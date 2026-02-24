«خليج تايمز للفعاليات» تكشف قائمة الرؤساء الماليين الأبرز في الخليج

تستعد فعاليات خليج تايمز لاستضافة النسخة الثامنة من قمة التمويل والمحاسبة للعصر الجديد (NAFA) 2026 في 13 مايو 2026 في فندق أدرس سكاي فيو، دبي، لتجمع كبار قادة المالية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في منتدى حضوري ليوم كامل حول تمويل وتحول الشركات.

من أبرز فعاليات قمة هذا العام إطلاق قائمة الرؤساء الماليين الأكثر تأثيراً في دول مجلس التعاون الخليجي، تكريماً لقادة المالية أصحاب الرؤى الذين يدفعون الابتكار والتحول والنمو المستدام في جميع أنحاء المنطقة.

الآن في عامها الثامن، رسخت NAFA مكانتها كالتجمع الأكثر مصداقية في المنطقة للرؤساء الماليين، ومديري المالية، ورؤساء الضرائب، والخزانة، والامتثال، وقادة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، موفرة منصة حيث تلتقي الاستراتيجية بالتنفيذ في سياقات الأعمال الواقعية.

ستشهد القمة اجتماع كبار صانعي القرار من القطاعات المصرفية، وتكنولوجيا المعلومات، والتجزئة، والتصنيع، والطاقة، والرعاية الصحية، والقطاعات الحكومية لمناقشة مواضيع ملحة بما في ذلك ضريبة الشركات في الإمارات، والامتثال التنظيمي، والاستعداد للفواتير الإلكترونية، واعتماد الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحول تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وبناء فرق مالية مرنة.

سيستفيد المندوبون من الكلمات الرئيسية الثاقبة، والمناقشات الجماعية الجذابة، وفرص التواصل الهادفة مع الزملاء الذين يواجهون تحديات وأولويات مماثلة.

مع مشاركة أكثر من 30 من كبار قادة المالية وخبراء الصناعة وأصوات السياسة، تعد NAFA 2026 بأن تكون منتدى عالي التأثير لتبادل المعرفة والتعاون والاعتراف بأفضل المواهب المالية في المنطقة.