خمسة فائزين يحصدون 500 ألف درهم في سحب "بيج تيكيت"

فاز خمسة محظوظين بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم في سحب "بيج تيكيت" (Big Ticket) السلسلة رقم 284، والذي أقيم يوم الجمعة 13 مارس.
ومن بين الفائزين، أعرب مزمل حق شمس الحق، وهو مدير عقود بنغلاديشي يبلغ من العمر 43 عاماً ويقيم في دبي منذ أربع سنوات، عن سعادته الغامرة قائلاً: "أنا في غاية الحماس، لم أتوقع هذا أبداً، لكنه شعور رائع أن أفوز أخيراً". وأشار إلى أنه ليس لديه خطط فورية للمبلغ، لكنه يتطلع للاستمرار في المشاركة، مشجعاً الجميع على التجربة بقوله: "لا أحد يعرف ما قد يحدث".
كما غمرت الفرحة سانتوش باراموريكال جورج، وهو مواطن هندي، عند اكتشافه أن تذكرته رقم 369813 كانت من ضمن الرابحين. وفي سياق متصل، روى كامليش باتيل، فني المصاعد المقيم في الكويت منذ 2014، قصته مع السحب الذي عرفه عبر يوتيوب قبل أربع سنوات، حيث شكل مجموعة من 11 صديقاً لشراء التذاكر شهرياً، حتى أنهم ساعدوا أحدهم في استخراج بطاقة ائتمانية لهذا الغرض. ووصف باتيل لحظة تلقي اتصال الفوز بأنها "لحظة سعادة قصوى" للمجموعة التي تخطط لتقاسم الجائزة لدعم عائلاتهم.
ومن جهتها، شاركت تشيسما تشاندران، وهي مواطنة هندية من ولاية كيرالا، ضمن مجموعة من ثمانية أصدقاء، معبرة عن مفاجأتهم السارة بالفوز وعزمهم على مواصلة المشاركة. أما بيجو إراتاييل، المهندس الفني المقيم في دبي منذ ثماني سنوات، فقد اعتاد المشاركة سنوياً مع 10 من أصدقائه، ووصف الفوز بالمفاجأة الرائعة، مؤكداً أنه سيستمر في شراء التذاكر مع تشجيع الآخرين على تجربة حظهم.
وتتطلع "بيج تيكيت" حالياً لإعلان الفائز بالجائزة الكبرى البالغة 20 مليون درهم في 3 أبريل، حيث سيحصل خمسة مشاركين أيضاً على سبائك ذهبية بوزن 200 جرام كجوائز ترضية. ولا تزال هناك ثلاثة سحوبات إلكترونية أسبوعية قادمة، كما يتأهل العملاء الذين يشترون تذكرتين أو أكثر حتى 24 مارس للمنافسة في مسابقة "الفوز الكبير" على جوائز نقدية تصل إلى 150 ألف درهم. وبالتزامن مع ذلك، تستمر سلسلة "سيارات الأحلام" مع سحب على سيارة مازيراتي جريكال في 3 أبريل، تليها سيارة لاند روفر ديفندر في 3 مايو.