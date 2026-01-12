"خليج تايمز" و"مدينة الابتكار" يطلقان منصة ريادة الفكر برأس الخيمة

وقعت "مدينة الابتكار" (Innovation City) وصحيفة "خليج تايمز" اتفاقية شراكة لمدة عام واحد ضمن منصة "KT Talks"، مما يمثل بداية تعاون يركز على إنتاج محتوى ترويجي موثوق وعالي التأثير، وتعزيز الحوارات حول الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وقع الاتفاقية كل من تشارلز ياردلي، الرئيس التنفيذي لـ "خليج تايمز"، وبول دواليبي، الرئيس التنفيذي لـ "مدينة الابتكار"، لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة بين المؤسستين. يهدف التعاون إلى تطوير أسلوب سرد قصصي قائم على ريادة الفكر يسلط الضوء على الأفكار والشركات والتوجهات الناشئة التي تشكل منظومة الابتكار في المنطقة.

تُعد "KT Talks" منصة لنشر المحتوى الترويجي التابعة لـ "خليج تايمز"، وتمنح المؤسسات الشريكة حقوقاً غير محدودة لإنشاء وتنظيم وتوزيع محتوى ريادة الفكر باستخدام نفس الأدوات المهنية التي يستخدمها محررو ومساهمو الصحيفة. ويتم دمج المحتوى المنشور عبر المنصة في جميع أقسام موقع khaleejtimes.com، مما يضمن سهولة الاكتشاف والشفافية والمواءمة مع معايير غرفة الأخبار.

عن مدينة الابتكار

تعتبر "مدينة الابتكار" منطقة حرة مخصصة للتكنولوجيا والابتكار في رأس الخيمة، وهي تدعم تحول الإمارة نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وتستضيف المدينة الشركات الناشئة، والشركات النامية، والشركات العالمية العاملة في قطاعات عالية النمو مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات "ويب 3" (Web3) والأصول الرقمية، والألعاب الإلكترونية، والروبوتات، والصحة الرقمية. وتلعب المنطقة الحرة دوراً رئيسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة التنوع الاقتصادي طويل الأمد في رأس الخيمة من خلال تسهيل إجراءات الترخيص، والوضوح التنظيمي، وتوفير الوصول إلى المواهب والشبكات.

وقال بول دواليبي إن الشراكة لمدة عام مع "KT Talks" تركز على بناء رؤية هادفة حول منظومة الابتكار المتنامية في الإمارة. وأوضح أن هذا التعاون سيوفر منصة لتسليط الضوء على المؤسسين والشركات والأفكار الناشئة من "مدينة الابتكار"، مع صياغة سردية أوسع حول مستقبل التكنولوجيا وريادة الأعمال في المنطقة.

وأضاف دواليبي: "نحن لا نبني بنية تحتية فحسب، بل نبني حراكاً"، مشيراً إلى أن الهدف هو ترسيخ مكانة "مدينة الابتكار" كمرجع دائم للابتكار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الشراكة تستهدف الوصول إلى المؤسسين، والتقنيين، والمستثمرين، والمواهب الطموحة في الإمارات، بالإضافة إلى الجمهور العالمي الضروري لنمو "مدينة الابتكار". وتخطط المنطقة الحرة عبر "KT Talks" لإعطاء الأولوية لريادة الفكر في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي، والألعاب، والأصول الرقمية، والبرمجيات المتقدمة، والبحوث التطبيقية، مع استكشاف القصص الإنسانية وراء الابتكار. وأكد أن هذا التعاون سيساعد في تعزيز ظهور رأس الخيمة كمركز تكنولوجي جاد من خلال تصدير سردية الابتكار الخاصة بها إلى جمهور عالمي.

أول شراكة لـ "KT Talks"

من جانبه، صرح تشارلز ياردلي أن الشراكة مع "مدينة الابتكار" ذات أهمية كبيرة، لأنها تمثل إطلاق أول تعاون لمنصة "KT Talks"، مما يعكس الطلب المتزايد في المنطقة على المحتوى الترويجي الموثوق والقائم على ريادة الفكر.

وقال ياردلي: "كون مدينة الابتكار شريكنا الأول يبرهن على الشغف بالسرد القصصي المبتكر، ويدعم إيماننا بالحاجة إلى تجربة محتوى ترويجي نوعية".

وأوضح أن "KT Talks" تتيح للعلامات التجارية مشاركة خبراتها مباشرة مع قراء "خليج تايمز" باستخدام أدوات النشر ذاتها المستخدمة في غرفة الأخبار، مما يضمن أن تكون القصص قابلة للبحث والاكتشاف ومدمجة بشكل طبيعي عبر الموقع الإلكتروني.

وتحصل الشركات التي تنضم إلى برنامج "KT Talks" على ملف تعريفي مخصص على khaleejtimes.com، حيث تُستضاف مقالاتها، وتُروج وتُوزع جنباً إلى جنب مع محتوى غرفة الأخبار العادي. كما تستفيد المؤسسات من قوة "خليج تايمز" في تصدر نتائج محركات البحث، والظهور الطبيعي في أقسام الموقع، ومجتمعات التواصل الاجتماعي الضخمة التابعة لها، مما يضمن وصول قصص الشركاء إلى الجمهور ذي الصلة بفعالية.

ويتم دعم المقالات الترويجية عبر المنصة بمقدمات هيكلية، وعناوين محسنة لمحركات البحث (SEO)، واستهداف للمواضيع، واستشارات تحريرية خبيرة. يتيح هذا النهج شكلاً أكثر طبيعية وجذباً للسرد القصصي، مما يسمح للمؤسسات بإيصال رؤاها وإعلاناتها وابتكاراتها مباشرة إلى قاعدة قراء موثوقة على مستوى دولة الإمارات.