"خليج تايمز" تطلق موقعاً إلكترونياً بتصميم جديد

“هذا يوم عظيم للخليج تايمز،” قال تيد كيمب، رئيس المحتوى. “اليوم نشارك مظهرنا الجديد مع العالم. موقع الخليج تايمز المحسّن مبسط وواضح ونقي. إنه يوجه جمهورنا المخلص في الإمارات بوضوح إلى المجالات المواضيعية التي تعني لهم الكثير — من الأعمال إلى التكنولوجيا والحياة، ومن الإمارات إلى العالم بأسره.”