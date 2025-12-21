خليج تايمز: إرث من الثقة يمتد لجيل جديد وعروض حصرية لا تفوت

تُعد منصات المحتوى مكاناً فوضوياً؛ فبين النزعات الرائجة (التريندات) المتلاحقة، والتصفح اللامتناهي، وعناوين "صيد النقرات"، أصبح اكتشاف حقيقة ما يحدث في العالم يشبه البحث عن إبرة في كومة قش رقمية.
وفي عصر تنتقل فيه المعلومات المضللة بسرعة أكبر من الحقيقة، فإن المصداقية هي القوة: وهذا هو سبب أهمية "خليج تايمز".
باعتبارنا أعرق مؤسسة إعلامية تصدر باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد دأبنا على توثيق تاريخ هذه الأمة منذ عام 1978. لقد كبرت أجيال معنا، ولكن حينما لا يعني "الإرث" سوى مجرد "العمر"، فلماذا يمثل إرثنا أهمية؟ لأننا نستخلص الحقيقة من الوقائع الموثقة والشائعات الرائجة، لنكتسب ثقة تتضاعف عاماً بعد عام.
عندما تقرأ خبراً في "خليج تايمز"، فأنت تعلم أنه قد جرى فحصه، وإعادة فحصه، وتأكيده. ولهذا السبب، لا يزال الشباب - الذين نشأ الكثير منهم وهم يشاهدون آباءهم وأجدادهم يقرؤون "خليج تايمز" - يتوجهون إلينا.
نحن نلتقي بقرائنا أينما كانوا: من خلال تنبيهات الأخبار العاجلة على هواتفهم، أو التقارير المتعمقة على موقعنا الإلكتروني، أو السرد القصصي المرئي على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الصحيفة الورقية عند باب منزلهم. قد تتغير المنصة، لكن الثقة تظل ثابتة لا تتزعزع.
يدرك قراؤنا أنه وسط الضجيج والفوضى، فإن "خليج تايمز" هي وسيلتهم للبقاء على اطلاع.
في عالم يعاني من التخمة المعلوماتية، نحن نقدم السياق. وسواء تعلق الأمر بتغييرات في سياسات التعليم، أو أحدث مستجدات التكنولوجيا والألعاب الإقليمية، أو الفعاليات الثقافية التي تميز عطلة نهاية الأسبوع، فإننا نقدم محتوى يؤثر في الحياة ويحدث فرقاً.
وهذا هو السبب في استمرار نمو "خليج تايمز" جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات العربية المتحدة - جيلاً بعد جيل.
ولإضفاء مزيد من الجاذبية على الاشتراك المطبوع في "خليج تايمز"، نقدم حزمة اشتراك سنوي لا تقاوم بقيمة 549 درهماً اعتباراً من 19 ديسمبر 2025. وفي المقابل، ستحصل على قسائم شراء بقيمة 724 درهماً من شركائنا العلامات التجارية: باسكن روبنز، ناندوز، كارلوتشيوز، لافاش، شويترامس، وجوي ألو كاس.
كما تقدم "خليج تايمز" لمشتركيها توفيراً بنسبة 25% على فعاليات (B2C) التي تنظمها الصحيفة، حيثما ينطبق ذلك.
في واقع الأمر، أنت لا تدفع شيئاً مقابل أكبر باقة من المنتجات في المدينة، والتي تشمل صحيفة "خليج تايمز" اليومية (البرودشيت) المليئة بالأخبار والآراء والترفيه، ومراجعات قيمة في مجالات الغذاء والصحة والعافية والتكنولوجيا من علامات تجارية عالمية مثل "نيويورك تايمز"؛ وصحيفة "KT Luxe" الفاخرة للأعمال ونمط الحياة في عطلة نهاية الأسبوع؛ ومجلة "Business and Technology Review" التي تضم نخبة الشخصيات في مختلف الصناعات.
إلى جانب هذه القسائم، هناك ست قلادات ألماس تبلغ قيمة كل منها 10,000 درهم مقدمة من "جوي ألو كاس" متاحة للفوز عبر سحوبات "الرافل" - واحدة كل شهر - من يناير 2026 إلى يونيو 2026.
كما سيحظى مشترك واحد محظوظ بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى، وهي سيارة من طراز "لينك أند كو" (Lynk & Co) في نهاية هذه الحملة في عام 2026.
وقد أعرب شركاء العلامات التجارية عن حماسهم للتعاون مع "خليج تايمز" في هذه الحملة، كونها تمنحهم منصة لرد الجميل للمجتمع الذي دعمهم بثبات لسنوات.
وقال أكسل دراير، الرئيس التنفيذي لقسم السيارات في شركة "كلداري إخوان": "يسعدنا أن نكون جزءاً من حملة اشتراكات خليج تايمز السنوية، وهي مبادرة تقدر ولاء القراء وتعزز التفاعل الهادف مع العلامات التجارية الموثوقة. إن إضافة علامة السيارات الفاخرة ’لينك أند كو‘ إلى السحب الكبير يعزز من جاذبية هذا التعاون، مما يضفي مزيداً من الحماس والقيمة للمشتركين. في قسم السيارات بمجموعة "كلداري إخوان"، يظل تركيزنا منصباً على تقديم حلول تنقل متطورة وتجارب عملاء لا تُنسى، ويوفر هذا التعاون مع ’خليج تايمز‘ منصة قوية للتواصل مع جمهور واسع ومتميز في جميع أنحاء الإمارات".
وبالمثل، قال جون بول ألو كاس، العضو المنتدب لعمليات "جوي ألو كاس" الدولية: "نحن سعداء للغاية بالشروع في هذا التعاون المثير مع خليج تايمز لبرنامج اشتراكات عام 2026. بالنسبة لنا، هذا أكثر بكثير من مجرد نشاط ترويجي - إنه بداية لشراكة هادفة وطويلة الأمد مع مؤسسة إعلامية تشاركنا قيمنا الأساسية المتمثلة في الثقة والتميز ووضع المجتمع في المقام الأول. ’خليج تايمز‘ صوت موثوق به في المنطقة، ونرى توافقاً قوياً مع مهمتنا في ’جوي ألو كاس‘. من خلال شبكة معارضنا التي تضم 30 صالة عرض في جميع أنحاء الإمارات، آمنّا دائماً بالتفاعل مع مجتمعنا عبر تقديم ليس فقط المجوهرات، بل تجارب لا تُنسى وقيمة حقيقية".
وأضاف: "نحن متحمسون لبناء هذه العلاقة المستدامة مع خليج تايمز. بالنسبة لنا، هذه طريقة رائعة للاحتفال ورد الجميل للمجتمع الذي دعمنا".
وقال جورج كونا بالي، العضو المنتدب لشريك الحملة "ناندوز": "يسعدنا التعاون مرة أخرى مع خليج تايمز في حملة الاشتراكات السنوية لهذا العام. في ناندوز، ندعو الجميع بكل فخر لتذوق نكهاتنا الأسطورية المشوية على اللهب بصلصة ’بيري-بيري‘. وسواء كنت تشتهي ’الإسبيتادا‘ الشهيرة لدينا، أو برغر الذواقة المميز، أو الأطباق النباتية الغنية، أو الحلويات التي لا تقاوم، فهناك ما يرضي كل الأذواق".
من جهتها، ذكرت "كارلوتشيوز" أن العلامة التجارية مسرورة بالشراكة مرة أخرى مع الصحيفة اليومية رقم 1 في الإمارات.
وقال راج رانا، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي ماكس للفنادق" و"فود مارك" (جزء من مجموعة لاندمارك): "ندعو قراء خليج تايمز الموقرين لبدء يومهم مع مجموعتنا الواسعة من عروض الإفطار والاستمتاع بتجربة طعام إيطالية أصيلة ومشبعة - تعززها ضيافة كارلوتشيوز المعهودة".
وقال أماريندر سينغ داي، المدير العام لمطعم "لافاش"، إنه يتطلع لاستقبال مشتركي "KT" في صباح مليء بالطعام الرائع والمحادثات الممتعة.
وأضاف: "في لافاش، نؤمن بأن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم وأكثرها إمتاعاً. ومن خلال شراكتنا مع خليج تايمز، نفتح أبوابنا لآلاف الضيوف الجدد لتجربة ضيافتنا المميزة. نتطلع إلى تدليل مشتركي خليج تايمز بصباح حافل بالطعام الرائع والحوار الشيق في مواقعنا في المارينا والجميرا".
وقال أحمد عثمان، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأستراليا في قسم "كلداري للأغذية والمشروبات"، إن "خليج تايمز" كانت منذ فترة طويلة صوتاً موثوقاً للقراء في جميع أنحاء الإمارات، ويسر القسم مواءمة نفسه مع منصة تصل إلى جمهور واسع ومتفاعل.
وأضاف عثمان: "تخلق هذه الشراكة بين خليج تايمز وقسم كلداري للأغذية والمشروبات فرصة لنقل تجربة ’باسكن روبنز‘ إلى ما هو أبعد من متاجرنا وإلى لحظات المكافأة والاستمتاع اليومية. نتطلع إلى إسعاد المشتركين بعروض حصرية تعكس روح العلامة التجارية وتضيف قيمة ملموسة لرحلة اشتراكهم".
وقالت "شويترامس" إنها مسرورة بالشراكة مع "خليج تايمز" في عرض الاشتراك السنوي، "مما يمنح العملاء قيمة مضافة مع تعزيز التزامنا بالخدمة الطازجة والجودة والتركيز على العملاء".
وقالت ناتاشا غوش، مديرة التسويق لدول مجلس التعاون الخليجي في "شويترامس": "يأتي كل اشتراك مع قسيمة شراء من شويترامس بقيمة 50 درهماً، مما يتيح للقراء الاستمتاع بمنتجاتنا الطازجة والأساسيات والخدمة الاستثنائية. يعكس هذا التعاون وعدنا بتقديم الخير ودعم الاحتياجات اليومية للمجتمعات التي نخدمها".