خليج تايمز تطلق مجلة "KT LUXE"الفاخرة خلال رمضان
لقد أردت ذلك، لذا نحن نقدمه لك!
لقد طلب قراء صحيفة الخليج تايمز المزيد وقد سمعناكم.
لقد استمعنا إلى قرائنا لمدة 18 شهرًا، وأخبرونا بما يريدونه ولماذا يريدونه.
وكانت المطالبات تتجه بشكل ساحق إلى إقامة نسخة في نهاية الأسبوع.
ولكن قرائنا ذهبوا إلى أبعد من ذلك وأخبرونا بما يريدونه من صحيفة نهاية الأسبوع. وهو التقليد العريق لصحيفة خليج تايمز ، ولكن هناك شيء أكثر من ذلك، شيء خاص، شيء يميز إصدار نهاية الأسبوع عن بقية أيام الأسبوع.
وطالبوا بتحسين صحيفة الخليج تايمز !
لذا، بدأنا العمل على وضع الخطط. وشكلنا فريقًا متميزًا من المحررين وتحدثنا إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين، والأهم من ذلك أننا استمعنا إليهم. لقد استمعنا إلى القراء واستمعنا إلى المعلنين.
ما ابتكرناه جديد تماماً. لا يوجد شيء مثله في الإمارات العربية المتحدة. إنه مفهوم جديد تماماً يسعدنا تقديمه لقرائنا.
يسعدنا للغاية أن نعلن عن أول صحيفة متميزة للأعمال وأسلوب الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من المقرر أن تصل مجلة KT LUXE إلى المتاجر وأكشاك بيع الصحف خلال شهر رمضان، وهي مصممة لخدمة سكان الإمارات العربية المتحدة الذين يبحثون عن قراءات رائعة تتعمق في التفاصيل. وبفضل قصص الأعمال الثاقبة ومحتوى أسلوب الحياة الملهم، ستكون مجلة KT LUXE علامة تجارية عالية الجودة ستجذب القارئ المميز.
تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع أنحاء العالم بأنها المكان المثالي للعيش والعمل، لذلك قمنا بإنشاء عنوان مميز يعكس روح وأخلاقيات العمل لدى الأشخاص الذين يعتبرون هذه الدولة موطنهم.
لقد عشت في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من عقدين من الزمن وأعلم عن كثب كيف يمكن للمثابرة وقوة الإرادة أن تدفع الناس إلى الأمام، ولكنني أعلم أيضًا أن الحصول على رؤية أفضل لطرق عالم الأعمال والمزيد من المعلومات حول اتجاهات نمط الحياة الشائعة يمكن أن يجعل المستحيل ممكنًا.
عروض استرداد النقود التي تضيف قيمة حقيقية
إن الاشتراك في صحيفة خليج تايمز لا يعني مجرد البقاء على اطلاع دائم، بل يعني أيضًا الحصول على قيمة ذات مغزى. ولجعل حملة الاشتراك في الصحيفة أكثر مكافأة، قمنا بتضمين عروض استرداد نقدي جديدة ومثيرة.
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كشكر خاص لك، قمنا بالشراكة مع علامات تجارية رائدة لنقدم لك تجارب طعام استثنائية، مما يجعل اشتراكك أكثر متعة.
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باسكن روبنز: قسيمة هدايا بقيمة 100 درهم
صيدلية دوكيب: قسيمة هدايا بقيمة 100 درهم
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"نحن متحمسون للشراكة مرة أخرى مع الصحيفة الإنجليزية الأكثر احترامًا في الإمارات العربية المتحدة لهذه الحملة. في ناندوز، نفخر بتقديم شيء للجميع: من البرجر الذواقة المميز لدينا والإسباتاداس الجريئة إلى الخيارات النباتية الشهية والحلويات اللذيذة. مشروباتنا المصممة خصيصًا هي الطريقة المثالية لإرواء عطشك. مع وجود العديد من العروض المثيرة، نتطلع إلى إعادة التواصل مع جمهور صحيفة خليج تايمز وتعزيز ناندوز كوجهة لتناول الطعام غير الرسمي في الإمارات العربية المتحدة، حيث الطعام اللذيذ والشركة الرائعة والنكهات الاستثنائية تضرب المكان في كل مرة!" قال جورج كونابالي، المدير الإداري لشركة ناندوز.
وقالت صيدلية "دوكيب": "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع صحيفة خليج تايمز ، الصحيفة الأكثر ثقة وانتشارًا في الإمارات العربية المتحدة، كجزء من حملتها للاشتراك. يمثل هذا التعاون فرصة لصيدلية دوكيب للتواصل مع مشتركي خليج تايمز القيمين، وتأكيد التزامنا الثابت تجاه المجتمع من خلال توفير حلول صحية وعافية من الطراز العالمي. والتزامًا بوعد علامتنا التجارية، "إلهام صحة أفضل"، نهدف إلى تمكين أنماط الحياة الصحية وتوفير وصول حصري إلى مجموعتنا الشاملة من العروض. معًا، نتطلع إلى إحداث تأثير مفيد ودعم رفاهية المجتمع ".
وقال عبد الرحمن الكواري، الرئيس التنفيذي للعمليات في دومينوز في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان: "نحن سعداء بالشراكة مع صحيفة خليج تايمز، وهي صوت موثوق به في المنطقة، لإيصال حبنا للبيتزا الرائعة إلى جمهور أوسع. يعكس هذا التعاون التزامنا بالتواصل مع عملائنا بطرق ذات مغزى وتعزيز حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع معًا إلى تقديم تجارب مثيرة تحتفي بالجودة والمجتمع".
وقال أحمد عثمان، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأستراليا في قسم الأغذية والمشروبات في كلداري: "لقد شهدت الشراكة بين قسم الأغذية والمشروبات في كلداري وصحيفة خليج تايمز نجاحاً مستمراً على مر السنين، مما أثبت نجاحه ومكافأته لقراء الصحيفة على نطاق واسع. ونحن سعداء بتقديم قسائم حصرية بقيمة 100 درهم لقراء الصحيفة لشراء آيس كريم باسكن روبنز لتدليل أحبائهم وهم يستمتعون بأوسع صحيفة يومية انتشاراً في الإمارات العربية المتحدة".
وقالت "مادفي سينجلا جيندال"، مالكة بينكود باي كونال كابور: "إن الشراكة مع صحيفة خليج تايمز هي فرصة رائعة لعلامتنا التجارية، وذلك بفضل انتشارها الواسع وقرائها المخلصين. وفي وقت تهيمن فيه وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال الصحف التقليدية تتمتع بقيمة كبيرة، وتعتبر صحيفة خليج تايمز مثالاً رئيسيًا على ذلك".
منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان، اعتمد القراء على صحيفة خليج تايمز لتزويدهم بالسياق في عالم متغير باستمرار. وعلى موقعنا الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي المطبوعات، تفي صحيفة خليج تايمز بوعدها بتقديم الأخبار العاجلة والقصص الأصلية والمقالات الإنسانية الرائعة عن الأشخاص الذين جعلوا من الإمارات العربية المتحدة موطنهم.
صحيفة خليج تايمز هي أقدم مؤسسة إخبارية باللغة الإنجليزية في الإمارات العربية المتحدة. تأسست الصحيفة في عام 1978 ونشرتها شركة كلداري للطباعة والنشر ذ.م.م.، وهي الصحيفة الأكثر انتشاراً باللغة الإنجليزية في الدولة.
في خليج تايمز، تتمثل مهمتنا في تثقيف وإعلام قرائنا حتى يتمكنوا من التعامل بشكل أفضل مع الحياة في الإمارات العربية المتحدة. نحن شركة إعلامية تركز على المجتمع المحلي وتسعى باستمرار إلى عكس المجتمع الذي ننشر فيه. من خلال قطعنا الاستقصائية القوية، نريد تسليط الضوء على الزوايا المظلمة في المجتمع. مهمتنا هي أن نكون أول من ينشر الأخبار مع شرح كيفية تأثير الأحداث على سكان الإمارات العربية المتحدة. تقع على عاتقنا مسؤولية كتابة القصص التي تعزز سمعة خليج تايمز . في عام 2025، نأمل أن تلعب KT LUXE دورًا في الارتقاء بالعلامة التجارية.
بفضل موقعنا الإلكتروني khaleejtimes.com وkhaleejtimes.com/arabic بالإضافة إلى قنواتنا المتنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشمل الآن أحدث منصاتنا التي تحمل اسم KT+، تتمتع صحيفة خليج تايمز ببصمة رقمية هائلة، وتتمتع بأكبر انتشار بين شركات الإعلام في الإمارات العربية المتحدة. كما أننا الصحيفة الإنجليزية الوحيدة المتاحة في جميع الإمارات السبع، وتتمثل مهمتنا في تغطية الدولة بأكملها.
وأود أن ينضم إلينا قرائنا الأوفياء في جريدة خليج تايمز في هذا الجزء التالي من رحلتنا؛ وآمل أيضًا أن نجتذب جمهورًا جديدًا سيجد في KT LUXE إضافة رائعة لعطلة نهاية الأسبوع الخاصة بهم.
شكرا لكم على قراءتنا.
لك،
مايكل جابري بيكيت
رئيس التحرير