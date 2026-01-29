"خليج تايمز" تطلق موقعاً إلكترونياً بتصميم جديد

قد تتساءل لماذا تبدو تجربة موقع الخليج تايمز مختلفة اليوم. مرحباً بكم في ما هو جديد.
تم إطلاق الموقع بتصميم جديد للصفحة الرئيسية وتخطيط تحريري معاد هيكلته، مبني على كيفية استخدام القراء للموقع فعلياً، وليس على كيفية تنظيم غرف الأخبار للمحتوى تقليدياً.
التغيير الأكثر وضوحاً هو عمود تحريري أوضح. يتم الآن تنظيم التغطية حول خمسة أقسام أساسية: الإمارات، العالم، الأعمال، التكنولوجيا، والحياة. يجلب هذا التحول التركيز على القصص الأكثر أهمية لقرائنا ومشاهدينا.
لقد شكّل سلوك القراء ما يظهر في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية. تظهر أيقونات مواقيت الصلاة، الذهب، العملات الأجنبية، والطقس بشكل بارز لخدمة العديد من القراء الذين يزورون الخليج تايمز عدة مرات يومياً للحصول على هذه المعلومات.
“هذا يوم عظيم للخليج تايمز،” قال تيد كيمب، رئيس المحتوى. “اليوم نشارك مظهرنا الجديد مع العالم. موقع الخليج تايمز المحسّن مبسط وواضح ونقي. إنه يوجه جمهورنا المخلص في الإمارات بوضوح إلى المجالات المواضيعية التي تعني لهم الكثير — من الأعمال إلى التكنولوجيا والحياة، ومن الإمارات إلى العالم بأسره.”
هذا ليس مجرد تحديث بصري. خلف الكواليس، تم دمج العشرات من الأقسام والأقسام الفرعية المتداخلة في هيكل أكثر إحكاماً، مما يسهل على القراء العثور على القصص.
تلعب الوسائط المتعددة الآن دوراً مركزياً أكبر بكثير في التجربة. الفتحة الأولى في الصفحة الرئيسية مخصصة للفيديو ومُعدّة للتشغيل التلقائي. لم تعد تنسيقات الفيديو والتنسيقات الموجهة نحو وسائل التواصل الاجتماعي تُعامل كمحتوى جانبي، بل تم دمجها عبر الأقسام.
“يمثل إطلاق Khaleejtimes.com الأول من بين العديد من الطرق التي سنخدم بها قراءنا ومشاهدينا بشكل أفضل من أي وقت مضى في الأسابيع والأشهر القادمة،” قال كيمب.
يعكس إعادة التصميم تحولاً على مستوى غرفة الأخبار نحو التفكير الموجه للجمهور أولاً، وتبسيط الخيارات وتقديم القصص بطريقة أكثر وضوحاً وسهولة في الوصول إليها.
يشكل هذا الهيكل الجديد أساس تجربة الخليج تايمز، والتي سيتم تعزيزها بامتيازات جديدة وتنسيقات قصص جديدة مع تطور عادات القراء.