضم التجمع ممثلين عن وزارة الشؤون الإسلامية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق الزكاة، والقطاع المصرفي، وكبار القادة الإعلاميين؛ وهو تجمع متعمد للمؤسسات التي تمسك بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
كانت الرسالة لا تخطئها العين؛ فبينما ضربت طائرات إيران المسيرة وصواريخها أهدافاً في أنحاء الإمارات، بما في ذلك بالقرب من مجمع أبراج الاتحاد في أبو ظبي ومركز بيانات (AWS) الذي توقف مؤقتاً، كانت قيادة أبوظبي مجتمعة حول مائدة عشاء، لتعزيز الروابط بين الحكومة والدين والمال والإعلام.
وكتب الشيخ منصور في تعليقه: "رمضان ضيف كريم، يحمل معه طمأنينة البيوت ودفء التجمعات، ويوقظ فينا معاني الرحمة والعطاء. شهر تتجدد فيه الروح الوطنية، ويزداد تلاحم مجتمعنا قوة ونقاءً".
5. نهيان بن زايد ينضم إلى مجندي الخدمة الوطنية لتناول الإفطار في العين
في العين، شارك سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في مبادرة 'إفطارك في بيت عيالك' إلى جانب مجندي الخدمة الوطنية وعائلاتهم.
هذه المبادرة، التي تجمع الشباب الإماراتيين الذين يؤدون الخدمة الوطنية مع أحبائهم لتناول وجبة إفطار مشتركة، اكتسبت صدى خاصاً خلال فترة الصراع. هؤلاء هم الرجال والنساء الذين يشكلون جزءاً من نسيج الدفاع الإماراتي، وكان هنا عضو رفيع في الأسرة الحاكمة يجلس معهم ومع عائلاتهم، يشاركون الطعام في رمضان، في لفتة تكرم خدمتهم وتؤكد الرابطة بين القيادة وأولئك الذين يحمون الوطن. كان الفيديو تذكيراً هادئاً وقوياً بأن استجابة الإمارات للصراع لم تكن تتعلق فقط بالصواريخ التي تم اعتراضها والمطارات التي أُغلقت، بل كانت تتعلق أيضاً بمجتمع متماسك، من أعلى مستويات القيادة وصولاً إلى عائلات من يرتدون الزي العسكري.
إن هذا ليس أمراً عارضاً، بل هو شكل من أشكال الحكم، شكل يتواصل من خلال الفعل لا الإعلان، ومن خلال الظهور الميداني لا مجرد البيانات.
لقد اعترضت الإمارات 148 طائرة مسيرة، و9 صواريخ باليستية، و6 صواريخ كروز في الأيام الأولى من الصراع. ومع ذلك، استمرت الحياة. وكما لاحظت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم في الإمارات: "في الأوقات الصعبة، تذكرنا قيادتنا بأن المرونة تعني الاستمرار بثقة، والحفاظ على إيقاع الحياة، والثقة في قرارات حكومتنا".