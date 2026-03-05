خمسة مواقف جسدت الهدوء الإماراتي خلال أيام الصراع

هذه المبادرة، التي تجمع الشباب الإماراتيين الذين يؤدون الخدمة الوطنية مع أحبائهم لتناول وجبة إفطار مشتركة، اكتسبت صدى خاصاً خلال فترة الصراع. هؤلاء هم الرجال والنساء الذين يشكلون جزءاً من نسيج الدفاع الإماراتي، وكان هنا عضو رفيع في الأسرة الحاكمة يجلس معهم ومع عائلاتهم، يشاركون الطعام في رمضان، في لفتة تكرم خدمتهم وتؤكد الرابطة بين القيادة وأولئك الذين يحمون الوطن. كان الفيديو تذكيراً هادئاً وقوياً بأن استجابة الإمارات للصراع لم تكن تتعلق فقط بالصواريخ التي تم اعتراضها والمطارات التي أُغلقت، بل كانت تتعلق أيضاً بمجتمع متماسك، من أعلى مستويات القيادة وصولاً إلى عائلات من يرتدون الزي العسكري.