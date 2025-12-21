خليج تايمز: إرث من الثقة يمتد لجيل جديد وعروض حصرية لا تفوت

وبالمثل، قال جون بول ألو كاس، العضو المنتدب لعمليات "جوي ألو كاس" الدولية: "نحن سعداء للغاية بالشروع في هذا التعاون المثير مع خليج تايمز لبرنامج اشتراكات عام 2026. بالنسبة لنا، هذا أكثر بكثير من مجرد نشاط ترويجي - إنه بداية لشراكة هادفة وطويلة الأمد مع مؤسسة إعلامية تشاركنا قيمنا الأساسية المتمثلة في الثقة والتميز ووضع المجتمع في المقام الأول. ’خليج تايمز‘ صوت موثوق به في المنطقة، ونرى توافقاً قوياً مع مهمتنا في ’جوي ألو كاس‘. من خلال شبكة معارضنا التي تضم 30 صالة عرض في جميع أنحاء الإمارات، آمنّا دائماً بالتفاعل مع مجتمعنا عبر تقديم ليس فقط المجوهرات، بل تجارب لا تُنسى وقيمة حقيقية".