خليج تايمز تطلق مجلة "KT LUXE"الفاخرة خلال رمضان

"نحن متحمسون للشراكة مرة أخرى مع الصحيفة الإنجليزية الأكثر احترامًا في الإمارات العربية المتحدة لهذه الحملة. في ناندوز، نفخر بتقديم شيء للجميع: من البرجر الذواقة المميز لدينا والإسباتاداس الجريئة إلى الخيارات النباتية الشهية والحلويات اللذيذة. مشروباتنا المصممة خصيصًا هي الطريقة المثالية لإرواء عطشك. مع وجود العديد من العروض المثيرة، نتطلع إلى إعادة التواصل مع جمهور صحيفة خليج تايمز وتعزيز ناندوز كوجهة لتناول الطعام غير الرسمي في الإمارات العربية المتحدة، حيث الطعام اللذيذ والشركة الرائعة والنكهات الاستثنائية تضرب المكان في كل مرة!" قال جورج كونابالي، المدير الإداري لشركة ناندوز.