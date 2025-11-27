"خليج تايمز بلس 150": الشركات الناشئة تنهار بمطاردة الضجة الإعلامية

وأخبر ساجار الحضور أن الإمارات تمتلك منذ فترة طويلة رأس مال وفيراً ومواهب كثيرة، ومع ذلك لا يزال العديد من المؤسسين يعانون بسبب افتقار شركاتهم إلى الوضوح. وقال: “إذا لم تكن تحل حاجة حقيقية، فإنك تبني على أرضية غير ثابتة”. كما شدد على أهمية وجود أنظمة داخلية قوية. “لا يمكنك توسيع الفوضى. إذا كنت تريد النمو من عشرة موظفين إلى مئة، فأنت بحاجة إلى عمليات منظمة”.