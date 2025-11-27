"خليج تايمز بلس 150": الشركات الناشئة تنهار بمطاردة الضجة الإعلامية

حذّر رائد الأعمال والمستثمر جيجار ساجار روّاد الأعمال الشباب يوم الخميس من أن الكثير من الشركات الناشئة تنهار لأنها تطارد الضجة الإعلامية بدلاً من حل المشكلات الواقعية.
وقال: “الكثير من الشركات تُبنى من أجل التقييم، وليس من أجل القيمة الفعلية”. وأضاف: “تفشل العديد من الشركات الناشئة لأنها تبدأ باتجاهات، لا بحلول”.
ألقى ساجار هذه الرسالة خلال كلمته الرئيسية بعنوان من البذرة إلى التوسع في قمة "خليج تايمز بلس 150"، التي انطلقت صباح اليوم في موقع الهيلباد التابع لمطعم فروزن تشيري. يجمع الحدث نخبة من المبتكرين وصانعي التغيير الشباب المدرجين في قائمة القمة ليوم كامل من الحوارات والإرشاد وفرص التواصل.
وأخبر ساجار الحضور أن الإمارات تمتلك منذ فترة طويلة رأس مال وفيراً ومواهب كثيرة، ومع ذلك لا يزال العديد من المؤسسين يعانون بسبب افتقار شركاتهم إلى الوضوح. وقال: “إذا لم تكن تحل حاجة حقيقية، فإنك تبني على أرضية غير ثابتة”. كما شدد على أهمية وجود أنظمة داخلية قوية. “لا يمكنك توسيع الفوضى. إذا كنت تريد النمو من عشرة موظفين إلى مئة، فأنت بحاجة إلى عمليات منظمة”.
وحثّ قادة الشركات الناشئة على التوافق مع المستثمرين الذين يشاركونهم رؤيتهم. وقال: “لا تجمع المال لمجرد جمع المال. اجمع برؤية واضحة. ابنِ برؤية واضحة. وتوسّع برؤية واضحة”.
كانت الرسالة، التي وُجهت إلى قاعة مليئة بالمبتكرين وصانعي الأفكار الشباب، تؤكد على فكرة اليوم الأساسية: إن وحيدات القرن القادمة في الإمارات ستولد من مؤسسين يسعون لحل مشكلات حقيقية وخلق قيمة حقيقية.